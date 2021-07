Top 10 VĐV nữ quyến rũ nhất Olympic Tokyo

Dân trí Olympic Tokyo thu hút người hâm mộ khi nhiều VĐV tham dự không chỉ bởi tài năng mà còn sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ lạ thường.

Mariya Lasitskene (điền kinh, Nga)

Mariya Lasitskene như một tia sáng hiếm hoi trong bối cảnh thể thao Nga vướng vào bê bối "sử dụng doping có hệ thống". Cô từng mất suất dự Olympic 2016 sau khi điền kinh Nga bị cấm tham dự.

Mariya Lasitskene từng 3 lần vô địch thế giới và là ứng cử viên nặng ký ở nội dung nhảy cao tại Olympic Tokyo.

Ở Olympic Tokyo, tới lượt toàn bộ thể thao Nga lãnh án cấm. Tuy nhiên, Mariya Lasitskene vẫn được xét cho dự Thế vận hội lần này với tư cách trung lập (không đại diện cho quốc gia nào). Lasitskene thật sự là ứng cử viên nặng ký cho chiếc huy chương vàng Olympic nội dung nhảy cao, bởi cô đã từng 3 lần vô địch thế giới.

Stephanie Gilmour (lướt sóng, Úc)

Olympic Tokyo là lần đầu tiên mà môn lướt sóng được đưa vào thi đấu. Và VĐV người Úc Stephanie Gilmour được kỳ vọng là người đầu tiên sở hữu huy chương vàng của môn này ở nội dung dành cho nữ.

VĐV Stephanie Gilmour từng 7 lần vô địch thế giới nội dung lướt ván sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp.

Stephanie Gilmour đang có thành tích đáng nể khi 7 lần vô địch thế giới. Một tấm huy chương vàng Olympic sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho sự nghiệp của Gilmour.

Alica Schmidt (điền kinh, Đức)

Alica Schmidt bất ngờ trở nên nổi tiếng vào năm 2017, khi được tạp chí Busted Coverage gọi là "VĐV quyến rũ nhất thế giới".

Alica Schmidt đang là HLV thể lực của CLB Borussia Dortmund.

Hiện tại, tài khoản Instagram của cô đã có 1,8 triệu lượt theo dõi. Ở tuổi 22, Schmidt sẽ có lần đầu góp mặt ở một kỳ Olympic ở nội dung 4x400m tiếp sức. Không chỉ là VĐV tài năng, Schmidt còn đảm nhận công việc làm HLV thể lực cho CLB bóng đá danh tiếng Borussia Dortmund.

Jackie Groenen (đội tuyển bóng đá nữ Hà Lan)

Jackie Groenen khoác áo đội tuyển bóng đá nữ Hà Lan tham dự Olympic Tokyo. Ở trận ra quân, tuyển nữ Hà Lan hủy diệt Zambia với tỷ số 10-3 với sự góp sức không nhỏ của Jackie Groenen.

Jackie Groenen hiện khoác áo CLB Man Utd.

Jackie Groenen là cựu võ sĩ Judo, nhưng hiện chơi ở vị trí tiền vệ cho CLB bóng đá nữ Man Utd. Trước đây cô đã chơi cho nhiều CLB danh tiếng ở Đức như SGS Essen, FCR 2001 Duisburg và FFC Frankfurt, cũng như từng khoác áo cho Chelsea ở Anh.

Allyson Felix (điền kinh, Mỹ)

Olympic Tokyo 2020 sẽ là kỳ Thế vận hội thứ 5 mà Allyson Felix tham dự, kể từ lần đầu vào năm 2004. Cô được xem là một trong số những VĐV điền kinh xuất sắc ở Olympic, khi đã giành tổng cộng 6 huy chương vàng.

Felix đã giành tới 6 HCV ở 4 kỳ Thế vận hội trước khi thi đấu tại Olympic Tokyo.

Nội dung sở trường của Felix là tiếp sức 4x100m và 4x400m. Đây có lẽ là kỳ Olympic cuối cùng của Felix, khi năm nay cô đã 35 tuổi.

Naomi Osaka (quần vợt, Nhật)

Bỏ lại những lùm xùm với truyền thông thời gian qua, Naomi Osaka hướng tới Olympic Tokyo với mục tiêu không gì khác ngoài tấm huy chương vàng.

Naomi Osaka quyết tâm giành HCV khi được thi đấu ở quê nhà.

Cô có lợi thế lớn khi được thi đấu trên sân nhà. Trước giải, hãng công nghệ Gracenote đưa ra dữ liệu đánh giá Osaka cao hơn cả Ashleigh Barty, người vừa mới vô địch Wimbledon.

Leticia Bufoni (trượt ván, Brazil)

Môn trượt ván thường gắn liền với nam giới. Nhưng Leticia Bufoni đã phá bỏ mọi định kiến và giới hạn để trở thành một trong những VĐV trượt ván nổi tiếng nhất, không thua kém các đồng nghiệp nam.

Tài khoản Instagram của cô hiện đã có hơn 2,9 triệu lượt theo dõi. Trượt ván sẽ có lần đầu tiên thi đấu tại Olympic, và Bufoni được đánh giá rất cao cho việc giành huy chương vàng.

Marta Fiedina (bơi nghệ thuật, Ukraine)

Tại giải bơi nghệ thuật World Series Super Final 2019, Marta Fiedina tỏa sáng rực rỡ khi chỉ trong 2 giờ đồng hồ, cô giành tới 3 huy chương vàng. Đó là chiến thắng ở các nội dung: cá nhân tự do, đôi tự do và đồng đội tự do.

Tại Olympic Tokyo, Fiedina được xem là niềm kỳ vọng sẽ đem về huy chương cho Ukraine.

Anouk Verge-Depre (bóng chuyền bãi biển, Thụy Sĩ)

Tại Olympic 2016, Anouk Verge-Depre và Isabelle Forrer dừng bước ở vòng 16 đội trước tuyển Đức. Nhưng sau đó, cặp đôi này đã giành được huy chương đồng ở World Tour Finals diễn ra cùng năm.

Hiện tại Forrer đã giải nghệ, nên Anouk Verge-Depre đã bắt cặp cùng đồng đội mới là Joana Heidrich ở Olympic Tokyo. Họ được kỳ vọng sẽ mang về huy chương cho tuyển Thụy Sĩ.

Femke Bol (điền kinh, Hà Lan)

Femke Bol, "nữ hoàng điền kinh" người Hà Lan, vừa ghi danh là nữ VĐV chạy 400m rào nhanh thứ tư trong lịch sử với thông số 52.37 tại giải điền kinh Diamond League Stockholm ở Thụy Điển đầu tháng 7 này.

Bol (21 tuổi) cũng trở thành nữ VĐV chạy 400m nhảy rào nhanh thứ hai thế giới mùa giải 2021, chỉ sau kỷ lục gia thế giới McClaughlin với thông số 51.90. Femke Bol là hiện tượng chạy 400m của điền kinh Hà Lan khi đã phá tới 12 kỷ lục quốc gia nội dung 400m, trong đó có 3 kỷ lục 400m rào. Và cô gái này là một trong những đối thủ đáng xem nhất tại Thế vận hội sắp tới.

Sông Lam