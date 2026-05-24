Đội tuyển Iran có sự thay đổi quan trọng trước World Cup 2026

Ban đầu, đội tuyển Iran dự kiến sẽ chọn đại bản doanh tại Arizona (Mỹ). Việc chuyển địa điểm đã được Liên đoàn bóng đá nước này xem xét từ lâu vì lo ngại về an ninh. Do đó, cơ quan quản lý bóng đá Iran quyết định thay đổi địa điểm đóng quân sang Tijuana (Mexico), ngay phía nam San Diego.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran, Mehdi Taj thông báo: “Tất cả các trại huấn luyện của các đội tuyển quốc gia tham dự World Cup đều phải được FIFA phê duyệt. May mắn thay, sau những đề xuất và cuộc họp, FIFA đã chấp thuận cho đội tuyển Iran chuyển đại bản doanh từ Mỹ sang Mexico”.

Theo phía Iran, việc đóng quân tại Mexico sẽ giúp đội tuyển thuận lợi hơn trong các thủ tục di chuyển và visa khi nhập cảnh vào Mỹ để thi đấu. Họ có thể di chuyển sang Mexico bằng chuyến bay của hãng Iran Air.

Ở World Cup 2026, Iran sẽ thi đấu các trận thuộc bảng G gặp New Zealand vào ngày 15/6 và gặp Bỉ vào ngày 21/6 tại California. Sau đó, họ sẽ đối đầu với Ai Cập vào ngày 26/6 tại Seattle. Đây là lần thứ 7, Iran tham dự World Cup. Trong quá khứ, họ chưa từng vượt qua vòng bảng.

Kể từ khi Mỹ và Iran xung đột, đội tuyển Iran đã không dưới một lần dọa bỏ World Cup 2026. Mặc dù sau đó, với sự thuyết phục của FIFA, họ đã quyết định tham dự giải đấu này và chấp nhận thi đấu ở Mỹ.