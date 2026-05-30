Phản ứng của Djokovic sau khi bị tay vợt 19 tuổi loại khỏi Roland Garros

Dù thất vọng khi lần đầu tiên kể từ năm 2009 bị loại trước vòng tứ kết tại Roland Garros, Novak Djokovic vẫn dành sự tôn trọng lớn cho màn trình diễn của tay vợt trẻ người Brazil.

“Đây là một trận đấu tuyệt vời để được góp mặt. Tất nhiên, rất khó chấp nhận khi thua sau khi đã dẫn trước hai set, nhưng Joao hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng này”, Djokovic nói sau trận thua 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 5-7. Tay vợt Serbia cho rằng Fonseca là người chơi hay hơn ở những thời điểm quyết định của trận đấu, đặc biệt trong hai set cuối.

“Chắc chắn rằng cậu ấy đã chơi tốt hơn ở những khoảnh khắc quan trọng của set bốn và set năm. Chúng tôi tạo ra rất nhiều pha bóng đỉnh cao, còn cậu ấy liên tục tung ra những cú đánh không tưởng vào các góc sân. Thật sự quá xuất sắc. Rõ ràng không dễ chịu gì khi phải đối đầu một tay vợt đạt phong độ như vậy, nhưng tôi cũng không nghĩ mình đã chơi tệ. Đơn giản là cậu ấy chơi hay hơn”, Djokovic thừa nhận.

Djokovic để thua ngược sau khi đã dẫn trước hai set (Ảnh: Getty).

Trước cuộc đối đầu này, Djokovic chưa từng thua trong 18 trận gặp các tay vợt trẻ ở Grand Slam. Tuy nhiên, Fonseca đã phá vỡ thống kê ấn tượng đó bằng màn ngược dòng sau 4 giờ 53 phút thi đấu. Nhà vô địch Roland Garros ba lần cũng tin rằng tay vợt 19 tuổi người Brazil đủ khả năng vươn tới đỉnh cao của quần vợt thế giới trong tương lai.

“Tôi đã chúc mừng Joao và nói rằng cậu ấy hoàn toàn xứng đáng chiến thắng. Đây là một trận đấu tuyệt vời và cậu ấy nên tự hào về bản thân mình. Lối chơi mà Fonseca thể hiện chính là lý do mọi người đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu ấy. Sau trận đấu hôm nay, ai cũng hiểu vì sao cậu ấy nhận được sự chú ý lớn đến như vậy”, Djokovic nói tiếp.

Bên cạnh đó, tay vợt 39 tuổi cũng bày tỏ sự biết ơn đối với khán giả trên sân Philippe Chatrier. Djokovic đến Paris với nền tảng thể lực không tốt khi mới chỉ thi đấu một trận kể từ tháng 3 do chấn thương, và anh nhiều lần tỏ ra đuối sức trong cuộc chiến kéo dài gần 5 giờ với Fonseca.

“Có những thời điểm ở cuối trận tôi cảm thấy gần như không thể đứng vững trên đôi chân mình. Nhưng mỗi khi nhìn lên khán đài và nhận được sự cổ vũ từ người hâm mộ, tôi lại có thêm động lực để tiếp tục chiến đấu. Nếu gạt sang một bên nỗi thất vọng vì thất bại, tôi vẫn có nhiều điều để tự hào về những gì mình đã trải qua. Tôi thực sự biết ơn vì được sống trong bầu không khí như thế”, Djokovic chia sẻ.

Djokovic hụt hơi ở nhiều thời điểm quan trọng trong trận đấu tại vòng ba (Ảnh: Getty).

Theo thống kê trận đấu, Djokovic ghi nhiều điểm winner hơn Fonseca (70 so với 68) và mắc ít lỗi tự đánh hỏng hơn (39 so với 47). Tuy nhiên, cựu số một thế giới thừa nhận thể lực suy giảm là nguyên nhân khiến anh không thể duy trì lợi thế trước đối thủ trẻ tuổi.

“Thành thật mà nói, tôi đã cạn kiệt năng lượng. Tôi không còn cảm thấy ổn trên sân từ set ba và set bốn. Cuối set bốn là cơ hội tốt nhất của tôi, đặc biệt ở game thứ 8 (đang dẫn 4-3) khi tôi có hai break-point (40-15). Nhưng Fonseca đã chơi quá hay ở những thời điểm đó với những cú giao bóng và tấn công đầy quyết đoán.

Khi nhìn lại, tôi có thể tự hỏi liệu mình có thể làm tốt hơn ở vài thời điểm hay không. Nhưng đôi khi bạn chỉ có thể ngả mũ và chúc mừng đối thủ. Joao đã chơi với phong độ đỉnh cao. Mỗi khi trận đấu bước vào thời khắc quyết định, cậu ấy đều dám mạo hiểm và thành công”, Djokovic kết luận.