Sir Alex Ferguson nhập viện khẩn cấp

Như thường lệ, Sir Alex Ferguson vẫn có mặt ở sân Old Trafford để theo dõi Man Utd thi đấu. Đặc biệt, ở vòng 35 giải Ngoại hạng Anh, cựu HLV người Scotland còn đến sân rất sớm để theo dõi Man Utd đối đầu với đối thủ truyền kiếp là Liverpool.

Sir Alex Ferguson nhập viện ngay trước khi trận Man Utd và Liverpool diễn ra (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, Sir Alex Ferguson bất ngờ gặp vấn đề sức khỏe và cần được chăm sóc y tế ngay lập tức. Đội ngũ nhân viên ở sân đã phản ứng kịp thời, trước khi đưa cựu HLV 84 tuổi đến bệnh viện bằng xe cứu thương để kiểm tra.

Điều đó khiến cho những người hâm mộ Man Utd tại Old Trafford cảm thấy lo lắng. Theo thông tin ban đầu từ Sky Sports, HLV huyền thoại của Man Utd vẫn tỉnh táo và đã được kiểm tra sức khỏe đề phòng. Tuy nhiên, ông sẽ phải nằm viện để theo dõi thêm sức khỏe.

Vào năm 2018, Sir Alex Ferguson từng trải qua biến cố nghiêm trọng về sức khỏe khi bị xuất huyết não đột ngột và phải phẫu thuật khẩn cấp để giữ mạng sống. Rất may, ông đã vượt qua cửa tử và dần ổn định sức khỏe.

Sau đó, cựu HLV người Scotland vẫn giữ thói quen tới sân Old Trafford để theo dõi các trận đấu với Man Utd.

Trong quá khứ, Sir Alex Ferguson được xem là HLV thành công nhất trong lịch sử của Man Utd. Trong sự nghiệp lừng lẫy của mình ở Old Trafford (1986-2013), HLV này đã giành 38 danh hiệu cùng Man Utd, trong đó có 13 chức vô địch giải Ngoại hạng Anh. Chiến tích nổi bật nhất của ông là giúp CLB giành cú ăn ba (giải Ngoại hạng Anh, FA Cup, Champions League) ở mùa giải 1998-1999.

Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013, Man Utd mất phương hướng và không còn duy trì được thế thống trị ở giải Ngoại hạng Anh.