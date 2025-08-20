Thần đồng gốc Việt 17 tuổi ký hợp đồng chuyên nghiệp với đội bóng của Bỉ

"Cậu ấy sẽ chơi cho đội trẻ của Royal Antwerp (RAFC). Phạm Anh Khôi là người Bỉ gốc Việt và từng chơi cho đội tuyển U11 RAFC", Giám đốc điều hành đội trẻ của CLB Royal Antwerp xác nhận về việc ký hợp đồng chuyên nghiệp với tài năng trẻ gốc Việt Phạm Anh Khôi trên trang chủ CLB.

Phạm Anh Khôi ký hợp đồng chuyên nghiệp 1 năm với đội trẻ của Royal Antwerp (Ảnh: X).

Theo đó, Phạm Anh Khôi sẽ thi đấu ở vị trí tiền đạo trung tâm của Young Reds, đội U23 của Antwerp trong mùa giải 2025/26, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp bóng đá của anh.

Phạm Anh Khôi sinh ra và lớn lên tại Bỉ, nhưng cả gia đình anh vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. Anh gia nhập hệ thống đào tạo trẻ của Royal Antwerp từ cấp độ U11 và đã trải qua nhiều năm rèn luyện trong môi trường bóng đá đỉnh cao tại Bỉ.

Việc được trao bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên ở tuổi 17 cho thấy sự ghi nhận từ đội bóng đang xếp hạng 7 tại giải Jupiler Pro League (giải bóng đá cao nhất nước Bỉ) với tài năng và tiềm năng phát triển của Anh Khôi.

"Khôi là một tiền đạo sáng tạo, có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Tốc độ, khả năng chạm bóng tinh tế và kỹ năng rê bóng của cậu ấy có thể giúp RAFC U23 định đoạt trận đấu", Giám đốc điều hành đội trẻ Jean Kindermans cho biết thêm.

Royal Antwerp đã 5 lần vô địch giải VĐQG Bỉ và 4 lần Cúp Quốc gia, trong đó có cú đúp danh hiệu vào mùa giải 2022/23. Ở các giải đấu châu Âu, đội đã lọt vào trận chung kết UEFA Cup Winners' Cup năm 1992/93.