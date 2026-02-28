"Nhiều hội vật làng dùng trọng tài phong trào dẫn tới sự cố khó lường"

Hôm 26/2, tại lễ hội vật làng Thái Lai (xã Kim Anh, Hà Nội) đã xảy ra một sự cố đáng tiếc khi đô vật N.V.T gãy cổ sau tình huống bị đối thủ quật đầu xuống sàn. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau đó nhưng nạn nhân đã không qua khỏi khi gặp chấn thương nặng ở vùng cổ.

Anh N.V.T (quần xanh nằm dưới đất) tử vong vì gãy cổ tại hội vật cổ truyền làng Thái Lai (Ảnh cắt từ clip).

Sự cố đô vật tử vong tại hội làng truyền thống Thái Lai đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, khi nhiều người cho rằng công tác tổ chức ở các hội vật làng truyền thống ở nhiều nơi còn nhiều lỗ hổng, chưa đảm bảo về an toàn cho người tham gia.

“Tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân trong vụ việc nói trên. Điều này cho thấy Ban tổ chức (BTC) hội vật làng truyền thống luôn phải tổ chức theo luật vật dân tộc, chứ không thể theo “lệ làng” như một số nơi hiện nay được”, ông Lý Duy Thanh, Chủ tịch Liên đoàn Vật Việt Nam chia sẻ với Dân trí.

Theo ông Lý Duy Thanh, các hội vật làng truyền thống diễn ra tại nhiều tỉnh thành đầu năm âm lịch là nét đẹp văn hoá của người Việt, đem lại không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân nhân dịp năm mới.

Hội vật truyền thống làng Thủ Lễ (Thừa Thiên Huế) là một nét đẹp văn hoá đầu năm mới (Ảnh: Minh).

“Các hội vật làng truyền thống nhằm nêu cao tinh thần thượng võ, biểu dương lòng dũng cảm, sự tự tin, mưu trí đối với lớp thanh niên. Đây thực sự là sân chơi văn hóa lành mạnh trong những ngày đầu Xuân.

Điều tôi lấy làm tiếc là có nhiều nơi đang bị biến tướng, làm sai lệch với mục đích của lễ hội. Tôi thấy rất phản cảm khi nhiều nơi để đô vật nam đấu với đô vật nữ. Dù chỉ mang tính biểu diễn, mua vui nhưng nó không đúng với văn hoá người Việt.

Nhiều lễ hội vật để thu hút người xem cho phép nam đấu với nữ, cho phép Tây đấu với ta với mục đích "quay clip câu view" trên mạng xã hội. Rõ ràng nhiều nơi đã bị biến tướng đi rất nhiều. Nên tôi muốn nhắc lại BTC hội vật làng truyền thống không thể tổ chức theo “lệ làng” một cách tuỳ tiện được mà vẫn phải tuân thủ luật vật dân tộc”, ông Lý Duy Thanh nhấn mạnh.

Nhiều hội vật làng truyền thống ở miền Bắc cho phép đô vật nam đấu với đô vật nữ để thu hút người xem gây ra phản cảm (Ảnh: FB AT).

Ông Lý Duy Thanh cho biết, các VĐV chuyên nghiệp trong hệ thống Liên đoàn Vật Việt Nam đều được nhắc nhở không tham gia các hình thức thi đấu theo kiểu biến tướng nói trên, nhằm nêu cao chuẩn mực văn hoá của môn vật cổ truyền dân tộc.

Đáng chú ý, theo ông Lý Duy Thanh, trong luật vật dân tộc đã ghi rất rõ các quy định để các đô vật lên sàn đấu, từ độ tuổi đến cân nặng hay các đòn thế, miếng đánh được phép sử dụng cũng như trình độ chuyên môn của trọng tài.

Theo đó, luật vật dân tộc quy định về lứa tuổi và hạng cân chi tiết của các VĐV khi ghép đấu nhằm đảm bảo sự cân bằng về thể chất. Đặc biệt các đòn đánh theo kiểu móc, bóp những chỗ hiểm, dùng đầu húc hay cản đối phương, đấm, đá, đạp hay lên gối, dùng cùi chỏ, chém gáy, túm tóc, bẻ khớp đối phương hoàn toàn không được phép sử dụng.

Một đô vật gặp chấn thương sau pha quật ngã của đối thủ ở hội vật làng Sình (Thừa Thiên Huế( (Ảnh: Cao Tiến).

“Chính vì thế các giải vật dân tộc do chúng tôi tổ chức rất an toàn, rất ít khi xảy ra những chấn thương nghiêm trọng nguy hiểm đến tính mạng.

Vật dân tộc thì chỉ cần đô vật lấm lưng, trắng bụng hoặc nổi chân là thua rồi, nhưng tôi thấy nhiều hội vật làng, các đô vật ghì đè nhau trên sân, lưng chạm sàn hay bụng trắng hếu rồi mà trọng tài vẫn cho các đô vật tiếp tục.

Chủ tịch Liên đoàn Vật Việt Nam Lý Duy Thanh (Ảnh: NVCC).

Tôi muốn nhấn mạnh là công tác trọng tài rất quan trọng, bởi trọng tài có chuyên môn sẽ nhận ra rất nhanh những tình huống nguy hiểm để dừng trận đấu và giúp các đô vật không gặp chấn thương nặng. Nhưng nhiều hội vật làng sử dụng các trọng tài phong trào, không có chuyên môn, không được tập huấn trước giải đấu dẫn tới những sự cố khó lường.

Sự cố đô vật tử vong ở hội vật làng nói trên là lời cảnh báo đầy sức nặng cho những người làm công tác tổ chức ở các lễ hội làng truyền thống. Làm sao vui xuân nhưng đừng vui quá, bởi an toàn là yếu tố trên hết ở bất kỳ giải đấu nào.

Tôi biết lễ hội làng truyền thống mà không có tiếng trống vật thì buồn, nhưng vật phải theo luật, không nên theo lệ, theo ý chí của mấy bác (cụ) cao tuổi bởi sẽ dẫn tới nhiều chấn thương rất nguy hiểm, mà luôn cần phải có người am hiểu một chút”, ông Duy Thanh khẳng định.