Run For The Heart 2025: Vinasoy cùng 6.000 vận động viên chạy bộ gây quỹ 7,2 tỷ đồng

Với Vinasoy, sự kiện này không chỉ dừng lại ở một hoạt động thể thao gây quỹ, mà còn là dấu mốc đáng nhớ trên hành trình chung tay vì cộng đồng của một thương hiệu Việt, vì người Việt.

Vinasoy tiếp sức cho những bước chạy để từ đó hồi sinh hy vọng cho hàng nghìn trái tim bé nhỏ (Ảnh: BTC).

Vinasoy đồng hành tiếp sức cho những trái tim Việt

Khu đô thị Thủ Thiêm sở hữu cung đường ven sông - một trong những tuyến đẹp bậc nhất TPHCM - được phủ bởi âm nhạc, tiếng reo hò và màu áo của hơn 6.000 vận động viên.

Trong đó, Vinasoy đã cùng góp mặt, hòa mình vào nhịp chạy đầy hứng khởi của Run For The Heart 2025, nơi mỗi bước chân là một nhịp đập sẻ chia, hồi sinh hy vọng cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh.

Từ sáng sớm ngày 28/9, trong không khí hân hoan và náo nhiệt của ngày hội, gian hàng Vinasoy nổi bật với sắc xanh trẻ trung và hình ảnh linh vật đậu nành ngộ nghĩnh, trở thành tâm điểm thu hút đông đảo vận động viên.

Khi khoảnh khắc xuất phát bắt đầu cũng là lúc tinh thần thể thao và khí thế của các vận động viên chạy bộ cũng được đẩy lên tối đa. Đúng 5h30, tiếng còi xuất phát vang lên, mở đầu hành trình chinh phục 3 cự ly 1km - 5km - 10km của hơn 6.000 bước chân.

Những hộp sữa với sắc vàng xanh quen thuộc của Vinasoy nhận được sự yêu mến của nhiều vận động viên (Ảnh: BTC).

Trên suốt đường chạy, các trạm tiếp sức của Vinasoy mang đến nước khoáng Thạch Bích giúp bù nước, cân bằng điện giải và sữa đậu nành Fami Canxi mát lành, giàu đạm thực vật kết hợp cùng Canxi từ tảo biển, Kẽm và Vitamin D3 góp phần tiếp thêm sức bền, nuôi dưỡng trái tim khỏe mạnh cho mỗi vận động viên.

Cung đường 5km phủ trọn sắc xanh Vinasoy trở thành điểm nhấn ấn tượng, nơi mỗi sải bước như nhịp cầu lan tỏa thông điệp: “Đạm lành từ đậu nành, nuôi dưỡng trái tim khỏe”.

Không khí hân hoan còn tiếp tục lan tỏa tại khu vực đích đến. Sau khi chinh phục đường đua, các vận động viên hào hứng chụp ảnh, tham gia minigame và nhận về những phần quà từ Vinasoy.

Tại Lễ Bế mạc, ban tổ chức công bố con số gây quỹ từ giải chạy lên đến hơn 7,2 tỷ đồng, đây là nguồn hy vọng cho hàng trăm em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh.

Sân khấu sự kiện thêm phần rực rỡ với những màn trình diễn cuốn hút từ Lưu Hương Giang, Phương Vy Idol, Hoa hậu Lê Hoàng Phương, đại sứ Jun Phạm cùng nhiều nghệ sĩ khách mời, khép lại Run For The Heart 2025 trong một không khí thăng hoa, sôi động và đáng nhớ.

Gian hàng của Vinasoy như một “trạm sạc năng lượng” cho các vận động viên chạy bộ sau khi hoàn thành những chặng đua (Ảnh: BTC).

Hành trình nhân ái tiếp nối: Cho những yêu thương được nối dài

Không chỉ dừng lại ở những bước chạy, Run For The Heart 2025 đã để lại dấu ấn rực rỡ khi gây quỹ thành công hơn 7,2 tỷ đồng. Đây là nguồn kinh phí giúp hàng trăm trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có cơ hội được phẫu thuật, hồi sinh những nhịp đập khỏe mạnh.

Với vai trò nhà tài trợ chính, Vinasoy đồng hành cùng Run For The Heart 2025 tiếp sức cho hàng nghìn vận động viên, lan tỏa thông điệp “Đạm lành từ đậu nành, nuôi dưỡng trái tim khỏe”, đồng thời khẳng định cam kết luôn vì cộng đồng bền vững và giàu nhân văn.

Sự đồng hành của Vinasoy trong năm nay đã góp phần tạo nên một ngày hội thể thao thành công, rực rỡ và đầy nhân ái (Ảnh: BTC).

Tiếp nối hành trình ý nghĩa ấy, ban tổ chức cùng Vinasoy sẽ trực tiếp đến thăm Bệnh viện Tim Tâm Đức, Bệnh viện Nhi đồng TPHCM và Bệnh viện E Hà Nội để trao tận tay khoản hỗ trợ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Nỗ lực ấy không chỉ nhằm khẳng định sự quan tâm của cộng đồng, doanh nghiệp dành cho những hoàn cảnh khó khăn, mà còn là lời động viên âm thầm, tiếp thêm niềm tin, hy vọng tới những em nhỏ.

Suốt hơn 28 năm gắn bó cùng hạt đậu nành, Vinasoy không ngừng nghiên cứu và sáng tạo để mang đến cho người Việt những sản phẩm dinh dưỡng lành mạnh, tiện lợi.

Trong đó, Fami Canxi nổi bật với công thức kết hợp đạm lành từ đậu nành cùng canxi từ tảo biển tự nhiên, mang đến lợi ích kép: vừa bảo vệ trái tim, vừa góp phần tăng cường hệ xương chắc khỏe.

Với 2 hộp Fami Canxi mỗi ngày, kết hợp chế độ ăn cân bằng và vận động hợp lý, mỗi người có thể chủ động nuôi dưỡng trái tim khỏe, hệ vận động cứng cáp, hướng đến một cộng đồng khỏe mạnh, hạnh phúc và đầy nhân ái.

