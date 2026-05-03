Vì sao Man Utd chưa thể sớm giành vé dự Champions League?

Trong trận đấu ở vòng 35 giải Ngoại hạng Anh, Brighton đã chịu thất bại với tỷ số 1-3 trước Newcastle. Kết quả này giúp Man Utd ngày càng tiến gần hơn tới tấm vé tham dự Champions League.

Tính tới thời điểm này, đoàn quân của HLV Carrick xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với 61 điểm. Họ đang hơn hai đội bóng xếp thứ 6 và 7 là Brentford (51 điểm) và Brighton (50 điểm) lần lượt 10 và 11 điểm.

Trong bối cảnh hai đội bóng này chỉ còn 3 trận đấu trong tay, họ không còn cơ hội để bắt kịp Man Utd trên bảng xếp hạng. Nhưng vẫn còn một khả năng rất nhỏ có thể đẩy "Quỷ đỏ" ra khỏi top 5 trên bảng xếp hạng (ở mùa giải tới, Ngoại hạng Anh có ít nhất 5 suất dự Champions League).

Đó là việc đội bóng đang xếp thứ 9 là Bournemouth đang có 49 điểm, kém Man Utd 12 điểm và còn 4 trận đấu trong tay. Do đó, về lý thuyết, đội bóng này vẫn có thể vượt qua đội bóng thành Manchester trên bảng xếp hạng.

Vào tối nay (3/5), Bournemouth sẽ đối đầu với Crystal Palace, còn Man Utd đón tiếp Liverpool. Nếu như Bournemouth không thắng hoặc Man Utd không thua thì đoàn quân HLV Carrick sẽ chắc chắn có vé tham dự Champions League.

Man Utd đang có hiệu số bàn thắng vượt trội so với Bournemouth (+14 vs 0). Do đó, ngay cả khi thua cả 4 trận đấu cuối cùng (đồng thời Bournemouth thắng cả 4 trận) thì Man Utd vẫn có thể xếp trên đối thủ này nếu có hiệu số bàn thắng nhỉnh hơn.

Vì vậy, chỉ trừ khi thua đậm trong cả 4 trận còn lại và đồng thời Bournemouth toàn thắng, "Quỷ đỏ" mới mất vé tham dự giải đấu bóng đá số một châu Âu cấp CLB.

Nhưng tất nhiên, Man Utd không thể “trì hoãn niềm vui”. Họ đang rất quyết tâm giành điểm ngay trong trận đấu với Liverpool để hoàn thành mục tiêu.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Carrick cho biết: “Đây là một trận đấu kinh điển. Có những cuộc đối đầu lớn và tạo ra nhiều cảm xúc nhưng cuộc đối đầu giữa Man Utd và Liverpool luôn là đỉnh cao. Lịch sử, thăng trầm, sự hồi hộp, tính giải trí và cảm xúc khiến nó trở thành một trận đấu thực sự đặc biệt”.

Kể từ năm 2023 tới nay, Man Utd không xếp trên Liverpool ở giải Ngoại hạng Anh. Nhưng ở mùa giải này, họ đang có cơ hội lớn làm được điều đó khi đang hơn đối thủ truyền kiếp 3 điểm. Nói về điều này, HLV Carrick cho biết: “Điều này cho thấy sự tiến bộ của Man Utd. Toàn đội ngày càng mạnh mẽ hơn và tràn đầy tự tin bước vào trận đấu này.

Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được tình hình và mức độ cạnh tranh gay gắt ở giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thức đây là trận đấu cụ thể, với đội bóng rất mạnh và là đương kim vô địch giải đấu”.

Cuối cùng, HLV Carrick tiết lộ rằng Matheus Cunha sẽ trở lại sau khi vắng mặt trong trận đấu với Brentford. Đây là tin vui với Man Utd.

Trận đấu giữa Man Utd và Liverpool diễn ra vào lúc 21h30 ngày 3/5 trên sân Old Trafford.