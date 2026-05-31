Cảm xúc của HLV Luis Enrique, cầu thủ PSG sau chức vô địch Champions League

"Danh hiệu lần này thậm chí còn lớn hơn năm ngoái bởi vì chúng tôi biết những khó khăn khi thi đấu với Arsenal, chiến thắng này là điều không thể tin được", HLV Luis Enrique bày tỏ sau chiến thắng nghẹt thở của PSG trước Arsenal ở trận chung kết Champions League diễn ra trên sân Puskas Arena ở Budapest (Hungary) rạng sáng 31/5 (giờ Việt Nam).

Gabriel đá hỏng loạt sút luân lưu giúp PSG giành chức vô địch Champions League lần thứ hai liên tiếp (Ảnh: Getty).

PSG giành chiến thắng 4-3 trong loạt "đấu súng" đầy may rủi sau khi gỡ hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu chính thức và hiệp phụ.

Kai Havertz đã đưa nhà vô địch Ngoại hạng Anh Arsenal dẫn trước ở phút thứ 6 tại thủ đô Hungary, nhưng PSG đã có bàn gỡ hòa xứng đáng nhờ Ousmane Dembele thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 65, sau khi Khvicha Kvaratskhelia bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Sau đó, Kvaratskhelia có một cú sút bị hậu vệ đối phương cản phá và đập vào cột dọc khi Arsenal cầm cự đến hiệp phụ và loạt sút luân lưu.

Nuno Mendes là cầu thủ duy nhất của PSG trong số 5 người không ghi bàn trong loạt sút luân lưu, trong khi Eberechi Eze của Arsenal đã bỏ lỡ cơ hội trước khi Gabriel dứt điểm ra ngoài ở lượt sút cuối cùng của "Pháo thủ".

HLV Luis Enrique ăn mừng cuồng nhiệt cùng các cầu thủ PSG sau khi đánh bại Arsenal trong loạt sút luân lưu (Ảnh: Getty).

Đoàn quân của HLV Luis Enrique chính thức đi vào lịch sử Champions League khi trở thành đội bóng Pháp đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu.

"Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này trong suốt mùa giải, dù trận chung kết thực sự rất căng thẳng", HLV Luis Enrique nói thêm khi PSG cũng trở thành đội bóng đầu tiên kể từ Real Madrid giai đoạn 2016-2018 bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

Sau khi dẫn dắt Barcelona đến chức vô địch năm 2015, Luis Enrique trở thành HLV thứ 5 giành được ba chức vô địch Champions League, sau Carlo Ancelotti, Bob Paisley, Zinedine Zidane và Pep Guardiola.

Đội bóng được Qatar hậu thuẫn đã giành được danh hiệu cao quý nhất của bóng đá cấp CLB châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử vào năm ngoái với chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Inter Milan tại Munich.

"Lần này cảm xúc khác hẳn, thật không thể tin được là chúng tôi đã làm được điều đó hai năm liên tiếp", đội trưởng Marquinhos, người đã khoác áo PSG từ năm 2013 cho biết.

"Chúng tôi đã cho thấy mình khao khát điều đó đến mức nào. HLV Enrique đã nói ngay từ đầu mùa giải rằng rất khó để giành chiến thắng, nhưng giành chiến thắng hai lần còn khó hơn. Đó là mục tiêu của chúng tôi và đó là tinh thần mà chúng tôi đã thể hiện ngày hôm nay", Marquinhos nói thêm.

Trận chung kết Champions League đầu tiên trong một thập kỷ phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu chứng kiến ​​một đội bóng giành chiến thắng sau khi để thủng lưới bàn đầu tiên lần đầu tiên kể từ năm 2014.

"Thật phi thường, đó là một đêm tuyệt vời. Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều trong mùa giải này để đạt được mục tiêu vô địch hai năm liên tiếp, thật tuyệt vời. Chúng tôi rất vui mừng và sẽ tận hưởng khoảnh khắc này tối nay", Dembele, người hùng của PSG với bàn gỡ hòa trên chấm phạt đền đồng thời giúp anh kết thúc mùa giải với tổng cộng 20 bàn thắng cho biết.

"Thật khó khăn, nhưng cả mùa giải đều khó khăn. Chúng tôi đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn nhưng cuối cùng chúng tôi đã giành được chức vô địch Champions League một lần nữa và tất cả chúng tôi đều rất vui mừng”, tiền đạo người Pháp chốt lại.