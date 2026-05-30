U19 Indonesia triệu tập 6 cầu thủ nhập tịch đối đầu U19 Việt Nam

Danh sách U19 Indonesia Thủ môn: Dafa Al Gasemi, Erdevba Aulia, Rendi Razzaqu. Hậu vệ: Ibra Ohorella, Putu Panji, Rafa Abdurahman, Eizar Jacob, Mathew Baker, Algazani Dwi, Radityo Raharjo, Timothy Baker, Amar Brkic, Fabio Azkairawan. Tiền vệ: Evandra Florasta, Zinadein Auilia, Welber Jardim, Nazriel Alvaro, Isfandyar Abdillah. Tiền đạo: Irpan Abadi, Thedore Evan, Dimas Adi, Reno Salampessy, Arkhan Kaka.

Tại giải U19 Đông Nam Á 2026, đội tuyển U19 Indonesia nằm ở bảng A cùng các đội U19 Việt Nam, Myanmar và Timor Leste. Đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo được đánh giá sẽ cạnh tranh với U19 Việt Nam, cho vị trí nhất bảng A.

Cầu thủ mang dòng máu Đức Armar Brkic của U19 Indonesia (Ảnh: PSSI).

Để chuẩn bị cho giải đấu này, U19 Indonesia vừa công bố danh sách 23 cầu thủ. Trong số đó, đáng chú ý có đến 6 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài, đang thi đấu cho các đội trẻ bên ngoài Indonesia.

Những cầu thủ này gồm hậu vệ Eizar Jacob (cao 1m74, sinh ở Australia), Mathew Baker (1m76, sinh ở Australia), Timothy Baker (sinh ở Australia), Amar Brkic (1m70, sinh ở Đức), các tiền vệ Zinadein Auilia (1m68, có gốc Australia) và Welber Jardim (1m80, mang trong mình 2 dòng máu Indonesia và Brazil).

Trong đó, Welber Jardim là gương mặt được chờ đợi nhiều nhất ở đội U19 Indonesia. Cầu thủ này thuộc CLB nổi tiếng của xứ sở samba là Sao Paulo.

Theo thông tin từ truyền thông Indonesia, Welber Jardim vừa được ký hợp đồng chuyên nghiệp với Sao Paulo. Vị trí thi đấu ưa thích của cầu thủ này là tiền vệ trung tâm hoặc chạy cánh phải. Đây là gương mặt mà các đối thủ của U19 Indonesia tại giải U19 Đông Nam Á 2026 phải lưu ý.

Bóng đá trẻ Việt Nam và Indonesia sắp tái ngộ tại giải Đông Nam Á (Ảnh: VFF).

Việc U19 Indonesia triệu tập một loạt cầu thủ gốc nước ngoài thi đấu ở một giải đấu trẻ, cho thấy họ quyết tâm cao như thế nào tại giải U19 Đông Nam Á năm nay. Đồng thời, điều này một lần nữa phản ánh triết lý dựa vào nguồn cầu thủ được đào tạo ở nước ngoài, để phát triển các đội tuyển, mà bóng đá xứ sở vạn đảo đang áp dụng.

Đặc biệt, sau khi đội tuyển U17 Indonesia thất bại tại giải U17 Đông Nam Á kết thúc cách đây vài tuần, cũng tại xứ sở vạn đảo, đội tuyển U19 Indonesia càng quyết tâm giành ngôi vô địch ở giải đấu sắp diễn ra.

Chính vì thế, U19 Việt Nam chuẩn bị đối diện với đối thủ rất khó chịu. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể tự tin.

Bóng đá trẻ Việt Nam từng đối đầu ngang ngửa, thậm chí chiếm ưu thế với các đội bóng trẻ có chất lượng hàng đầu châu Á như U17 Australia (giải U17 Đông Nam Á 2026), U17 UAE, Yemen (U17 châu Á 2026), U23 Saudi Arabia, UAE, Jordan (U23 châu Á 2026), nên không có lý do gì để U19 Việt Nam ngán ngại dàn cầu thủ nhập tịch của U19 Indonesia.

Giải U19 Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1/6 đến 13/6, tại Indonesia. Những ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch của giải đấu năm nay có U19 Việt Nam, U19 Indonesia, U19 Thái Lan và U19 Australia.