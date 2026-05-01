U17 Việt Nam đến Saudi Arabia, sẵn sàng chinh phục giải châu Á

Sau hành trình di chuyển từ Hà Nội khởi hành lúc 2h sáng 1/5, nối chuyến tại Doha (Qatar), đội tuyển U17 Việt Nam đã đặt chân tới Jeddah (Saudi Arabia) vào lúc 10h giờ địa phương cùng ngày (14h giờ Việt Nam), chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho vòng chung kết U17 châu Á 2026.

Theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), ngày 3/5 mới là thời điểm các hoạt động chính thức của giải đấu bắt đầu. Tuy nhiên, VFF đã chủ động xây dựng kế hoạch để đội tuyển sang sớm trước hai ngày nhằm giúp thầy trò HLV trưởng Cristiano Roland có đủ thời gian điều chỉnh nhịp sinh học, thích nghi với sự chênh lệch múi giờ cũng như làm quen với điều kiện thời tiết, sân bãi tại nước chủ nhà.

Mặc dù không nằm trong lịch trình chính thức của AFC, Ban tổ chức nước chủ nhà vẫn tổ chức đón tiếp U17 Việt Nam chu đáo, đồng thời bố trí nơi lưu trú tại khách sạn Mövenpick Jeddah, nằm cách sân bay khoảng 15 phút di chuyển bằng xe buýt.

Đây cũng là khách sạn chính thức của đội tuyển trong suốt thời gian tham dự giải đấu. Đáng chú ý, nơi đây từng là địa điểm đóng quân của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, giải đấu mà đội đã giành quyền vào trận tranh hạng ba.

Ngay sau khi ổn định nơi ăn ở, toàn đội đã dùng bữa trưa với chế độ dinh dưỡng được đảm bảo, trước khi các cầu thủ trở về phòng nghỉ ngơi nhằm hồi phục thể trạng sau hành trình dài. Theo kế hoạch, trong buổi chiều cùng ngày, các cầu thủ sẽ tập gym và thực hiện các bài hồi phục tại hồ bơi khách sạn.

HLV Cristiano Roland đặc biệt ưu tiên các giải pháp giúp đội tuyển nhanh chóng thích nghi với môi trường sinh hoạt và tập luyện tại Jeddah, qua đó tạo nền tảng thể trạng và tâm lý tốt nhất trước khi bước vào các buổi rèn chiến thuật trên sân tập sắp tới, hướng tới trận ra quân gặp U17 Yemen tại giải U17 châu Á 2026.

Tại vòng bảng, U17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ mạnh gồm U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Đây được đánh giá là bảng đấu nhiều thách thức, đòi hỏi thầy trò HLV Cristiano Roland phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và duy trì sự tập trung cao độ.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U17 Yemen vào ngày 7/5, đối đầu U17 Hàn Quốc ngày 10/5 trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp U17 UAE vào ngày 14/5. 8 đội giành quyền vào tứ kết sẽ cùng với chủ nhà tham dự ngày hội bóng đá thế giới dành cho lứa tuổi U17.