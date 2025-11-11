Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 8 người, đình chỉ hơn 1.000 cầu thủ trong bê bối cá cược

Hôm qua (10/11), chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức bắt giữ 8 người, trong đó có chủ tịch một câu lạc bộ bóng đá hàng đầu, trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc cá cược các trận đấu bóng đá. Cùng lúc, Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) đã đình chỉ 1.024 cầu thủ để phục vụ điều tra kỷ luật.

Động thái này diễn ra sau khi TFF, hồi đầu tháng 11, đã đình chỉ 149 trọng tài và trợ lý trọng tài sau khi phát hiện một số quan chức làm việc tại các giải đấu chuyên nghiệp của nước này tham gia cá cược vào các trận đấu bóng đá.

Chủ tịch CLB Eyupspor - Murat Ozkaya (trái) đã bị bắt giữ (Ảnh: Getty).

Theo hãng thông tấn nhà nước Anadolu, tòa án đã ra lệnh bắt giữ Chủ tịch CLB Eyupspor - Murat Ozkaya, cùng 7 người khác để phục vụ điều tra. Phía Eyupspor hiện chưa đưa ra bình luận nào.

Trong một tuyên bố, TFF cho biết đã chuyển hồ sơ của 1.024 cầu thủ ở mọi hạng đấu đến Hội đồng Kỷ luật Bóng đá Chuyên nghiệp (PFDK) để phục vụ công tác điều tra, trong đó có 27 cầu thủ đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Super Lig – tất cả đều đã bị đình chỉ.

Trong số này có các cầu thủ thuộc biên chế Galatasaray – đương kim vô địch Super Lig, cũng như Besiktas và một số câu lạc bộ khác tại Istanbul.

“Do việc chuyển hồ sơ 1.024 cầu thủ cho PFDK, TFF đang khẩn trương đàm phán với FIFA để gia hạn thêm 15 ngày cho kỳ chuyển nhượng và đăng ký cầu thủ, ngoài thời hạn chuyển nhượng mùa đông 2025-26, nhằm giúp các câu lạc bộ trong nước bổ sung đội hình còn thiếu”, TFF cho biết.

TFF cũng thông báo tạm hoãn các trận đấu ở giải hạng Nhì và hạng Ba trong hai tuần, trong khi truyền thông địa phương cho biết Hội đồng quản trị TFF sẽ tổ chức cuộc họp bất thường vào 21h tối nay (11/11, giờ Việt Nam).

Phía FIFA hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters về cuộc điều tra cũng như đề xuất gia hạn 15 ngày thời hạn chuyển nhượng của TFF.

Chủ tịch TFF Ibrahim Haciosmanoglu gọi đây là “cuộc khủng hoảng đạo đức trong bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ”.

Theo kết quả điều tra nội bộ của TFF, trong 571 trọng tài đang làm việc tại các giải chuyên nghiệp, có tới 371 người sở hữu tài khoản cá cược, và 152 người trong số đó thường xuyên tham gia đánh bạc. Một trọng tài bị phát hiện đã đặt cược tới 18.227 lần, trong khi 42 người khác cá cược hơn 1.000 trận. Một số khác chỉ bị phát hiện tham gia cá cược một lần.