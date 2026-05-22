Sabastian Sawe được kỳ vọng làm nên lịch sử ở Berlin Marathon 2026

Ở giải London Marathon vào tháng 4, Sabastian Sawe lập kỷ lục thế giới mới với thành tích 1 tiếng 59 phút 30 giây, trở thành người đầu tiên chạy marathon dưới 2 tiếng trên một cung đường hợp lệ theo tiêu chuẩn thi đấu chính thức.

Sabastian Sawe vô địch Berlin Marathon năm ngoái (Ảnh: Getty).

Tại giải đấu tại nước Anh, Yomif Kejelcha cán đích với thời gian 1 tiếng 59 phút 41 giây, còn Jacob Kiplimo đạt 2 tiếng 00 phút 28 giây. Cả hai đều vượt qua kỷ lục thế giới cũ 2 tiếng 00 phút 35 giây của cố VĐV Kelvin Kiptum.

Sabastian Sawe sẽ trở lại Berlin Marthon với sự tự tin lớn sau chức vô địch năm ngoái cùng thành tích 2 tiếng 02 phút 16 giây, dù thời tiết khi đó khá khắc nghiệt với nền nhiệt lên tới 25 độ C.

Chân chạy người Kenya đang duy trì thành tích toàn thắng ở các giải marathon kể từ khi ra mắt cự ly này tại Valencia (Tây Ban Nha) cách đây 2 năm với thời gian 2 tiếng 02 phút 05 giây. Sau đó, anh tiếp tục vô địch London Marathon và Berlin Marathon 2025 trước khi tạo nên kỳ tích tại London Marathon 2026.

Từ năm 2003 đến 2019, Berlin Marathon liên tiếp chứng kiến 8 kỷ lục thế giới được thiết lập, từ cột mốc 2 tiếng 04 phút 55 giây của Paul Tergat cho đến 2 tiếng 01 phút 09 giây của Eliud Kipchoge.