Báo Indonesia: “U17 Việt Nam bản lĩnh nhất Đông Nam Á”

VCK giải U17 châu Á sẽ diễn ra từ ngày 5/5 đến 22/5, tại Saudi Arabia. 4 đại diện của bóng đá Đông Nam Á tham dự VCK giải châu lục, gồm U17 Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Myanmar.

Trước khi giải đấu này khởi tranh, tờ Bola Sport của Indonesia bình luận: “Trong khi hai đội thuộc Đông Nam Á là U17 Thái Lan và U17 Indonesia chọn cách thi đấu giao hữu trước giải châu Á, thì U17 Việt Nam chọn cách giữ bình tĩnh”.

Truyền thông Indonesia cho rằng U17 Việt Nam là đội có bản lĩnh khác hẳn so với các đội bóng trẻ còn lại trong khu vực Đông Nam Á (Ảnh: VFF).

“Điều thú vị ở chỗ chính các đội U17 Indonesia và Thái Lan là những đội tuyển có những kết quả thất vọng tại giải U17 Đông Nam Á 2026, khi họ bị loại ngay vòng bảng. Ngược lại, U17 Việt Nam là đội bản lĩnh nhất.

Đội tuyển Việt Nam điềm tĩnh và tự tin, màn trình diễn của họ mang lại những kết quả rất tốt cho đội bóng này. U17 Việt Nam chính là đội vô địch giải U17 Đông Nam Á 2026, diễn ra ngay trên đất Indonesia. Sau giải đấu này, đội tuyển U17 Việt Nam đang tích cực tập luyện cho giải châu Á”. Bola Sport cho biết thêm.

Với việc lọt vào chung kết và giành ngôi vô địch giải U17 Đông Nam Á 2026, đội bóng của HLV Cristiano Roland thi đấu nhiều hơn các đối thủ U17 Thái Lan và Indonesia 2 trận. Trong số 2 trận này, U17 Việt Nam có trận đấu rất giá trị với U17 Australia (thắng 2-1) ở bán kết giải Đông Nam Á.

Trận đấu ấy có ý nghĩa về mặt chuyên môn hơn bất kỳ trận giao hữu nào. Đấy có lẽ là lý do mà U17 Việt Nam không cần có thêm các trận giao hữu trước khi bước vào chiến dịch tại VCK U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam sẵn sàng gây bất ngờ tại giải U17 châu Á 2026 (Ảnh: VFF).

Tờ Bola Sport thông tin: “U17 Thái Lan vừa có trận hòa 1-1 với U17 UAE vào ngày 24/4. UAE chính là đối thủ của U17 Việt Nam tại bảng C giải châu Á. Hai đối thủ khác của U17 Việt Nam ở bảng C là U17 Hàn Quốc và Yemen”.

“Ngoại trừ trận đấu với UAE, các trận giao hữu hay đấu tập còn lại của U17 Thái Lan đều được giữ kín kết quả. Lý do được đưa ra là HLV Marco Gochel không muốn các cầu thủ U17 Thái Lan bị phân tâm, sau kết quả tệ hại của họ tại giải U17 Đông Nam Á, kết thúc cách đây không lâu.

Trong khi đó, U17 Indonesia có trận giao hữu với U17 Saudi Arabia vào ngày 28/4 và thua 1-2. Thất bại này càng gia tăng áp lực lên đoàn quân của HLV Kurniawan Dwi Yulianto trước VCK giải châu Á”, vẫn là những dòng được viết trên tờ Bola Sport.

Tại VCK giải châu Á năm nay, U17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đội U17 Hàn Quốc, Yemen và UAE. U17 Thái Lan nằm ở bảng A cùng chủ nhà Saudi Arabia, Tajikistan và Myanmar.

Còn U17 Indonesia thuộc bảng B cùng các đội U17 Nhật Bản, Trung Quốc và Qatar. Đây là bảng đấu rất nặng, vì cả ba đội Nhật Bản (4 lần vô địch), Trung Quốc (2 lần) và Qatar (một lần) đều từng đăng quang tại giải U17 châu Á trong quá khứ.