Bốc thăm US Open 2022: Nadal hẹn Medvedev ở chung kết

Grand Slam cuối cùng trong năm - US Open sẽ diễn ra từ 29/8 đến 11/9 ở tổ hợp sân cứng Flushing Meadows (New York, Mỹ). Ban tổ chức giải đã tiến hành lễ bốc thăm chia nhánh vào hôm qua 25/8.

Nadal và Medvedev chỉ có thể gặp nhau ở chung kết US Open 2022 (Ảnh: ATP Tour).

Ở giải năm nay, đương kim á quân Djokovic vắng mặt do không đủ điều kiện nhập cảnh vào Mỹ. Tay vợt số hai thế giới Zverev cũng không thể tham gia do chấn thương. Medvedev là hạt giống số một của giải, còn Rafael Nadal dự US Open với tư cách hạt giống số hai.

Theo kết quả bốc thăm phân nhánh, đương kim vô địch US Open Daniil Medvedev sẽ ra quân ở vòng 1 gặp đại diện nước chủ nhà Stefan Kozloz. Khó khăn sẽ đến với Medvedev khi anh có thể chạm trán "Trai hư" Nick Kyrgios hoặc Roberto Bautista Agut ở vòng 4.

Nếu đi tiếp, Medvedev có thể đấu hạt giống số 6 Felix Auger-Aliassime hay nhà tân vô địch Rogers Cup Pablo Carreno-Busta ở tứ kết. Đối thủ lớn nhất mà Medvedev có thể gặp ở bán kết US Open 2022 sẽ là hạt giống số 4 Stefanos Tsitsipas, người đã thắng anh ở bán kết Cincinnati Masters cách đây một tuần.

Ở nhánh bán kết còn lại, hạt giống số hai Rafael Nadal được xếp vào nhánh 8, nơi anh sẽ bắt đầu giải đấu bằng việc gặp Rinky Hijikata, tay vợt người Australia dự giải với suất đặc cách.

Những cặp đấu tứ kết đơn nam tiềm năng (Ảnh: US Open).

Những đối thủ sau đó của Nadal có thể là Fabio Fognini hoặc Aslan Karatsen (vòng 2), Miomir Kecmanovic hay Richard Gasquet (vòng 3), Diego Schwartzman hoặc Frances Tiafoe (vòng 4).

Nếu vào tứ kết, Nadal nhiều khả năng chạm trán hạt giống số 7 Cameron Norrie. Đáng chú ý, Nadal và đàn em đồng hương Carlos Alcaraz có thể gặp nhau ở bán kết US Open năm nay. Ở bán kết Madrid Open 2022, Nadal đã thua Alcaraz 2-6, 6-1, 3-6.

4 cặp tứ kết đơn nam US Open 2022 được dự đoán là Medvedev - Auger-Aliassime, Tsitsipas - Casper Ruud, Hubert Hurkacz - Alcaraz, Norrie - Nadal. Hai tay vợt hàng đầu Medvedev và Nadal chỉ có thể gặp nhau ở chung kết giống như Australian Open 2022 (Nadal thắng 3-2 sau 5 set đấu căng thẳng).

Ở nội dung đơn nữ US Open 2022, Emma Raducanu đang là đương kim vô địch nhưng cô không được đánh giá cao do phong độ thiếu ổn định, liên tục bị loại sớm ở ba giải Grand Slam gần đây nhất.

Những cặp đấu tứ kết đơn nữ tiềm năng (Ảnh: US Open).

Tay vợt số một thế giới Iga Swiatek sẽ chung nhánh tứ kết với 5 nhà vô địch Grand Slam khác là Sloane Stephens, Sofia Kenin, Jelena Ostapenko, Garbine Muguruza và Petra Kvitova. 4 cặp tứ kết có thể xảy ra là Swiatek - Jessica Pegula, Paula Badosa - Aryna Sabalenka, Simona Halep - Maria Sakkari, Ons Jabeur - Anett Kontaveit.