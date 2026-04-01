Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, CH Séc giành vé dự World Cup 2026

Kết quả chung kết play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu Bosnia & Herzegovina 1-1 Italy (penalty 4-1) CH Séc 2-2 Đan Mạch (penalty 3-2) Kosovo 0-1 Thổ Nhĩ Kỳ Thụy Điển 3-2 Ba Lan

Chạm trán Đan Mạch được đánh giá cao hơn, đội chủ nhà CH Séc có được sự tự tin cao độ. Đại diện Đông Âu chơi phòng ngự phản công đầy ấn tượng và ở phút thứ 3, sau tình huống phá bóng không dứt khoát của hậu vệ Đan Mạch, Pavel Sulc tung cú đá đẹp mắt đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, mở tỷ số 1-0 cho CH Séc.

CH Séc chủ động chơi phòng ngự phản công còn Đan Mạch đẩy cao đội hình gây áp lực. Đến phút 72, từ quả đá phạt của Mikkel Damsgaard, Joachim Andersen bật cao đánh đầu tinh tế, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1.

CH Séc (đỏ) vượt qua Đan Mạch để giành vé dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Trận đấu diễn ra căng thẳng và hai đội phải bước vào hiệp phụ. Phút 100, từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm sau quả tạt của Vladimir Coufal, đội trưởng Ladislav Krejci dứt điểm, bóng chạm chân hậu vệ Alexander Bah đổi hướng bay vào lưới, giúp CH Séc vượt lên dẫn 2-1.

Tuy nhiên Đan Mạch không buông xuôi, phút 111, cầu thủ mới vào sân thay người Kasper Hogh đánh đầu chuẩn xác từ quả phạt góc của Christian Eriksen, ấn định tỷ số 2-2 và kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu.

Trên chấm 11m, CH Séc bản lĩnh hơn khi Tomas Chory, Tomas Soucek và Michal Sadilek đều thực hiện thành công. Bên phía Đan Mạch, chỉ có Eriksen ghi bàn, còn Hojlund sút trúng xà ngang, Dreyer dứt điểm bị Kovar cản phá và Mathias Jensen đá vọt xà.

Thắng 3-2 trên chấm luân lưu, CH Séc giành vé dự World Cup 2026. Đại diện Đông Âu trở lại World Cup sau 4 năm liên tiếp 2010, 2014, 2018 và 2022 vắng mặt. Tại World Cup 2026, họ sẽ nằm ở bảng A cùng Mexico, Nam Phi và Hàn Quốc.

Cuộc so tài giữa Thụy Điển và Ba Lan được coi là cân tài cân sức. Phút 20, Anthony Elanga của Newcastle mở tỷ số cho Thụy Điển bằng pha dứt điểm đẳng cấp sau đường kiến tạo của Ayari. Tuy nhiên đến phút 33, Zalewski cứa lòng đẹp mắt từ rìa vòng cấm để quân bình tỷ số 1-1 cho Ba Lan.

Thụy Điển giành vé dự World Cup 2026 sau khi đánh bại Ba Lan (Ảnh: Getty).

Hai đội chơi ăn miếng trả miếng và cuối hiệp 1, Thụy Điển nâng tỷ số lên 2-1. Ở pha bóng này, trung vệ Lagerbielke bật cao đánh đầu dũng mãnh trong sự bất lực của hàng thủ Ba Lan. Ba Lan một lần nữa thể hiện bản lĩnh khi Swiderski dễ dàng đệm bóng cận thành ở phút 55 để quân bình tỷ số 2-2 cho Ba Lan.

Trong những thời khắc quan trọng, dấu ấn của các ngôi sao đã mang lại sự khác biệt. Phút 88, tiền đạo đang khoác áo Arsenal, Gyokeres ghi bàn ấn định thắng lợi 3-2 cho đội bóng Bắc Âu, giúp Thụy Điển giành vé dự World Cup 2026.

Tiếp đón Kosovo trên sân nhà, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ giành chiến thắng 1-0 với bàn thắng duy nhất của Akturkoglu ở phút 53 và góp mặt ở World Cup 2026 sau 24 năm vắng mặt. Ở giải đấu tại Mỹ, Mexico, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở bảng D với Mỹ, Paraguay và Australia.

Đội tuyển Bosnia & Herzegovina đã tạo nên cú sốc khi đánh bại Italy 4-1 trên chấm luân lưu (hai đội hòa nhau 1-1 sau 120 phút) để giành vé dự World Cup 2026. Đây là lần thứ hai Bosnia & Herzegovina dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sau World Cup 2014 ở Brazil.