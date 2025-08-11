Tay golf người Anh vô địch giải FedEx St. Jude Championship 2025

Ở ngày thi đấu cuối cùng kết thúc lúc rạng sáng nay (11/8, theo giờ Việt Nam), Justin Rose giành tổng điểm -16 gậy. Thành tích này ngang với J.J. Spaun.

Justin Rose vô địch FedEx St. Jude Championship 2025 (Ảnh: Getty).

Hai golfer phải đấu tiếp loạt play-off. Ở loạt đấu này, Justin Rose kết thúc với 10 gậy, còn J.J. Spaun kết thúc với một gậy nhiều hơn. Kết quả, tay golf người Anh Justin Rose giành ngôi vô địch FedEx St. Jude Championship.

Về vị trí T3 (đồng hạng 3) là số một thế giới Scottie Scheffler (Mỹ) và tay golf người Anh Tommy Fleetwood, mỗi người có tổng điểm -15 gậy. Đứng thứ 5 là Cameron Young (Mỹ), với tổng điểm -11 gậy.

Một số golfer nổi tiếng khác cũng nằm ở nhóm trên là Patrick Cantlay (Mỹ), vị trí T9, tổng điểm -9 gậy, Hideki Matsuyama (Nhật Bản), vị trí T17, tổng điểm -7 gậy.

Còn nhà vô địch Olympic Tokyo 2020 Xander Schauffele (Mỹ) và cựu số hai thế giới Collin Morikawa (Mỹ) đứng vị trí T22, mỗi người có tổng điểm -6 gậy.

FedEx St. Jude Championship là giải đấu đầu tiên trong chuỗi 3 giải thuộc FedEx Cup play-off, tổng kết mùa giải trên PGA Tour (hệ thống các giải golf danh giá dành cho nam, tương đương với tính chất các giải Master trong môn quần vợt).

Tiếp sau FedEx St.Jude Championship sẽ là BMW Championship và Tour Championship, trước khi xác định nhà vô địch toàn mùa giải.