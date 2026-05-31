Ngôi sao Hàn Quốc lập kỷ lục rất khó phá ở Champions League

PSG đã bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Trong trận chung kết giải đấu diễn ra ở sân Puskas Arena vào rạng sáng 31/5, họ đã đánh bại Arsenal ở loạt sút luân lưu sau khi hòa 1-1 ở 120 phút thi đấu.

Lee Kang In hai lần vô địch Champions League liên tiếp cùng PSG (Ảnh: Getty).

Như vậy, PSG đã trở thành đội bóng thứ hai trong kỷ nguyên Champions League (tính từ năm 1992) bảo vệ thành công chức vô địch. Trước đó, Real Madrid của Zidane từng vô địch ba mùa giải liên tiếp (từ năm 2015 đến năm 2018).

Chưa hết, PSG là đội bóng thứ 3 trong lịch sử từng giành cả danh hiệu vô địch giải đấu quốc nội lẫn Cúp C1 châu Âu/ Champions League trong 2 mùa giải liên tiếp, sau Real Madrid (1956-1957, 1957-1958) và Ajax (1971-1972, 1972-1973).

Đáng chú ý, tiền đạo Lee Kang In đã lập nên kỷ lục rất khó phá. Anh trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên vô địch Champions League hai lần liên tiếp. Trước đó, chỉ có một cầu thủ châu Á lên ngôi ở giải đấu này là Park Ji Sung, người vô địch Champions League cùng Man Utd ở mùa giải 2007-2008 (không được đăng ký ở trận chung kết). Sau đó, cựu tiền vệ này còn có hai lần vào chung kết với Man Utd ở các mùa giải 2008-2009 và 2010-2011 nhưng “Quỷ đỏ” đều chịu thất bại trước Barcelona.

Lee Kang In hơn hẳn đàn anh Son Heung Min về số lần vô địch Champions League (Ảnh: Getty).

Điều đáng nói, trong cả hai trận chung kết Champions League vào các năm 2025 và 2026, Lee Kang In đều không ra sân một phút nào. Tuy nhiên, xuyên suốt mùa giải, tiền đạo sinh năm 2001 vẫn có đóng góp nhất định.

Tại Champions League mùa giải này, Lee Kang In ra sân 10 trận và đóng góp 1 pha kiến tạo. Nhờ đó, anh vẫn đủ điều kiện lên nhận huy chương. Ở PSG, cầu thủ người Hàn Quốc chủ yếu đóng vai trò dự bị khi CLB sở hữu hàng công rất mạnh với những cái tên như Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, Desire Doue, Bradley Barcola, Goncalo Ramos. Do đó, nhiều chuyên gia đã khuyên Lee Kang In rời khỏi PSG để tiếp tục phát triển sự nghiệp.