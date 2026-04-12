Ronaldo ghi bàn giúp Al Nassr có chuỗi trận thắng dài nhất lịch sử

Trận đấu diễn ra vào rạng sáng 12/4, đội khách Al Nassr đã phô diễn sức mạnh hủy diệt khi đối đầu với Al Okhdood. Cristiano Ronaldo vẫn là tâm điểm của mọi sự chú ý trên hàng công. Ngay phút thứ 15, siêu sao người Bồ Đào Nha đã cụ thể hóa thế trận lấn lướt bằng cú dứt điểm chìm hiểm hóc mở tỷ số trận đấu.

Đây đã là bàn thắng thứ 24 của CR7 sau 24 lần ra sân tại giải quốc nội mùa này, cho thấy hiệu suất đáng kinh ngạc của cầu thủ 41 tuổi. Pha lập công này cũng giúp Ronaldo tiến sát cột mốc lịch sử với tổng cộng 968 bàn thắng trong sự nghiệp vĩ đại của mình.

Ronaldo tiến gần hơn đến cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp (Ảnh: Reuters).

Không dừng lại ở đó, Al Nassr tiếp tục chứng minh sức mạnh hàng công bằng bàn thắng ấn định tỷ số của Joao Felix ở phút 47. Chiến thắng này giúp đoàn quân HLV Jorge Jesus xác lập chuỗi 14 trận thắng liên tiếp tại giải quốc nội. Đây là thành tích tốt nhất trong lịch sử CLB, minh chứng cho sức mạnh tuyệt đối của dàn sao đắt giá kể từ khi Ronaldo gia nhập vào cuối năm 2022.

Với 3 điểm có được, thầy trò HLV Jorge Jesus đang tạo ra khoảng cách 5 điểm với đối thủ bám đuổi Al Hilal. Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu, Al Nassr đang đứng trước cơ hội vàng để chấm dứt cơn khát vô địch quốc nội kéo dài suốt từ năm 2019 đến nay.

Dù sở hữu lực lượng hùng hậu nhưng Al Nassr vẫn chưa có được danh hiệu lớn nào trong hơn 2 năm qua. Tuy nhiên, với phong độ thăng hoa hiện tại cùng sự tỏa sáng đều đặn của các cá nhân như Ronaldo hay Joao Felix, người hâm mộ đội bóng này đang tin tưởng vào một mùa giải thành công.

Ở trận đáu tiếp theo, Al Nassr sẽ có cuộc chạm trán Al Ettifaq vào lúc 1h ngày 16/4. Mục tiêu của Ronaldo và các đồng đội không gì khác ngoài việc kéo dài chuỗi trận ấn tượng để sớm định đoạt ngôi vương Saudi Pro League 2025-2026.