SLNA sớm giành vé vào tứ kết giải U15 Quốc gia 2026

Trước đó ở lượt trận ra quân, SLNA và Tây Ninh lần lượt vượt qua Ninh Bình và TPHCM. Bước vào lượt trận thứ hai, cuộc đối đầu giữa SLNA và Tây Ninh được xem là tâm điểm của bảng A khi cả hai đều cho thấy phong độ tốt và sở hữu lối chơi giàu tốc độ.

U15 SLNA (áo vàng) sớm giành quyền vào tứ kết (Ảnh: VFF).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm và tạo ra thế trận giằng co. Bất ngờ xảy ra ở phút thứ 9 khi SLNA tổ chức pha lên bóng nhanh, Trương Văn Tài dứt điểm liên tiếp hai lần để mở tỷ số cho đội bóng xứ Nghệ.

Bàn thắng sớm giúp SLNA thi đấu chủ động hơn, nhưng Tây Ninh cũng cho thấy sự “lì lợm” với nhiều pha đáp trả nguy hiểm. Dù đôi bên tạo ra không ít tình huống đáng chú ý, hiệp một khép lại mà không có thêm bàn thắng.

Sang hiệp hai, thế trận trở nên hấp dẫn hơn khi cả SLNA và Tây Ninh đều đẩy cao đội hình tấn công. Đội bóng của HLV Phạm Trung Sơn có một số pha phản công sắc bén khiến khán giả trên sân nhiều lần phải trầm trồ. Tuy vậy, các cơ hội tạo ra vẫn chưa được cụ thể hóa thành bàn thắng.

Phút 84, Tây Ninh được hưởng phạt đền sau tình huống thủ môn SLNA phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, Anh Hào lại dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc.

Chỉ ít phút sau, SLNA tận dụng tốt thời cơ để ghi bàn thắng thứ hai. Từ một pha phản công nhanh, Văn Tài kiến tạo để Gia Huy dứt điểm ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng xứ Nghệ.

Ở trận đấu còn lại của bảng A, thuộc VCK giải bóng đá U15 Quốc gia - Cúp Modern 2026, U15 TPHCM dù rất nỗ lực nhưng không thể tạo bất ngờ trước Ninh Bình và để thua 3-5.