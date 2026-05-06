Báo Đông Nam Á bình luận về kết quả của U17 Thái Lan, U17 Indonesia

Kết quả lượt trận đầu tiên các bảng A và B Bảng A Saudi Arabia – Myanmar: 4-0 Tajikistan – Thái Lan: 2-0 Bảng B Nhật Bản – Qatar: 3-1 Indonesia – Trung Quốc: 1-0

Giải đấu này đang diễn ra tại Saudi Arabia. Trong ngày thi đấu đầu tiên đêm qua (5/5, theo giờ địa phương), lượt trận đầu tiên ở các bảng A và B đã diễn ra.

U17 Thái Lan nhận thất bại cay đắng trước đối thủ được đánh giá không quá cao Tajikistan. Sau trận thua này, tờ Siam Sport của Thái Lan lên tiếng: “U17 Thái Lan chịu thất bại 0-2 trước U17 Tajikistan tại giải U17 châu Á 2026. Đây là trận đấu mở màn của đội bóng trẻ xứ sở chùa vàng”.

U17 Thái Lan thua U17 Tajikistan 0-2 (Ảnh: FAT).

“Cá nhân cầu thủ Petchayuth Soboonma có một trận đấu tồi tệ. Cầu thủ này đá phản lưới nhà trong hiệp một và nhận thẻ đỏ trong hiệp hai. Giờ việc cần làm của U17 Thái Lan là cố gắng trong trận tiếp theo gặp U17 Saudi Arabia”, Siam Sport viết thêm.

Theo nhận định của từ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan, sau trận thua trước U17 Tajikistan, chặng đường phía trước của U17 Thái Lan có quá nhiều chông gai.

Siam Sport phân tích: “Giải U17 châu Á hiện tại rất quan trọng vì đây là giải đấu mang tính chất vòng loại World Cup U17 năm nay. Sẽ có 8 chiếc vé dành cho 8 đội vượt qua vòng bảng giải châu Á, được tham dự World Cup”.

U17 Indonesia thắng U17 Trung Quốc (Ảnh: ASEAN Football).

“Trận đấu tiếp theo của đội tuyển U17 Thái Lan, vào ngày 9/5, chắc chắn sẽ là trận đấu rất khó khăn, vì U17 Saudi Arabia là đội chủ nhà của sân chơi châu Á năm nay”, vẫn là những dòng được viết trên tờ Siam Sport.

Trái ngược với đội tuyển Thái Lan, U17 Indonesia có chiến thắng hết sức quan trọng 1-0 trước đội bóng từng 2 lần vô địch U17 châu Á là U17 Trung Quốc.

Trang CNN Indonesia reo vui: “Đội tuyển U17 Trung Quốc đã bị U17 Indonesia đánh bại. Giờ đây mục tiêu tiếp theo của đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo là U17 Qatar. HLV Kurniawan và các học trò hướng đến chiến thắng thứ 2 của mình tại giải”.

U17 Myanmar thua đậm U17 Saudi Arabia (Ảnh: ASEAN Football).

“Trận thắng trước U17 Trung Quốc là trận thắng cực kỳ quan trọng với U17 Indonesia. Bàn thắng quyết định trong trận thắng này được thực hiện bởi Keanu Senjaya ở phút 87. U17 Indonesia tạm xếp nhì bảng B, chỉ xếp sau đội đầu bảng U17 Nhật Bản.

Hai đội U17 Indonesia và Nhật Bản có cùng 3 điểm, nhưng đội bóng của HLV Kurniawan tạm xếp dưới đối thủ vì kém hiệu số bàn thắng bại. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết giải châu Á. Ngoài ra, đội vào tứ kết cũng nghiễm nhiên giành được vé dự VCK World Cup 2026, được tổ chức ở Qatar”, CNN Indonesia tiếp tục chia sẻ thông tin.

Ngoài U17 Thái Lan và U17 Indonesia, còn một đội nữa thuộc Đông Nam Á thi đấu đêm 5/5, đó là U17 Myanmar. Đội bóng này thua đậm chủ nhà Saudi Arabia 0-4 ở bảng A. U17 Myanmar về lý thuyết bị đánh giá là đội yếu nhất bảng B. Ở lượt đấu tới, U17 Myanmar sẽ đối đầu với U17 Tajikistan.