Thầy trò HLV Kim Sang Sik chờ đợi điểm tựa sân Việt Trì trước U23 Singapore

Đây không chỉ là một trận đấu, mà là những bước khởi đầu cho hành trình chinh phục tấm vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026. HLV Kim Sang Sik chia sẻ, sự cuồng nhiệt đến từ người hâm mộ tại Việt Trì (Phú Thọ) đã tiếp thêm động lực chiến thắng cho các đội tuyển Việt Nam suốt hơn nửa thập kỷ qua, mỗi khi thi đấu tại đây.

Đoàn quân HLV Kim Sang Sik tự tin sau trận thắng Bangladesh (Ảnh: VFF).

Hình ảnh cổ động viên xếp hàng cả tối để chờ mua vé, sẵn sàng đội mưa trên khán đài để đồng hành với các cầu thủ dưới sân hun đúc thêm ý chí và lòng quyết tâm cho “Những chiến binh sao vàng”.

Chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ: “Khi đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sân Việt Trì (Phú Thọ), người hâm mộ đều đến sân đông đảo. Cờ đỏ sao vàng phủ khắp khán đài. Điều đó tạo động lực lớn để Việt Nam giành kết quả tốt. Hy vọng ở giải đấu này, chúng tôi cũng sẽ được tạo động lực từ hàng nghìn người hâm mộ Việt Nam”.

Trên thực tế, ngay tại sân Việt Trì tháng 12/2024, hàng chục ngàn CĐV đã bất chấp giá rét, biến khán đài thành một "pháo đài" rực lửa, đưa đội tuyển Quốc gia đến ngôi vô địch Đông Nam Á. Từ bóng đá nữ đến nam, từ U17, U23 đến đội tuyển Việt Nam đều giành những kết quả tích cực tại sân Việt Trì.

Cho đến hiện tại, 22 trận chính thức của “Những chiến binh sao vàng” diễn ra tại sân vận động này đều chứng kiến từ hoà đến thắng. Tính tổng số các trận chính thức mà các đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu, sân Việt Trì chứng kiến 17 thắng lợi, 5 trận hoà và không trải qua một thất bại nào. Đó cũng là minh chứng cho sự may mắn mà “mảnh đất” này đem đến cho bóng đá Việt Nam.

U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận gặp U23 Singapore (Ảnh: VFF).

Đặc biệt, ngoài kết quả tích cực trên sân, việc đông đảo cổ động viên đến sân Việt Trì (Phú Thọ) theo dõi các trận đấu của đội tuyển Việt Nam cũng trở thành thỏi nam châm thu hút nhà tài trợ. Đến cổ vũ, khán giả còn có cơ hội thưởng thức mỳ Hảo Hảo miễn phí tiếp thêm năng lượng cho các cổ động viên.

Điều đó khiến các chiến binh áo đỏ cảm nhận được rằng họ đang chiến đấu trong ngôi nhà của chính mình, được sát cánh bởi những người hùng thứ 12 kiên trung nhất.

Tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ (người mở tỷ số trong chiến thắng trước U23 Bangladesh ngày 3/9) đã có những chia sẻ với báo chí. “Trận gặp U23 Bangladesh là trận đấu đầu tiên tôi được ra sân đá chính và ghi bàn cho U23 Việt Nam. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc”, Ngọc Mỹ nói.

Người hâm mộ sân Việt Trì luôn dành tình cảm đặc biệt với các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam (Ảnh: VFF).

Cầu thủ sinh năm 2004 cũng khẳng định việc từng thi đấu trong màu áo CLB Phú Thọ tại sân Việt Trì mang lại cho anh sự tự tin lớn: “Khi trở lại sân quen thuộc, tôi cảm thấy thuận lợi hơn nhiều, dễ dàng bắt nhịp với không gian thi đấu và khán giả”.

Ngọc Mỹ cũng dành lời nhắn gửi tới đồng đội Trần Thành Trung – cầu thủ không thể góp mặt tại vòng loại lần này: “Tôi chúc Trung tiếp tục nỗ lực, cố gắng tại CLB và hy vọng sẽ sớm gặp lại ở những giải đấu sắp tới của đội tuyển”.

Chia sẻ về bản thân, tiền đạo trẻ khiêm tốn nhìn nhận: “Tôi còn nhiều điều phải cải thiện, từ khâu chạm bóng, di chuyển, phối hợp đến dứt điểm. Toàn đội mới tập trung ít ngày, nhưng càng thi đấu sẽ càng gắn kết và ăn ý hơn”.

Ngọc Mỹ cho biết anh cùng các đồng đội sẽ bước vào trận gặp U23 Singapore với quyết tâm cao nhất: “Chúng tôi coi mỗi trận đấu như một trận chung kết. Toàn đội sẽ cố gắng hết sức để giành kết quả tốt nhất, mang niềm vui tới người hâm mộ”.

Tiền đạo 21 tuổi cũng xúc động khi nhắc đến gia đình, đặc biệt là khoảnh khắc ghi bàn thắng mở tỷ số: “Tôi có nghe nói mẹ đã khóc khi xem bàn thắng. Đó là cảm giác đặc biệt, khiến tôi càng hạnh phúc khi làm được điều gì đó để gia đình tự hào. Tôi xin gửi lời cảm ơn mẹ vì luôn đồng hành và ủng hộ tôi”.