Nadal tiếc cho Djokovic, lo lắng chấn thương bản thân ở US Open

Rafael Nadal mô tả việc Novak Djokovic vắng mặt ở US Open là tin rất buồn: "Theo quan điểm cá nhân của tôi, đó là một tin rất buồn. Thật đáng tiếc khi những tay vợt xuất sắc nhất thế giới không thể thi đấu tại một giải đấu vì chấn thương hoặc vì lý do nào đó.

Ở cuộc so tài gần đây nhất, Nadal đã thắng Djokovic ở tứ kết Roland Garros 2022 (Ảnh: GI).

Trong trường hợp của Djokovic, việc một trong những tay vợt xuất sắc nhất lịch sử vắng mặt tại một giải Grand Slam luôn là một thiếu sót quan trọng. Thật khó khăn cho người hâm mộ, khó khăn cho giải đấu. Chúng tôi muốn đối đầu với những đối thủ mạnh nhất có thể".

Tay vợt người Tây Ban Nha cũng tiết lộ về chấn thương của bản thân sau Wimbledon 2022: "Chấn thương bụng dưới ở Wimbledon khiến tôi đau đớn. Những quả giao bóng yêu cầu rất nhiều sức từ cơ bụng.

Việc dính chấn thương nặng buộc tôi mất nhiều thời gian để hồi phục và lấy lại khả năng giao bóng của mình. Dù mọi thứ đã khá hơn, tôi vẫn chưa dám vung hết lực trong những pha phát bóng vì sợ tái phát chấn thương.

Những cặp đấu tứ kết đơn nam có thể xảy ra ở US Open 2022 (Ảnh: US Open).

Tôi cẩn trọng nhưng vẫn tập luyện ở cường độ cao nhất. Nhìn chung, tôi rất hài lòng với quá trình hồi phục của cá nhân. Tôi đang nóng lòng được chơi ở US Open 2022. Đây là một trong những giải đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi".

US Open 2022 diễn ra tại New York (Mỹ) từ ngày 29/8 đến 11/9. Ngoài Djokovic vắng mặt vì không thể nhập cảnh vào Mỹ, tay vợt số hai thế giới Alexander Zverev cũng không thể dự giải do chấn thương.

Rafael Nadal là hạt giống số hai ở US Open và được xếp vào nhánh 8, nơi anh sẽ bắt đầu giải đấu vào ngày 29/8 bằng việc gặp Rinky Hijikata, tay vợt người Australia dự giải với suất đặc cách.

Những đối thủ sau đó của Nadal có thể là Fabio Fognini hoặc Aslan Karatsen (vòng 2), Miomir Kecmanovic hay Richard Gasquet (vòng 3), Diego Schwartzman hoặc Frances Tiafoe (vòng 4).

Nếu vào tứ kết, Nadal nhiều khả năng chạm trán hạt giống số 7 Cameron Norrie. Đáng chú ý, Nadal và đàn em đồng hương Carlos Alcaraz có thể gặp nhau ở bán kết US Open năm nay. Ở bán kết Madrid Open 2022, Nadal đã thua Alcaraz 2-6, 6-1, 3-6.