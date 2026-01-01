Tuyển Philippines bị loại, xác định 23 đội giành vé dự Asian Cup 2027

Trận đấu giữa Philippines và Tajikistan diễn ra vào tối 31/3, tại Hisar (Tajikistan). Philippines buộc phải thắng trận đấu để giành quyền đi tiếp.

Tajikistan giành vé tại bảng A (Ảnh: AFC).

Đội bóng Đông Nam Á thi đấu đầy quyết tâm. Họ mở tỷ số ở phút 19, do công của Raphael Obermair. Trong pha bóng này, cầu thủ của Philippines có pha chạm bóng rất nhạy cảm, đưa bóng vào lưới Tajikistan, giúp đội khách dẫn trước 1-0.

Dù vậy, Philippines không thể duy trì ưu thế dẫn bàn, cho đến khi hiệp một kết thúc. Phút 41, Sheriddin Boboev bên phía Tajikistan tung cú sút dội vào hậu vệ Philippines, bóng đổi hướng bay vào lưới, giúp đội bóng Trung Á san bằng tỷ số 1-1.

Bàn thua kém may mắn này khiến Philippines buộc phải chia điểm với Tajikistan. Mỗi đội có 14 điểm sau 6 lượt trận. Tajikistan xếp đầu bảng A vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, nhờ hơn Philippines chỉ số phụ.

Thái Lan là một trong 4 đội Đông Nam Á có vé đi tiếp (Ảnh: FAT).

Cũng sau trận đấu giữa Philippines và Tajikistan, đã xác định xong 23/24 đội dự VCK Asian Cup 2027.

Những đội bóng này gồm chủ nhà Saudi Arabia, Australia, Iraq, Iran, Uzbekistan, Qatar, UAE, Nhật Bản, Hàn Quốc, Oman, Palestine, Bahrain, Jordan, Trung Quốc, Indonesia, Triều Tiên, Kuwait, Kyrgyzstan, Syria, Singapore, Việt Nam, Thái Lan và Tajikistan.

Trong số này, có 4 đội Đông Nam Á chính thức có vé dự VCK Asian Cup 2027, gồm đội tuyển Việt Nam, Indonesia, Singapore và Thái Lan.

Chiếc vé cuối cùng dự VCK sẽ được quyết định sau trận đấu giữa Lebanon và Yemen tại bảng B vòng loại thứ 3, diễn ra vào đầu tháng 6.

Lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027 dự kiến diễn ra ngày 11/4, cũng sẽ dời lại cho đến khi trận đấu giữa Lebanon và Yemen kết thúc.