Nhận định Arsenal - Man Utd (23h30, 25/1): Emirates chờ ngày bùng nổ

Lịch sử một lần nữa lặp lại với Arsenal khi đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh không thể tận dụng lợi thế từ chính đối thủ của họ vào chủ nhật tuần trước. Chiến thắng 2-0 của Man Utd trước Man City đã mở ra cơ hội để Arsenal tạo khoảng cách 9 điểm trên đỉnh bảng. Tuy nhiên, giống như ở vòng 21, đoàn quân của Mikel Arteta đã không thể ghi bàn trong trận hòa không bàn thắng với Nottingham Forest.

Arsenal trải qua hai trận hòa liên tiếp tại Ngoại hạng Anh (Ảnh: Getty).

Dù vậy, việc Man City và Aston Villa cùng thất bại đồng nghĩa Arsenal vẫn giữ vững vị thế dẫn đầu với khoảng cách 7 điểm. "Pháo thủ" nhanh chóng lấy lại phong độ hủy diệt trong trận đấu giữa tuần. Đối đầu với Inter Milan, đội bóng nổi tiếng với hàng phòng ngự kiên cố, Arsenal đã biến những nhận định đó thành trò cười bằng chiến thắng 3-1 ngay tại San Siro, qua đó sớm giành vé vào vòng 1/8 Champions League một lượt trận.

Trở lại Bắc London, sân nhà Emirates tiếp tục là yếu tố phát huy tác dụng với Arsenal. Họ bất bại cả 16 trận sân nhà mùa này, thắng 14 trận và không để thủng lưới quá một bàn trong mỗi trận đấu.

Trong khi Arsenal bỏ lỡ cơ hội, Man Utd đã làm phần việc của mình để giúp đại diện thủ đô. Bất chấp phong độ và những rối ren hậu trường, "Quỷ đỏ" vẫn gây sốc trước kình địch truyền kiếp bằng màn trình diễn đẳng cấp tại Old Trafford.

Huấn luyện viên tạm quyền Carrick đã chứng kiến Bryan Mbeumo và Patrick Dorgu khiến đối thủ cùng thành phố câm lặng trong chiến thắng 2-0 đó. Đây cũng là thắng lợi đầu tiên của Man Utd trên mọi đấu trường kể từ khi Ruben Amorim dẫn dắt đội giành chiến thắng 1-0 trước Newcastle United vào ngày Boxing Day.

Man Utd đánh bại Man City ở vòng đấu 22 Ngoại hạng Anh (Ảnh: Getty).

Nhanh chóng trở lại đường đua giành vé dự Champions League, "Quỷ đỏ" bước vào cuối tuần với vị trí thứ năm, chỉ kém Liverpool đúng một điểm. Họ vẫn duy trì được khả năng ghi bàn ngay cả trong giai đoạn khó khăn. Thực tế, đội khách đã nổ súng trong cả 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường, cũng như 9 chuyến làm khách liên tiếp, dù họ cũng không giữ sạch lưới nổi một lần nào trong quãng thời gian đó.

Đáng chú ý, Man Utd đã để thủng lưới trong tất cả các trận sân khách ở mùa giải 2025-26, một thống kê không mấy đẹp mắt trước chuyến làm khách tới sân của Arsenal, đối thủ mà họ đã thua 5 trong 6 lần đối đầu gần nhất tại Ngoại hạng Anh, bao gồm cả thất bại cay đắng 0-1 hồi tháng 8 ngay tại "Nhà hát của những giấc mơ".

Thông tin đội hình

Cuộc khủng hoảng chấn thương nơi hàng thủ của Arsenal dưới thời HLV Mikel Arteta đang dần được tháo gỡ khi hai trụ cột Riccardo Calafiori (chấn thương cơ) và Piero Hincapie (chấn thương đùi) đã trở lại tập luyện cùng đội một vào thứ sáu. Dù HLV Arteta từ chối xác nhận khả năng ra sân của cả hai trong buổi họp báo trước trận, nhưng bộ đôi này được kỳ vọng sẽ góp mặt trong trận đấu vào hôm nay (25/1). Hiện tại, Max Dowman là trường hợp vắng mặt duy nhất của "Pháo thủ" do chấn thương mắt cá chân.

Riccardo Calafiori đã bình phục chấn thương và trở lại tập luyện (Ảnh: Getty).

Ở hàng công, HLV Arteta đang đối mặt với bài toán khó sau cú đúp của Gabriel Jesus và pha lập công ấn tượng của Viktor Gyokeres từ băng ghế dự bị trong trận đấu với Inter Milan. Tuy nhiên, việc Gyokeres chỉ vào sân thay người cho thấy anh nhiều khả năng sẽ được đá chính trong cuộc đối đầu với Man Utd.

Về phía đội khách, HLV Michael Carrick vẫn sẽ không có sự phục vụ của trung vệ người Hà Lan Matthijs de Ligt do chấn thương lưng. Joshua Zirkzee cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân vì một pha va chạm, dù anh vốn dĩ cũng khó có suất trong đội hình xuất phát trận này. Á quân Cúp bóng đá châu Phi Noussair Mazraoui nhiều khả năng sẽ sẵn sàng trở lại, song Carrick được cho là sẽ không muốn xáo trộn đội hình đã đánh bại Man City cuối tuần trước. Điều này đồng nghĩa với việc Kobbie Mainoo tiếp tục được đá chính ở khu trung tuyến.

Tiền vệ người Anh sẽ sát cánh cùng Casemiro, người đã được xác nhận sẽ rời CLB vào cuối mùa giải, và Bruno Fernandes, cầu thủ đã tạo ra tới 6 cơ hội nguy hiểm trước thầy trò Pep Guardiola ở vòng đấu trước.

Đội hình ra sân dự kiến

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard

Man Utd: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Casemiro; Diallo, Fernandes, Dorgu; Mbeumo