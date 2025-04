Xác định các cặp đấu tứ kết, U17 Indonesia rộng cửa đi tiếp ở giải châu Á

Lịch thi đấu tứ kết giải U17 châu Á 2025 22h00 ngày 13/4: U17 Nhật Bản - U17 Saudi Arabia 00h15 ngày 14/4: U17 Uzbekistan - U17 UAE 22h00 ngày 14/4: U17 Indonesia - U17 Triều Tiên 00h15 ngày 15/4: U17 Tajikistan - U17 Hàn Quốc

Ở hai trận đấu cuối cùng bảng D, U17 Iran bất ngờ thua U17 Tajikistan 1-3 còn U17 Triều Tiên hòa U17 Oman 2-2. Kết quả này giúp U17 Tajikistan giành ngôi đầu bảng với 6 điểm và U17 Triều Tiên đứng thứ hai với 5 điểm, giành quyền vào tứ kết giải U17 châu Á 2025 ở Saudi Arabia cùng tấm vé dự U17 World Cup năm nay.

U17 Indonesia được đánh giá cao hơn nhờ việc giành ngôi đầu bảng C với 3 trận toàn thắng (Ảnh: AFC).

U17 Iran là ứng cử viên vô địch, nhưng họ chia tay giải đấu với vị trí cuối bảng. Một đội bóng mạnh khác là U17 Australia cũng bị loại sau loạt trận sáng 11/4.

Kết quả này khiến U17 Tajikistan (nhất bảng D) gặp U17 Hàn Quốc (nhì bảng C) ở tứ kết. Đội đầu bảng C là U17 Indonesia rộng cửa đi tiếp khi gặp U17 Triều Tiên ở tứ kết. So với các ứng cử viên vô địch như Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan và chủ nhà Saudi Arabia, U17 Triều Tiên là đối thủ dễ thở với đại diện Đông Nam Á.

Trước đó, bảng A và bảng B cũng đã kết thúc cả 3 lượt trận, các đội bóng giành vé vào tứ kết là U17 Uzbekista, U17 Saudi Arabia, U17 Nhật Bản, U17 UAE. Hai đại diện Đông Nam Á là U17 Thái Lan (thua cả 3 trận) và U17 Việt Nam (hòa cả 3 trận) đều dừng bước với vị trí cuối cùng ở vòng bảng.

Vòng tứ kết giải U17 châu Á 2025 trước đó đã xác định được hai cặp đấu tứ kết, đó là các cuộc so tài U17 Uzbekistan - U17 UAE và U17 Nhật Bản - U17 Saudi Arabia. Cả 8 đội bóng giành vé vào tứ kết giải U17 châu Á năm nay đều chính thức dự World Cup U17 2025 tại Qatar.