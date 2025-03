U22 Việt Nam gây ấn tượng mạnh ở Trung Quốc: Làn gió mới, cú hích lớn

Làn gió mới Viktor Lê

Ở giải giao hữu tại Diêm Thành (Giang Tô, Trung Quốc) đợt này, U22 Việt Nam mang theo hai cầu thủ Việt kiều, đó là Viktor Lê và Andrej Nguyễn An Khánh. Những phép thử này đã cho thấy kết quả khác nhau. Trong khi Andrej Nguyễn An Khánh chưa thể hòa nhập và không sử dụng một phút nào thì Viktor Lê lại là gương mặt chói sáng nhất của U22 Việt Nam ở giải đấu.

Viktor Lê ghi dấu ấn trong màu áo U22 Việt Nam ở giải giao hữu tại Diêm Thành (Ảnh: YCNews).

Chưa bàn tới vấn đề chuyên môn của hai cầu thủ. Rõ ràng, Viktor Lê hòa nhập tốt hơn so với Andrej Nguyễn An Khánh nhờ có kinh nghiệm thi đấu gần 2 năm ở V-League trong màu áo CLB Bình Định và Hà Tĩnh. Trong khi đó, Andrej Nguyễn An Khánh chơi bóng ở giải hạng 4 CH Séc và mới về tập luyện ít ngày cùng đội bóng. Do đó, khó có thể hy vọng cầu thủ này thích nghi nhanh với U22 Việt Nam.

Dù sao, phép thử thành công Viktor Lê là tín hiệu tích cực với U22 Việt Nam hiện tại và đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Nếu theo dõi trận đấu của U22 Việt Nam với U22 Trung Quốc, người hâm mộ có thể dễ dàng nhận thấy cầu thủ tóc vàng thi đấu vô cùng năng nổ, trong phạm vi rất rộng ở tuyến giữa.

Không quá khi ví Viktor Lê giống như linh hồn trong lối chơi của U22 Việt Nam. Cầu thủ này đã thực hiện tốt nhiệm vụ kết nối, chuyển tiếp giữa tấn công và phòng ngự. Người ta thấy Viktor Lê "cặm cụi" pressing (gây áp lực), truy cản đối thủ, rồi sau đó, anh xử lý nhanh gọn với đường chuyền cho các đồng đội ở tuyến trên.

Pha kiến tạo cho Quốc Việt lập công vào lưới U22 Trung Quốc cho thấy nhãn quan của cầu thủ mang hai dòng máu Việt-Nga. Đó là đường chuyền táo bạo, vào thẳng vòng cấm của đối thủ, trước khi Quốc Việt xử lý gọn gàng và ghi bàn.

Không phải ngẫu nhiên, Viktor Lê luôn được các đối thủ chăm sóc đặc biệt. Đơn cử như trận đấu với U22 Trung Quốc, tiền vệ trẻ tuổi này đã bị đối thủ phạm lỗi khá nhiều. Trong đó, cầu thủ Kuai Jiwen còn cố tình chơi xấu khi giẫm lên người tiền vệ Việt kiều.

U22 Việt Nam thi đấu chững chạc trước những đối thủ mạnh hơn (Ảnh: YCNews).

HLV Đinh Hồng Vinh đã tận dụng triệt để cả ba trận đấu với U22 Trung Quốc, U22 Uzbekistan và U22 Hàn Quốc để thử nghiệm Viktor Lê. Cầu thủ này là người hiếm hoi thi đấu gần như trọn vẹn số phút tại giải đấu này. Điều đó cho thấy, ông đã tính sẵn đường dài cho U22 Việt Nam với Viktor Lê là hạt nhân trong lối chơi.

Nhận xét về cầu thủ Việt kiều, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết: "Viktor Lê có tinh thần tập luyện nghiêm túc, luôn sẵn sàng học hỏi và cải thiện điểm yếu. Cậu ấy có tư duy chiến thuật tốt, khả năng xử lý bóng ổn nhưng vẫn cần tiếp tục để phát triển ở cấp độ cao hơn".

Cú hích cho tương lai

Trước khi nói tới thành công của U22 Việt Nam ở giải giao hữu tại Diêm Thành, hãy ngược dòng thời gian trở về thời điểm năm 2023. Khi ấy, U20 Việt Nam đã thi đấu rất hay ở giải U20 châu Á. Chúng ta đã xuất sắc giành chiến thắng trước U20 Australia, U20 Qatar nhưng lại bị loại đau đớn khi kém U20 Australia và U20 Iran hiệu số bàn thắng bại (có cùng 6 điểm).

Nòng cốt của lứa U20 chinh chiến ở giải châu Á tại Uzbekistan năm 2023 đã khoác áo U22 Việt Nam thi đấu ở Trung Quốc vừa qua. Có thể kể đến nhiều cầu thủ như Nguyễn Văn Trường, Cao Văn Bình, Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường, Lê Văn Hà, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt…

U22 Việt Nam tìm thấy cú hích lớn trước các giải đấu quan trọng trong năm 2025 (Ảnh: YCNews).

Bên cạnh đó, một vài cầu thủ quan trọng của lứa U20 nhưng không sang Trung Quốc cùng U22 Việt Nam đợt này là Đình Bắc (chấn thương), Khuất Văn Khang, Bùi Vĩ Hào (tập trung đội tuyển quốc gia).

Thậm chí, nhiều cầu thủ ở lứa U22 Việt Nam hiện tại còn được HLV Troussier trao cơ hội chinh chiến ở đội tuyển quốc gia để phục vụ mục tiêu giành vé tham dự World Cup. Đáng tiếc, động thái "đốt cháy giai đoạn" của ông thầy người Pháp đã không thành công.

Ở góc độ nào đó, điều đó cho thấy sợi dây phát triển xuyên suốt và tiếp nối của bóng đá trẻ Việt Nam. Nhiều cầu thủ U22 Việt Nam hiện tại có khả năng sẽ tiếp tục là nòng cốt của đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Việc thi đấu cùng nhau trong nhiều năm và được cọ xát ở nhiều giải đấu quốc tế giúp lứa U22 Việt Nam chơi gắn kết và không hề e ngại khi gặp những đối thủ mạnh như Hàn Quốc hay Uzbekistan. Điều này khiến người hâm mộ gợi nhớ về lứa U20 Việt Nam từng tham dự World Cup U20 năm 2017 của Quang Hải, Tiến Linh, Hoàng Đức… sau này đã vươn lên trở thành thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam.

Tất nhiên, phía trước vẫn còn chặng đường dài với các cầu thủ U22 Việt Nam. Thế nhưng, ít nhất tới thời điểm này, họ đang đi đúng hướng. Thành công ở giải đấu tại Diêm Thành sẽ là cú hích lớn để đội bóng chinh chiến ở hai giải đấu quan trọng trong năm 2025 là vòng loại U23 châu Á và SEA Games 33.