Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi U17 Indonesia chiến thắng, Thái Lan gục ngã

Lượt trận mở màn giải U17 châu Á vào hôm qua (5/5), hai đội U17 Indonesia và U17 Thái Lan đã có kết quả khác nhau. Trong khi U17 Indonesia gây ấn tượng mạnh khi giành chiến thắng 1-0 trước U17 Trung Quốc, thì U17 Thái Lan lại gây thất vọng khi thất bại 0-2 trước U17 Tajikistan.

U17 Indonesia giành chiến thắng trước U17 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Những người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á đã dành sự quan tâm đặc biệt tới các kết quả của hai đội bóng này. Ở trận gặp U17 Trung Quốc, U17 Indonesia đã sử dụng lối chơi phòng ngự “đổ bê tông” trong suốt trận đấu. Họ chỉ kiểm soát 39% thời lượng trận đấu, tung ra 4 cú dứt điểm, hưởng 2 quả phạt góc. Trong khi đó, U17 Trung Quốc cầm bóng 61%, dứt điểm 19 lần, hưởng 12 phạt góc.

Bình luận về trận đấu này, người hâm mộ có tên Yo viết: “Nếu U17 Indonesia giành tấm vé tham dự World Cup thì họ đã trở thành đội bóng đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á ba lần liên tiếp dự giải đấu cấp độ thế giới”.

Người hâm mộ có tên Keita mách nước: “U17 Indonesia chỉ cần tiếp tục áp dụng lối chơi phòng ngự chắc chắn như trận đấu này, họ nhiều khả năng sẽ giành vé tham dự World Cup”.

Tài khoản Mohammad Ali khen ngợi: “Đây là chiến lược thông minh của U17 Indonesia. Ít nhất, họ đảm bảo không để thủng lưới trước các đối thủ mạnh”.

Tài khoản Arief đồng tình: “Tôi thực sự ấn tượng với lối chơi kiên cường của U17 Indonesia trước U17 Trung Quốc”.

Người hâm mộ Wu Lei bình luận: “Thực tế, U17 Trung Quốc may mắn khi chỉ thua 1 bàn. U17 Indonesia đã bị từ chối một bàn thắng. Đây là lối chơi hợp lý của đoàn quân HLV Kurniawan Dwi Yulianto khi bước ra giải châu Á”.

Tài khoản Wong Kito OI viết: “Trong bóng đá, ngoài sự kiên nhẫn, các đội bóng chiếu dưới cần cả sự may mắn. U17 Indonesia có cả hai điều này”.

U17 Thái Lan chịu thất bại trước U17 Tajikistan (Ảnh: AFC).

Ở trận đấu còn lại, U17 Thái Lan đã thất bại 0-2 trước U17 Tajikistan. Trong đó, Soboonma là tội đồ của “Voi chiến”. Cầu thủ này đã đá phản lưới nhà ngay ở phút đầu tiên và sau đó chịu thẻ đỏ ở phút 59.

Với kết quả này, U17 Thái Lan đang đối diện với nguy cơ lớn không thể giành vé tham dự World Cup. Tài khoản Ola Alo bình luận: “Ở giải U17 Đông Nam Á, Thái Lan nói rằng chỉ cử đội hình B. Vậy đội hình A của U17 Thái Lan cũng chỉ vậy thôi sao?”.

Tài khoản Syah Roni viết: “Thật đáng buồn cho bóng đá trẻ Thái Lan”.

Người hâm mộ Jngkrik bày tỏ sự cảm thông: “Trận thua này chỉ là do U17 Thái Lan thiếu may mắn thôi”.

Tương tự, cổ động viên Traikun Tanomwong tới từ Thái Lan viết: “U17 Thái Lan thi đấu tự tin, kiểm soát trận đấu và liên tục tạo ra cơ hội ghi bàn. Thật không may khi đội bóng phải nhận thẻ đỏ. U17 Thái Lan đã thủng lưới ngay từ giây thứ 30 từ pha đá phản lưới nhà. Trong thời gian sau đó, U17 Tajikistan không gây ra áp lực nào. Thế nhưng, trong lúc đang có thế trận tốt, U17 Thái Lan lại chịu thẻ đỏ. Họ chỉ có thể tự trách mình và không có lý do gì bào chữa cả”.

Tài khoản Jutawan Pelaburan nhận xét: “Bóng đá Indonesia đã phát triển xa hơn Thái Lan rồi”.

CĐV Nhem Sok Chea chế nhạo U17 Thái Lan: “Phải chăng U17 Thái Lan cử đội hình C tham dự giải U17 châu Á?”.

Người hâm mộ Filo Chan đau đớn: “Tôi không hiểu vì sao U17 Thái Lan thất bại. Tôi cứ tưởng đội bóng sẽ dễ dàng tham dự World Cup. Tuy nhiên, giờ đây, đoàn quân của HLV Marco Gockel gần như hết cơ hội dự giải đấu thế giới”.

Ở lượt trận thứ hai, U17 Indonesia sẽ đối đầu với U17 Qatar, còn U17 Thái Lan đối đầu với U17 Saudi Arabia. U17 Indonesia có cơ hội giành vé dự World Cup sớm nếu thắng U17 Qatar, còn “Voi chiến” có nguy cơ bị loại sớm nếu thất bại trước U17 Saudi Arabia.