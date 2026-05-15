Kỷ lục gia Sabastian Sawe tái xuất ở Berlin Marathon 2026

Đây là cuộc đua đầu tiên của vận động viên (VĐV) người Kenya từ khi anh làm rúng động thế giới điền kinh với thành tích 1 tiếng 59 phút 30 giây ở London Marathon ngày 26/4.

Sabastian Sawe lập kỷ lục ở London Marathon 2026 (Ảnh: Getty).

Thông số này giúp Sawe trở thành VĐV đầu tiên chạy marathon dưới 2 tiếng trong giải đấu chính thức, khép lại cuộc tranh luận kéo dài nhiều năm về giới hạn thể chất ở cự ly 42,195km.

Berlin được xem là "thánh địa tốc độ" của marathon. Từ năm 1998 đến 2022, đường chạy này chứng kiến 9 kỷ lục thế giới nam được thiết lập. Kỷ lục hiện tại của giải thuộc về Kipchoge với thông số 2 tiếng 1 phút 9 giây lập năm 2022, cũng là kỷ lục thế giới ở thời điểm đó.

Sawe vô địch Berlin Marathon 2025 với thành tích 2 giờ 2 phút 16 giây, thông số nhanh nhất thế giới trong năm. Đó là lý do chân chạy người Kenya được kỳ vọng sẽ bảo vệ ngôi vô địch tại Đức.

Sabastian Sawe chia sẻ vào ngày 13/5: "Có lẽ nhiều người đang tò mò mục tiêu của tôi lần này là gì? Sau chiến thắng tại London và kỷ lục ở marathon, tôi chỉ có thể nói rằng mình sẽ chuẩn bị tốt nhất trong khả năng cho Berlin để tôn vinh giải đấu tuyệt vời này".