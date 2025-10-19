PNJ cùng Vietnam Women Run 2025 lan tỏa thông điệp “Sống đẹp” tới cộng đồng

Ngày 19/10, hơn 2.000 runners (người tham gia chạy) đã cùng nhau sải bước trong không khí sôi động của Vietnam Women Run 2025 - mùa giải thứ hai đầy cảm hứng nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Tiếp nối thành công từ mùa đầu tiên, sự kiện tiếp tục lan tỏa tinh thần vận động đến cộng đồng phụ nữ nói chung và những người yêu thể thao nói riêng.

Hơn 2.000 runners sẵn sàng chinh phục các cự ly 5km - 10km - 21km (Ảnh: Hùng Nguyễn).

Lối sống xanh, bền vững đang trở thành xu hướng của phụ nữ hiện đại, thể hiện qua việc chú trọng chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Hòa cùng tinh thần ấy, Vietnam Women Run chọn chạy bộ - môn thể thao đơn giản, gắn kết và phù hợp với mọi lứa tuổi - để khuyến khích phụ nữ chủ động yêu thương và chăm sóc bản thân mỗi ngày.

Đường chạy 2025 được thiết kế hiện đại, an toàn, kết hợp không gian âm nhạc và cổ vũ sôi nổi. Nhiều hoạt động bên lề cũng được tổ chức như workshop (thảo luận) về chăm sóc sức khỏe - sắc đẹp, không gian trải nghiệm sống xanh, khu trưng bày truyền cảm hứng cùng các hoạt động cộng đồng hướng đến phụ nữ.

Các chị em chỉnh trang lại diện mạo tại Trạm tỏa sáng PNJ sau khi hoàn thành đường chạy (Ảnh: Hùng Nguyễn).

Vừa cán đích đầu tiên ở cự ly 21km, nam runner bất ngờ cầu hôn bạn gái - khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc biến đường chạy thành “vạch đích hạnh phúc” (Ảnh: Hùng Nguyễn).

Không chỉ thu hút đông đảo vận động viên offline, chương trình còn mở rộng phần chạy online cùng hơn 1.000 runner với ba cự ly linh hoạt gồm 21km, 42km và 120km. Người tham gia có thể tự chọn địa điểm, thời gian và tốc độ phù hợp với thể lực của mình, ghi nhận kết quả qua ứng dụng theo dõi chạy bộ.

Năm nay, cùng đơn vị tổ chức Content Share Việt Nam, sự kiện có sự đồng hành của Hội Nữ Doanh nhân TPHCM (HAWEE) và Công ty PNJ. Với định hướng phát triển toàn diện cho nữ doanh nhân, HAWEE khuyến khích phụ nữ chú trọng sức khỏe, đồng thời tạo ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng rộng lớn hơn.

Với tuyên ngôn “Hành động có trách nhiệm để tôn vinh vẻ đẹp của con người và cuộc sống một cách bền vững”, trong vai trò đồng hành chiến lược, PNJ chung tay truyền tải thông điệp tích cực qua các hoạt động thuộc sự kiện, góp phần tôn vinh vẻ đẹp toàn diện - từ sức khỏe, phong thái đến tâm hồn của người phụ nữ Việt.

Nhiều năm nay, PNJ xây dựng chiến lược CSR dựa trên nền tảng “Sống đẹp” (Living Beautifully) lan tỏa nguồn cảm hứng đến từng cá nhân (Beautiful Kindness), gia đình và các cặp đôi (Beautiful Love), cũng như toàn xã hội (Beautiful Society).

Đến nay, công ty đã triển khai nhiều hoạt động tạo dấu ấn như: Giấc Mơ Lọ Lem, Nối vòng tay ấm, Siêu thị Mini 0 đồng, Gia đình trẻ Hạnh phúc…, qua đó khẳng định vai trò tiên phong trong kiến tạo giá trị bền vững và đồng hành cùng cộng đồng bằng những hành động thiết thực.

Sự gắn kết giữa PNJ và Vietnam Women Run mang ý nghĩa bổ trợ: PNJ khuyến khích phụ nữ tự tin thể hiện phong cách, chăm sóc vẻ đẹp từ bên ngoài đến nội tâm; còn Vietnam Women Run khích lệ phụ nữ vận động, vượt giới hạn để trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày.

Niềm vui của các vận động viên khi chinh phục đường chạy (Ảnh: Hùng Nguyễn).

Đồng hành cùng nhau, hai bên mong muốn kiến tạo hành trình tự do vận động để khẳng định bản thân và sống đẹp hơn khi mỗi chuyển động mang ý nghĩa lan tỏa, kết nối và nâng đỡ nhau. Nơi phụ nữ không chỉ khỏe mạnh hơn mà còn tỏa sáng rực rỡ, trở thành nguồn cảm hứng thay đổi cộng đồng. Với PNJ, đây không chỉ là sự tham gia một sự kiện, mà còn là cam kết lâu dài trong việc truyền cảm hứng và tôn vinh phụ nữ Việt ở mọi giai đoạn cuộc đời.

Không chỉ dừng lại ở đường chạy, Vietnam Women Run 2025 sẽ tiếp tục mở rộng tác động xã hội thông qua các hoạt động sau sự kiện. Ban tổ chức, cùng các đơn vị đồng hành, cho biết sẽ tổ chức giao lưu với nữ công nhân tại các khu công nghiệp, mang đến thông điệp “Sống khỏe - Sống đẹp”. Đây là bước đi cụ thể trong sứ mệnh “Women Empower Women” - khẳng định phụ nữ luôn là nguồn cảm hứng, tiếp sức cho nhau, khích lệ sự tự tin, tinh thần bền bỉ và năng lượng tích cực trong cộng đồng.