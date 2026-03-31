HLV Gattuso tuyên bố đanh thép trước trận tranh vé World Cup của Italy

Lịch thi đấu 4 trận chung kết play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu 1h45 ngày 1/4: Italy - Bosnia & Herzegovina 1h45 ngày 1/4: Thụy Điển - Ba Lan 1h45 ngày 1/4: Thổ Nhĩ Kỳ - Kosovo 1h45 ngày 1/4: Đan Mạch - CH Séc Lịch thi đấu 2 trận chung kết play-off liên lục địa 3h ngày 1/4: CHDC Congo - Jamaica 3h ngày 1/4: Iraq - Bolivia

Sau khi vượt qua Bắc Ireland, Italy sẽ đối đầu với Bosnia trong trận chung kết play-off tranh vé tham dự World Cup 2026. Đội bóng áo Thiên Thanh đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên trở lại giải bóng đá số một hành tinh kể từ năm 2014.

HLV Gattuso kêu gọi các học trò chiến đấu hết mình vì tấm vé tham dự World Cup (Ảnh: Getty).

Trước trận đấu này, HLV Gennaro Gattuso, người từng vô địch World Cup 2006 cùng đội tuyển Italy, đã lên dây cót tinh thần cho toàn đội. Ông nói: “Chúng tôi sẽ ra sân với khát khao và sự quyết liệt. Đó là yếu tố quan trọng nhất trong lịch sử bóng đá Italy.

Chúng tôi từng giành chức vô địch World Cup, không phải vì là tập thể mạnh nhất, mà vì tinh thần cạnh tranh và khả năng chịu đựng gian khổ.

Nhiều người nói rằng đội bóng hiện tại không có lòng tự hào nhưng tôi thấy được ngọn lửa rực cháy trong các cầu thủ mỗi ngày. Tôi chân thành hy vọng rằng các chàng trai này sẽ hoàn tất được mục tiêu tham dự World Cup. Tôi tự hào về các cầu thủ, ngay cả khi mọi chuyện không suôn sẻ. Tôi hy vọng điều đó không xảy ra”.

Khi được phóng viên hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Italy thất bại, HLV Gattuso đáp: “Đây không phải là thời điểm để nói về điều đó. Tất nhiên, nếu thảm họa xảy ra, đó sẽ là cú sốc lớn. Với tư cách là HLV, tôi phải chịu trách nhiệm nhưng chúng ta sẽ nói về điều đó sau. Các nhà lãnh đạo sẽ đưa ra quyết định về số phận của tôi”.

Italy thắng 4, hòa 1 trong 5 trận gần đây gặp Bosnia (Ảnh: Getty).

Trước trận đấu đêm nay, nhiều thành viên của đội tuyển Italy lo ngại vấn đề mặt sân ở Bosnia khi tình trạng mưa, tuyết kéo dài. Tuy nhiên, HLV Gattuso bác bỏ những lo ngại liên quan tới mặt sân xấu.

HLV sinh năm 1978 nói thêm: “Đó không phải là lý do bào chữa. Nếu mặt sân xấu thì cả hai đội đều bị ảnh hưởng. Trận đấu vẫn sẽ diễn ra. Nếu chúng ta bắt đầu nghĩ về mặt sân và khán đài thì điều đó thật là kém cỏi. Tôi đã xem mặt sân rồi. Mọi thứ đều ổn. Ngay cả khi mặt sân tệ thì chúng tôi cũng không thể làm điều gì.

Chúng tôi dành sự tôn trọng lớn cho Bosnia vì những gì họ thể hiện trên sân. Tôi không quá quan tâm tới khán giả chủ nhà, họ không phải là những người trực tiếp thi đấu”.

Trận đấu giữa Italy và Bosnia diễn ra trên sân Bilino Polje (Zenica, Bosnia) vào lúc 1h45 ngày 1/4.