Thua trắng hai trận, U17 Thái Lan tan mộng tham dự World Cup

Ở lượt trận đầu tiên giải U17 châu Á diễn ra ở Saudi Arabia, U17 Thái Lan đã gây thất vọng lớn khi thất bại 0-2 trước U17 Tajikistan. Đoàn quân của HLV Marco Gockel không còn đường lùi khi đối đầu với chủ nhà U17 Saudi Arabia.

Tuy nhiên, thêm một lần, U17 Thái Lan đã khiến cổ động viên nhà buồn bã khi chịu thất bại với tỷ số 0-2 trước U17 Saudi Arabia. Với kết quả này, “Voi chiến” dừng bước ngay từ vòng bảng khi chưa có điểm nào, kém U17 Tajikistan và U17 Saudi Arabia 6 điểm. Giấc mơ tham dự World Cup U17 của U17 Thái Lan cũng chính thức khép lại.

Cũng giống như U17 Thái Lan, một đại diện khác của Đông Nam Á là U17 Myanmar đã bị loại sau thất bại 0-1 trước U17 Tajikistan. Trận đấu giữa U17 Thái Lan và U17 Myanmar ở lượt trận cuối chỉ mang ý nghĩa thủ tục. Trong khi đó, U17 Saudi Arabia và U17 Tajikistan giành quyền vào tứ kết và có vé tham dự World Cup.

Trở lại với trận đấu, U17 Thái Lan thi đấu mất tập trung. Ngay ở phút thứ 4, họ đã để thủng lưới. Từ pha đá phạt góc, Al Yami có pha bật cao đánh đầu, mở tỷ số cho U17 Saudi Arabia.

Sau bàn thua này, U17 Thái Lan dồn lên tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Phút 13, Rungrueang đã chọc thủng lưới U17 Saudi Arabia nhưng trọng tài từ chối khi xác định cầu thủ này phạm lỗi với đối thủ.

Trong những phút tiếp theo, U17 Thái Lan vẫn miệt mài tấn công và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, các chân sút của “Voi chiến” lại tỏ ra khá yếu trong những pha dứt điểm cuối cùng.

Ở chiều ngược lại, U17 Saudi Arabia lại tỏ ra sắc sảo trong những pha phản công. Tới phút 90+1, họ đã chấm dứt hy vọng của U17 Thái Lan bằng bàn thắng thứ hai. Al Batli thực hiện cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Ở phía trong, Al Okrush đã chạm bóng, đổi hướng khiến thủ thành U17 Thái Lan bó tay.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về U17 Saudi Arabia. Sau khi bị loại ngay từ vòng bảng giải U17 Đông Nam Á, U17 Thái Lan tiếp tục gây thất vọng khi bị loại sớm ở giải U17 châu Á.