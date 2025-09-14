Trương Cao Minh Phát xuất sắc đánh bại cao thủ Ireland

Tối ngày 13/9 tại Nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội), sự kiện võ thuật tự do (MMA) Lion Championship 26 đã chứng kiến 7 màn so tài mãn nhãn từ các võ sĩ với hàng loạt kịch bản bất ngờ.

Trong hai trận đấu mở màn, các võ sĩ Việt Nam và Campuchia đã mang đến những trận đấu giằng co gay cấn. Nguyễn Tiến Phát cho thấy đẳng cấp của võ sĩ từng thi đấu nhiều giải quốc gia khi đánh bại Đỗ Nguyễn Minh Quyền.

Võ sĩ Campuchia, Von Kimcheng ăn mừng sau khi giành chiến thắng (Ảnh: Nam Phương).

Trong khi đó, đại diện Campuchia - Von Kimcheng vượt qua võ sĩ Phan Vũ Bảo bằng những đòn chân và đánh gối chính xác.

Cú knock-out mở màn của sự kiện thuộc về Võ Minh Nghĩa khi anh hạ gục Tha Vanthorn bằng đòn tay chính xác. Ngay sau đó, Nguyễn Trung Hải mang đến pha kết thúc đầu tiên ở thể thức MMA Pro khi khống chế Nguyễn Quốc Huy trên mặt sàn, hạ gục đối thủ bằng loạt đòn giã gạo (ground-and-pound) sấm sét.

Ngay sau trận đấu, Trung Hải đã gọi đích danh Nguyễn Ngọc Thức, đối thủ mà anh từng hạ gục bằng đòn siết cổ ở trận song đấu (MMA Duo) tại Lion Championship 21. Màn đối mặt giữa cả hai mở ra một cuộc đối đầu trong tương lai giữa hai ngôi sao mới của Lion Championship.

Trong trận đấu hạng 60kg, Nguyễn Hợp Hải và Danh Quốc mang đến cuộc đối đầu gay cấn kéo dài trong ba hiệp đấu. Sau những loạt đòn gây choáng đối phương ở đầu trận, thể lực của Hợp Hải đi xuống rõ rệt bởi những đòn lên gối của đối thủ.

Tới hiệp 3, quyết định chính xác của Danh Quốc khi kéo đối phương xuống sàn giúp đại diện Raptor MMA tung ra cơn mưa đòn chỏ, gây ra vết thương trên gương mặt Hợp Hải. Các trọng tài đã xác định chấn thương không thể cho phép Hợp Hải tiếp tục, chiến thắng của Danh Quốc giúp anh đòi lại món nợ thua điểm hai năm trước.

Trần Trọng Kim (đỏ) giành chiến thắng sát nút trước Nguyễn Phú Thịnh (Ảnh: Nam Phương).

Cuộc đối đầu giữa võ sĩ từ hai thế hệ, lão tướng Trần Trọng Kim và tài năng trẻ Nguyễn Phú Thịnh tạo sự hứng khởi với khán giả nhờ tinh thần cống hiến. Cả hai liên tục có những pha đổi đòn trong cả trận đấu, với chiến thắng cuối cùng thuộc về Trọng Kim nhờ tỉ lệ tấn công chính xác hơn.

Trận đấu cuối cùng của sự kiện thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch WBC Muay Thái thế giới, Trương Cao Minh Phát trước đối thủ người Ireland - Aaron Clarke.

Trương Cao Minh Phát (đỏ) đánh bại võ sĩ người Ireland, Aaron Clarke đầy ấn tượng (Ảnh: Nam Phương).

Những đòn chân trái sấm sét của Minh Phát trong hiệp một khóa chặt thứ vũ khí mạnh nhất của đối phương, trước khi anh thể hiện sức mạnh đòn tay trứ danh của mình.

Sự lỳ lợm của Aaron Clarke đưa trận đấu kéo dài tới tận hiệp 3, nhà vô địch ISKA Kickboxing liên tục tạo thế dồn ép buộc Minh Phát bước vào cuộc đua thể lực và đổi đòn. Dù vậy, sự chính xác và hiệu quả vượt trội giúp Minh Phát có được chiến thắng chung cuộc, khép lại đêm thi đấu mãn nhãn của Lion Championship 26.