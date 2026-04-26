Kỷ lục chạy marathon dưới 2 tiếng được thiết lập ở London Marathon 2026

Khoảnh khắc Sawe lập kỷ lục ở London Marathon 2026

Chiều 26/4, thể thao thế giới ghi nhận cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giới hạn 2 tiếng của môn marathon bị chinh phục. Đáng chú ý là có tới 2 vận động viên về đích trong thời gian dưới 2 tiếng - điều chưa từng xảy ra ở môn marathon.

Kỷ lục thế giới mới được thiết lập tại London Marathon (Anh), khi vận động viên người Kenya, Sabastian Sawe cán đích đầu tiên với thành tích 1 tiếng 59 phút 30 giây. Chậm hơn 11 giây, chân chạy người Ethiopia, Yomif Kejelcha về nhì. Do là người về trước nên Sebastian Sawe được xem là người giữ kỷ lục thế giới mới của marathon.

Cả hai đều vượt qua kỷ lục cũ của marathon do Kelvin Kiptum (Kenya) xác lập năm 2023 là 2 tiếng 28 giây. Cả Sebasitian Sawe và Yomif Kejelcha đều làm được điều mà nhân loại tưởng chừng không bao giờ làm được, đó là chạy marathon dưới 2 tiếng và được tính thành tích.

Sabastian Sawe lập kỷ lục thế giới ở London Marathon 2026 (Ảnh: Getty).

Trong suốt cuộc đua, nhóm dẫn đầu gồm Sawe, Kejelcha, nhà vô địch băng đồng thế giới ba lần Jacob Kiplimo, nhà vô địch Olympic Tamirat Tola, người chiến thắng London Marathon 2022 Amos Kipruto và Deresa Geleta khởi đầu ấn tượng ở 5km đầu.

Ở chặng 30 km-35 km, Sawe và Kejelcha vượt lên, bỏ lại Kiplimo ở phía sau. Cặp đôi dẫn đầu sau đó lại tăng tốc, hoàn thành 5km tiếp theo trong 13 phút 42. Sawe thực hiện cú bứt phá khi chỉ còn cách đích khoảng 1,6km, vượt qua Kejelcha và cán đích với thời gian 1 giờ 59 phút 30 giây, vượt kỷ lục cũ của vận động viên quá cố Kelvin Kiptum tới 65 giây.

Trước đây, huyền thoại người Kenya, Eliud Kipchoge từng chạy marathon với thời gian 1 giờ 59 phút 40 giây tại sự kiện INEOS 1:59 năm 2019. Tuy nhiên, thành tích này không được Liên đoàn Điền kinh thế giới (World Athletics) công nhận.

Tại sự kiện đó, Kipchoge thi đấu với điều kiện được kiểm soát và được hỗ trợ đắc lực bởi những người dẫn tốc (pacer). Đôi giày của Kipchoge sử dụng tại INEOS 1:59 cũng mang đến nhiều lợi thế và không đạt yêu cầu thi đấu theo tiêu chuẩn của Liên đoàn điền kinh thế giới.

Đường chạy của nữ cũng chứng kiến kỷ lục thế giới bị phá vỡ. Tigst Assefa về đích với thành tích 2 tiếng 15 phút 41 giây, hơn kỷ lục cũ của chính cô 10 giây.