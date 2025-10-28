Thể thao Việt Nam có HCV đầu tiên tại Đại hội Thể thao trẻ châu Á 2025

Trước chiến thắng của Nguyễn Thành Duy, đoàn Thể thao Việt Nam đã có trong tay 11 Huy chương (5 Huy chương bạc và 6 Huy chương Đồng). Đến rạng sáng 28/10, đô cử sinh năm 2006 xuất sắc giành vị trí cao nhất ở hạng cân 65kg nam môn cử tạ, đem về niềm vui vỡ òa cho các thành viên đoàn thể thao Việt Nam.

Đô cử Nguyễn Thanh Duy nhận HCV hạng 65kg nam (Ảnh: Cục Thể dục Thể thao).

Lực sĩ 19 tuổi đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký từ Kazakhstan, Trung Quốc và Triều Tiên để mang về danh hiệu đáng nhớ trong sự nghiệp thi đấu của anh.

Ở phần cử giật, Thành Duy đạt thành tích 120kg sau 3 lượt nâng. Sang phần cử đẩy, lực sĩ Việt Nam chinh phục thành công mức tạ 156kg, đạt tổng cử 276kg để vươn lên dẫn đầu. Đáng chú ý, thành tích cử đẩy 156kg không chỉ mang về tấm HCV quý giá mà còn phá kỷ lục châu Á trẻ ở nội dung cử đẩy hạng cân 65kg nam.

Chiến thắng của Thành Duy càng trở nên kịch tính khi anh chỉ vượt qua đối thủ xếp thứ hai là Yerseit Beibarys (Kazakhstan) với tổng cử sít sao 276kg so với 275kg. Vị trí thứ ba thuộc về Choe Jin Myong (Triều Tiên) với tổng cử 274kg.

Tấm HCV của Thành Duy mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Đoàn Thể thao Việt Nam tại AYG 2025. Trong bối cảnh các môn kỳ vọng như điền kinh và muay chưa thể chạm tới vị trí cao nhất.

Đô cử quê Khánh Hòa đã giúp toàn đoàn "cởi bỏ áp lực" sau nhiều ngày chờ đợi. Đây là cú hích tinh thần mạnh mẽ, tạo động lực lớn cho các VĐV trẻ thi đấu trong những nội dung còn lại.

Đại hội Thể thao trẻ châu Á năm 2025 quy tụ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, thi đấu ở nhiều môn thể thao Olympic, là sân chơi quan trọng nhằm đánh giá và phát hiện các tài năng trẻ của châu lục trước thềm Olympic trẻ.