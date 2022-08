Djokovic chính thức xác nhận không tham dự US Open

Sau những đồn đoán về việc Novak Djokovic không thể tham dự US Open 2022, mới đây tay vợt người Serbia đã chính thức lên tiếng về việc anh không thể tham dự giải Grand Slam cuối cùng trong năm.

Trên facebook cá nhân, Djokovic viết: "Đáng buồn là tôi sẽ không thể đến New York lần này để tham dự US Open. Cảm ơn người hâm mộ vì những tin nhắn yêu thương và ủng hộ. Chúc các bạn đồng nghiệp may mắn. Tôi sẽ giữ phong độ tốt, tinh thần lạc quan và chờ cơ hội thi đấu trở lại. Hẹn gặp lại thế giới quần vợt sớm".

Novak Djokovic (Ảnh: Getty).

Như vậy, Djokovic đã không thể tham dự tất cả các giải đấu được tổ chức tại Mỹ trong năm 2022, nguyên nhân vì tay vợt người Serbia không tiêm vaccine phòng Covid-19. Theo quy định của chính phủ Mỹ, tất cả mọi người nhập cảnh vào xứ sở cờ hoa đều buộc phải tiêm vaccine ngừa Covid-19, trừ một số trường hợp đặc biệt.

Djokovic không thuộc trường hợp đặc biệt, chỉ đơn giản là tay vợt người Serbia kiên quyết không tiêm vaccine. Vì vậy theo quy định hiện tại Djokovic không thể nhập cảnh vào Mỹ, đồng nghĩa anh không thể tham dự các giải đấu tại quốc gia này.

Việc Djokovic từ chối tiêm vaccine phòng Covid-19 khiến anh gặp nhiều phiền phức. Hồi đầu năm nay, tay vợt người Serbia bị trục xuất khỏi Australia sau khi tờ khai xin nhập cảnh theo dạng đặc biệt của anh bị hủy. Tay vợt người Serbia đã bị cấm tham dự nhiều giải đấu sau đó, anh chỉ có thể thi đấu trở lại bắt đầu từ tháng 4 khi nhiều quốc gia nới lỏng quy định nhập cảnh.

Nole tham dự Roland Garros với tư cách đương kim vô địch nhưng anh không thể bảo vệ ngôi vương thành công. Tuy nhiên, Djokovic thi đấu hay ở Wimbledon để có được danh hiệu Grand Slam thứ 21, qua đó bám sát người đang giữ kỷ lục Grand Slam, Rafael Nadal (22).

US Open 2022 diễn ra từ ngày 29/8 tới 11/9. Daniil Medvedev là đương kim vô địch đơn nam và Emma Raducanu là đương kim vô địch đơn nữ.