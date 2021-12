"Nếu không có VAR thì đừng tổ chức AFF Cup làm gì"

Dân trí Chứng kiến những quyết định của trọng tài Al-Adba Saoud Ali trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan, BLV Quang Huy nhấn mạnh nên dẹp giải đấu AFF Cup nếu công nghệ VAR không được áp dụng.

Đội tuyển Việt Nam đã hứng chịu trận thua 0-2 trước Thái Lan ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020. Tiền vệ Chanathip Songkrasin là người lập cú đúp mang về lợi thế lớn cho "Bầy voi chiến" trước trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày 26/12 tới đây.

Tuy nhiên, những quyết định tranh cãi của trọng tài Al-Adba Saoud Ali trong trận đấu căng thẳng giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan đã khiến không ít chuyên gia bóng đá và người hâm mộ cảm thấy bức xúc.

Trao đổi với PV Dân trí, bình luận viên (BLV) Quang Huy cho rằng đây là trận đấu mà tuyển Việt Nam gặp vô vàn tình huống "oan tày trời" do "tiếng còi méo" của trọng tài người Qatar.

Pha phạm lỗi của thủ môn Chatchai với Văn Toàn ở ngoài vòng cấm khiến tuyển Việt Nam lỡ hội có bàn thắng rút ngắn tỷ số, nhưng trọng tài chỉ rút thẻ vàng cho thủ môn của Thái Lan.

"Tôi phải nhấn mạnh đây là trọng tài vừa yếu kém về chuyên môn vừa kém về tư cách đạo đức. Trọng tài đã cướp đi của Việt Nam những tình huống được hưởng phạt đền mười mươi, bỏ qua những tấm thẻ vàng lẫn thẻ đỏ mà đội bạn xứng đáng phải nhận", BLV Quang Huy chia sẻ.

Theo BLV Quang Huy, chính trận đấu này đòi hỏi công nghệ VAR cần phải được áp dụng nhanh chóng ở AFF Cup. "Khắp thế giới người ta dùng VAR rồi thì Đông Nam Á cũng phải áp dụng VAR. Không áp dụng được thì đừng tổ chức giải đấu làm gì. Với khả năng tài trợ của các doanh nghiệp và hạ tầng cơ sở tốt như Singapore thì lẽ ra phải áp dụng công nghệ VAR mới phải", BLV Quang Huy nói thêm.

Cũng theo BLV Quang Huy, nếu có công nghệ VAR thì dù trọng tài có yếu kém về chuyên môn, có "dã tâm xấu" như trọng tài người Qatar thì cũng bị lòi đuôi ra ngay, hoặc chí ít người ta cũng không dám "một tay che cả bầu trời" như trận Việt Nam gặp Thái Lan vừa qua.

Theo BLV Quang Huy, trọng tài người Qatar khiến tuyển Việt Nam gặp những tình huống "oan tày trời" do công nghệ VAR không được áp dụng ở AFF Cup (Ảnh: AP).

Nói về trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, BLV Quang Huy cho rằng đây là trận đấu mà đoàn quân của HLV Park Hang Seo mắc nhiều lỗi dẫn đến bàn thua, nhưng lẽ ra xứng đáng có bàn thắng nếu may mắn hơn (như hai pha dứt điểm của Quang Hải đều đập trúng cột dọc, xà ngang -PV) hoặc trọng tài thổi công tâm hơn.

"Tuyển Việt Nam để thua đầu trận do tâm lý hốt hoảng, do mắc lỗi hệ thống. Trung vệ không nên dâng quá cao trong tình huống đá phạt góc mà phải có từ hai đến ba người đánh chặn. Khi để thủng lưới trước thì chúng ta bị say đòn, dẫn tới bàn thua thứ hai. Nhưng hiệp hai chúng ta đã chơi tốt hơn.

Tuyển Thái Lan xứng đáng chiến thắng vì họ dày dặn kinh nghiệm hơn mình, lại sở hữu những cá nhân xuất sắc. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam cũng đáng được khen ngợi khi họ là tập thể biết tuân thủ đấu pháp, thi đấu chặt chẽ theo chỉ đạo của HLV Park Hang Seo", BLV Quang Huy nhấn mạnh.

Cuối cùng, trước câu hỏi liệu tuyển Việt Nam có thể lội ngược dòng giành chiến thắng trước Thái Lan ở trận lượt về hay không, BLV Quang Huy cho rằng: "Chúng ta phải trông chờ vào phép màu mới hi vọng lật ngược kết quả trước Thái Lan. Nhưng cuộc sống vẫn thường xảy ra những điều kỳ diệu như vậy".

Sông Lam