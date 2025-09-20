Tiger Street Football 2025 tại Nha Trang: Nơi bản lĩnh tiếp lửa đam mê bóng đá

Đây là nơi đam mê vượt qua mọi giới hạn và Nha Trang sẽ là “đấu trường” mở màn, hứa hẹn một cuối tuần bùng nổ.

Nha Trang đã sẵn sàng tiếp lửa đam mê (Ảnh: BTC).

Chiến thắng tại Nha Trang không chỉ giúp các đội ghi tên vào chung kết toàn quốc mà còn mở ra cơ hội chạm đến giấc mơ thi đấu cùng 4 huyền thoại Manchester United - Dimitar Berbatov, Nemanja Vidić, Luis Nani và Wes Brown - tại đêm chung kết toàn quốc ở TPHCM vào ngày 12/10.

Tại mỗi vòng chung kết khu vực, 8 cá nhân xuất sắc nhất sẽ được trải nghiệm chương trình huấn luyện chuyên nghiệp từ Trường bóng đá Manchester United (MUSS), nâng tầm kỹ năng và trực tiếp học hỏi từ những huấn luyện viên đẳng cấp thế giới.

Sân chơi cho mọi chân sút không chuyên lớn bậc nhất tại Việt Nam

Anh Huỳnh Minh Sơn, đến từ TPHCM, phấn khích chia sẻ khi hay tin Tiger Street Football mở cổng đăng ký. “Chúng tôi cũng thường chơi bóng vào cuối tuần, giờ bỗng dưng có cơ hội thi đấu chính thức mà mấy anh em lại vừa đủ quân số để tham gia, thế là tôi rủ luôn. Ban đầu còn hơi ngại vì không có ai qua trường lớp huấn luyện, nhưng vì muốn được đá cùng Nani nên mấy anh em cũng sẵn sàng cháy hết mình”, anh nói.

Anh Sơn (áo xanh) và đồng đội thường đá bóng vào cuối tuần, nay lại có thể cùng nhau chinh chiến tại đấu trường mới (Ảnh: BTC).

Cùng niềm đam mê với bộ môn thể thao vua - anh Nguyễn Hữu Huỳnh Anh - chưa có đội nhưng vẫn hạ quyết tâm đăng ký. “Tôi mê bóng đá từ nhỏ, ngặt nỗi vì công việc bận rộn nên gần đây cũng ít chơi. Thấy Tiger Street Football năm nay mang cả bốn thần tượng M.U về thi đấu, thế là tôi cũng không ngại thử thách bản thân để có cơ hội gặp gỡ những người cùng đam mê và xem mình có thể bứt phá đến đâu”, anh Huỳnh Anh nói.

Ngoài ra, anh Đan Trung Hiếu, một tín đồ bóng đá từ thuở nhỏ, vẫn sẵn sàng nhập cuộc dù công việc văn phòng bận rộn: “Gia đình trêu tuổi này còn thi đấu gì, nhưng đam mê quá thì biết làm sao. Dù thể lực chưa chắc bằng các bạn trẻ nhưng tinh thần thì không kém đâu”.

Không ngại sức trẻ, anh Trung Hiếu (ngoài cùng bên trái) vẫn sẵn sàng vào trận và chiến đấu hết mình tại Tiger Street Football 2025(Ảnh: BTC).

Những câu chuyện đầy cảm hứng từ các chân sút không chuyên như anh Sơn, anh Huỳnh Anh và anh Hiếu cho thấy họ đã sẵn sàng nhập cuộc. Đó là bởi Tiger Street Football 2025 không tìm kiếm cầu thủ chuyên nghiệp - đây là giải đấu chào đón những trái tim bản lĩnh và đam mê bóng đá.

Với chính sách đăng ký cá nhân, Tiger Street Football mở rộng cơ hội để nhiều người có thể tham gia và nhanh chóng được kết nối đồng đội, phối hợp và sát cánh trong từng pha bóng. Không rào cản, không giới hạn - mỗi trận đấu là cơ hội để thử thách bản thân và hướng tới chiến thắng.

Nha Trang: Điểm hẹn đầu tiên cho hành trình

Nha Trang sẽ mở màn hành trình Tiger Street Football 2025 với vòng loại khu vực diễn ra từ ngày 19/9 đến 21/9 tại Quảng trường 2 tháng 4, đường Trần Phú. Các đội chơi sẽ chinh phục đấu trường đầu tiên này với tinh thần bản lĩnh, sẵn sàng thách thức mọi giới hạn và biến những trận so tài nghẹt thở thành cơ hội để khẳng định ý chí chiến thắng.

Thời gian thi đấu dự kiến từ 8h đến 12h và 13h đến 22h, với lịch chi tiết từng đội được công bố tại cuộc họp kỹ thuật diễn ra 2 ngày trước khi giải khởi tranh. Ngay trước đó, buổi bốc thăm diễn ra lúc 8h30 ngày 17/9 tại phòng họp Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa.

Dàn nghệ sĩ sẽ góp mặt vào đêm chung kết khu vực vào ngày 21/9 tại Quảng trường 2 tháng 4, Nha Trang (Ảnh: BTC).

Không chỉ có những trận cầu gay cấn, Tiger Street Football 2025 còn là một lễ hội bóng đá trọn vẹn cho mọi giác quan. Vào đêm chung kết khu vực ngày 21/9, khán giả sẽ được hòa mình vào chuỗi hoạt động giải trí hấp dẫn: từ thử thách kỹ năng, trải nghiệm Tiger Street football bar, tương tác Banh lồng, PS5, Banh bàn cho đến đêm nhạc bùng nổ với sự góp mặt của những nghệ sĩ: MC Hoàng Rapper, MC Hype Masta B, DJ KS, HURRYKNG, Phương Ly và Dương Domic, đem đến những màn trình diễn sôi động và mãn nhãn.

Tham khảo thông tin và đăng ký tại đây để không bỏ lỡ cơ hội bước vào sân chơi bóng đá đường phố cuồng nhiệt và truyền cảm hứng.

Lễ hội bóng đá đường phố Tiger Street Football 2025 được tổ chức thi đấu theo thể thức 5v5 dành cho tất cả người chơi không chuyên từ 18 tuổi trở lên, đam mê bóng đá và giành lấy cơ hội được lập đội, sát cánh thi đấu cùng 4 huyền thoại thế giới đến từ câu lạc bộ Manchester United. Người tham gia có thể đăng ký theo đội (mỗi CLB đăng ký tối thiểu 7, tối đa 9 cầu thủ) hoặc đăng ký cá nhân để BTC sắp xếp vào đội hình phù hợp.

Bao gồm 2 vòng đấu: Vòng vô địch vùng được tổ chức tại 4 sân đấu: Nha Trang, miền Bắc, Cần Thơ và TPHCM. Vòng vô địch toàn quốc dự kiến diễn ra tại TPHCM.