Nga bất ngờ xin đăng cai Euro dù bị cấm thi đấu

Theo kế hoạch, Euro 2032 sẽ do Italy và Thổ Nhĩ Kỳ đồng đăng cai nhưng nhiều nguồn tin cho rằng công tác chuẩn bị tại Italy đang gặp nhiều khó khăn. Cơ sở hạ tầng cũ kỹ, thủ tục hành chính phức tạp và tiến độ cải tạo chậm khiến UEFA lo ngại nước này có thể không kịp hoàn tất trước giải đấu.

Nga bất ngờ xin đăng cai Euro 2032 thay Italy (Ảnh: Getty).

Trong bối cảnh đó, Nga, dù đang bị cấm tham dự các giải đấu quốc tế của UEFA và FIFA, vẫn khẳng định sẵn sàng đăng cai giải đấu bóng đá số một châu Âu nếu Italy gặp trục trặc.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Moscow, ông Alexander Dyukov tuyên bố trên trang Sport.ru (Nga): “Italy đang có vấn đề về sân vận động. Nếu họ không đảm bảo được tổ chức, chúng tôi sẵn sàng thay thế. Nga đã sẵn sàng đăng cai Euro 2032 thay cho Italy”.

Theo Gazzetta dello Sport, trong số 10 sân vận động được Italy đề xuất cho Euro 2032, hiện mới chỉ có một sân được UEFA phê duyệt. Ngoài ra, kịch bản để Thổ Nhĩ Kỳ đăng cai một mình cũng đang được cân nhắc.

Nga từng nộp hồ sơ xin đăng cai Euro 2028 và Euro 2032, nhưng cả hai đề xuất đều bị bác bỏ vì chiến sự với Ukraine. Mặc dù vậy, đội tuyển Nga vẫn duy trì các trận giao hữu với những đội bóng ngoài châu Âu trong thời gian bị cấm.

Dù khả năng UEFA xem xét lời đề nghị của Dyukov là rất thấp nhưng vấn đề sân bãi tại Italy đang trở thành “điểm nóng”. Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin từng thẳng thắn nhận định: “Thật đáng xấu hổ. Italy có cơ sở hạ tầng tệ nhất trong số các cường quốc bóng đá châu Âu.”

Phần lớn các sân vận động ở Italy đều ở tình trạng xuống cấp nghiêm trọng (Ảnh: Getty).

Trước đó, vào tháng 8, ông Ezio Simonelli, Chủ tịch Hiệp hội các giải bóng đá Italy, cũng bày tỏ lo ngại rằng đất nước có thể mất quyền đăng cai Euro 2032.

Ông chia sẻ trên đài phát thanh quốc gia Italy: “Tôi thực sự lo lắng. Khi Chủ tịch UEFA nói rằng các sân vận động ở Italy đang xuống cấp trong bối cảnh Euro chỉ còn 6 năm nữa sẽ khởi tranh, rõ ràng chúng ta đang gặp vấn đề nghiêm trọng”.

Theo ông, chỉ có Udine, Bergamo và Turin là đang trong tình trạng tạm ổn, còn đa phần sân vận động khác đã xuống cấp trầm trọng. Những công trình mang tính biểu tượng như San Siro (Milan) hay Stadio Olimpico (Rome) nhiều năm nay vẫn chưa được cải tạo đáng kể, do vướng hàng loạt quy định và thủ tục phức tạp.

Ông Simonelli nói thêm: “Trong 18 năm qua, Italy chỉ khánh thành 6 sân vận động mới, trong đó có ba sân thuộc Serie A, trong khi phần còn lại của châu Âu đã có tới 226 sân mới. Chúng tôi đang thúc giục chính phủ đơn giản hóa quy trình cấp phép và hạn chế sự can thiệp của các ủy ban di sản, vốn khiến mọi dự án bị đình trệ”.