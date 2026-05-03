U17 Việt Nam tập buổi đầu tiên, sẵn sàng chinh phục vé dự World Cup

Tại buổi tập trên đất Saudi Arabia, các cầu thủ U17 Việt Nam tỏ ra rất hưng phấn khi trở lại sân cỏ sau quãng thời gian di chuyển và hồi phục. Chất lượng mặt sân tập được đánh giá tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và tạo điều kiện thuận lợi để ban huấn luyện triển khai giáo án.

Các cầu thủ U17 Việt Nam tập buổi đầu tiên dưới sự hướng dẫn của HLV Cristiano Roland (Ảnh: VFF).

Thời tiết tại Jeddah dù có nắng nhưng không gây cảm giác quá khó chịu, nhiệt độ dao động từ 26 đến 32 độ C, có gió và dịu hơn vào buổi chiều tối, giúp các cầu thủ nhanh chóng thích nghi.

Theo huấn luyện viên (HLV) Cristiano Roland, giai đoạn này đội tuyển ưu tiên tối đa cho việc bắt nhịp trở lại với cường độ thi đấu.

“Điều quan trọng nhất lúc này là giúp các cầu thủ thích nghi nhanh nhất có thể sau hành trình di chuyển. Buổi tập đầu tiên có ý nghĩa làm quen với sân bãi, trái bóng và tốc độ thi đấu.

Tôi hài lòng với tinh thần nỗ lực của các cầu thủ, các em luôn sẵn sàng để đạt trạng thái tốt nhất cho giải đấu. Chúng tôi hiểu rằng vòng chung kết U17 châu Á là một cấp độ cao hơn nhiều, cạnh tranh hơn nhiều, nên cần chuẩn bị một cách tích cực nhất để các em đạt 100% phong độ”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Các cầu thủ U17 Việt Nam tích cực tập luyện trước thềm giải U17 châu Á 2026 (Ảnh: VFF).

Bên cạnh đó, ban huấn luyện cũng tập trung củng cố các nội dung chuyên môn trọng tâm, bao gồm tổ chức lối chơi khi có bóng, khả năng bọc lót trong phòng ngự cũng như hiệu quả dứt điểm.

“Chúng tôi vẫn còn những điểm cần cải thiện, đặc biệt là các chuyển động chiến thuật và khả năng dứt điểm. Điều tích cực là các em đều nhận thức rõ những vấn đề cần cải thiện. Chúng tôi đã phân tích cụ thể và toàn đội đang nỗ lực điều chỉnh qua từng buổi tập, hướng tới việc thể hiện tốt nhất trong thi đấu”, chiến lược gia người Brazil cho biết.

Nhắc lại bài học từ vòng chung kết U17 châu Á 2025, HLV Roland nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì sự tập trung và tận dụng tối đa từng cơ hội trong thi đấu. Theo đánh giá của ông, nhìn vào số liệu thống kê có thể thấy rằng lứa cầu thủ hiện tại có khả năng tấn công tốt, nhưng để đạt kết quả cao, đội tuyển cần đảm bảo sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

U17 Việt Nam sẽ gặp nhiều thử thách tại vòng bảng giải U17 châu Á 2026 khi cùng bảng với Hàn Quốc, UAE và Yemen (Ảnh: VFF).

“Ở giải đấu trước, chúng tôi đã cố gắng trong từng trận, nhưng kết quả là ba trận hòa khiến đội không thể đi tiếp. Đó là bài học lớn mà tôi luôn nhắc các cầu thủ là không được lãng phí bất kỳ thời điểm nào trên sân và phải nỗ lực tối đa để hướng tới chiến thắng.

Lứa cầu thủ hiện tại có khả năng tấn công tốt, thể hiện qua số bàn thắng ghi được trong thời gian qua. Tuy nhiên, sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự vẫn là yếu tố then chốt. Chúng tôi đặt mục tiêu giành kết quả tốt nhất trong từng trận đấu để có thể vượt qua vòng bảng”, vị thuyền trưởng của U17 Việt Nam khẳng định.

Theo lịch trình, U17 Việt Nam sẽ có trận ra quân với đội bóng được đánh giá dễ thở nhất bảng đấu là U17 Yemen vào ngày 7/5. Đây được xem là trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong mục tiêu vượt qua vòng bảng của thầy trò HLV Cristiano Roland.