Nước rong biển Long Hải đồng hành cùng giải đấu Quảng Trị International Marathon 2025

Quảng Trị International Marathon 2025: Hành trình thử thách và bản lĩnh

Sáng 2/8, tại bãi biển Bảo Ninh, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, giải thể thao phối hợp bơi và chạy Quảng Trị International Marathon 2025 khởi tranh, thu hút hàng nghìn vận động viên từ khắp nơi đến chinh phục các cung đường nước và cát đầy thử thách.

Giải đấu Quảng Trị International Marathon 2025 (Ảnh: BTC).

Các vận động viên tranh tài sôi nổi ở nhiều cự ly: từ Kids (150m bơi và 1km chạy), Junior, Sprint, Olympic đến Open Water Swimming. Mỗi cá nhân tỏa sáng dưới ánh bình minh rực rỡ, khẳng định ý chí vươn lên không ngừng.

Các vận động viên Junior Aqua Warriors nhận giải (Ảnh: BTC).

Nước rong biển Long Hải - “người bạn đồng hành” tiếp nước và năng lượng tự nhiên

Ở giải đấu đòi hỏi sức bền và sự tỉnh táo, việc duy trì thể lực và tinh thần trong suốt hành trình là yếu tố then chốt. Chính tại đây, nước rong biển Long Hải đảm nhận vai trò "đồng đội thầm lặng", tiếp nước và năng lượng tự nhiên cho các vận động viên bơi - chạy. Với khoáng chất từ rong biển và độ thanh dịu, sản phẩm giúp các vận động viên duy trì sức bền mà không bị nặng người.

Nước rong biển Long Hải - Nước giải khát mát lạnh từ rong sụn thiên nhiên (Ảnh: Long Hải).

Nước rong biển Long Hải giúp người chơi giữ tập trung và tinh thần sảng khoái, cần thiết trong những khoảng nghỉ giữa các nội dung thi đấu. Thiết kế chai nhỏ gọn, tươi mát cũng giúp sản phẩm dễ dàng được mang theo trong balo racekit (vật phẩm) của giải.

Giải đấu quy mô - Năng lượng sạch tiếp sức tinh thần vượt giới hạn

Quảng Trị International Marathon 2025 được tổ chức trong khuôn khổ chuỗi thể thao multi-sport diễn ra ngày 2-3/8. Giải thu hút sự tham gia của hơn 1.000 vận động viên, trong đó có gần 30 vận động viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo nên một sân chơi sôi động và đầy tính cạnh tranh.

Đại diện các nhà tài trợ nhận thư cảm ơn từ Ban tổ chức (Ảnh: BTC).

Giữa nắng nóng miền Trung, nhiều VĐV đã chọn nước rong biển Long Hải như nguồn tiếp năng lượng tự nhiên thân thiện, giúp duy trì thể trạng trong suốt màn chinh phục sóng, vượt cát. Hình ảnh những chai nước rong biển trẻ trung, mát lạnh xuất hiện trong racekit lan tỏa thông điệp về thể thao năng động và sức khỏe bền bỉ.

Sự đồng hành vì phong trào thể thao xanh - Khác biệt từ tinh thần đến sản phẩm

Không chỉ là nhà tài trợ, nước rong biển Long Hải góp phần lan tỏa tinh thần “Lối sống lành mạnh” trong cộng đồng vận động viên. Sản phẩm phản ánh xu hướng tìm đến những lựa chọn tự nhiên, bổ sung khoáng chất, giải khát hiệu quả mà vẫn giữ được sự tỉnh táo. Từ những bước chân đầu tiên tại vạch xuất phát cho đến cú bứt tốc cuối cùng, Nước rong biển Long Hải là người bạn cùng các vận động viên vượt giới hạn bản thân.

Giải Quảng Trị International Marathon 2025 không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là nơi lan tỏa những giá trị sống xanh, khỏe. Nước rong biển Long Hải, với nguồn nguyên liệu từ biển Việt Nam và sản xuất theo tiêu chuẩn hiện đại, trở thành lựa chọn phù hợp để chăm sóc cơ thể trong mỗi hành trình.

Tinh thần tài trợ thiết thực, tiếp năng lượng cho mọi ý chí

Sự xuất hiện của nước rong biển Long Hải tại Quảng Trị International Marathon 2025 không đơn thuần là tài trợ sản phẩm, đó là một thông điệp mạnh mẽ: tiếp nước, tiếp năng lượng sạch và tiếp sức tinh thần cho mọi vận động viên trong hành trình chinh phục giới hạn.

Giải đấu khép lại với những dấu ấn, huy chương và nụ cười chiến thắng, cũng là lời khẳng định thành công của tinh thần hợp tác giữa thể thao và các thương hiệu tâm huyết, như Long Hải, chung tay xây dựng cộng đồng khỏe mạnh và bền bỉ.