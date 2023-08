Messi - Ronaldo: Chương mới của trận chiến kinh điển mang tầm nhìn toàn cầu

Ngày 19/11/2022, một ngày trước thời điểm World Cup 2022 khởi tranh, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo khiến giới mộ điệu túc cầu một phen xao động…

Lần hiếm hoi hai siêu sao thống trị bóng đá thế giới trong hơn chục năm qua xuất hiện chung trong bức ảnh quảng bá sản phẩm mới của một nhãn hàng thời trang xa xỉ. Bức ảnh tái hiện lại trận đấu cờ vua, với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo trong vai kỳ thủ. Vô tình hoặc hữu ý, cả hai quả là đang tính nước cờ tiếp theo cho sự nghiệp.

Bức ảnh ấy tạo nên cơn địa chấn trên các trang mạng xã hội, nhận được tới hơn 70 triệu lượt like (thích) và khiến nhiều người phải thốt lên: GOAT (viết tắt của Greatest of All Time - Vĩ đại nhất mọi thời đại).

Bóng đá, danh tiếng, ảnh hưởng xã hội và sự xa xỉ hội tụ đủ trong một bức hình, đồng thời minh chứng và củng cố cho sự thống trị bền bỉ của Messi và Ronaldo, hai cầu thủ vĩ đại hơn bất cứ cầu thủ nào khác trong thế kỷ 21.

So sánh ảnh hưởng ngoài sân cỏ, David Beckham có lẽ là cầu thủ duy nhất sánh được với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Cựu thủ quân đội tuyển Anh là hiện tượng dị biệt. Bên cạnh tài năng, vẻ ngoài điển trai và cách kết hợp với cô vợ nổi tiếng Victoria để đánh bóng tên tuổi giúp sức hút thương mại của Becks khủng khiếp đến mức Real Madrid phải ngỡ ngàng.

Thế nên, dường như không phải ngẫu nhiên tiền bối khoác áo số 7 huyền thoại tại Man Utd của Ronaldo lại đang đồng hành cùng Messi ở Inter Miami tại MLS - Giải bóng đá nhà nghề Mỹ.

Khi Messi sang Mỹ, bất cứ ai cũng nghĩ đến quyết định "dưỡng già" của cầu thủ đã 36 tuổi. Thực tế, sau màn trình diễn bùng nổ đưa Inter Miami từ đội bóng đứng cuối bảng xếp hạng MLS đến chức vô địch Leagues Cup, thế giới lại một lần nữa ngỡ ngàng và mê đắm bởi tài nghệ siêu việt của La Pulga. Anh chưa chịu già và đang bắt đầu dự án mới mang tính toàn cầu cùng bóng đá xứ sở cờ hoa.

Beckham hiểu tường tận về bóng đá và tài chính. MLS lại đầy tham vọng nâng tầm giải đấu. Tại Mỹ, mọi ngành công nghiệp giải trí đều là "kinh đô" của thế giới ngoại trừ bóng đá. Và đất nước này còn đồng đăng cai World Cup 2026. Messi am hiểu Beckham.

Cách nửa vòng trái đất, C.Ronaldo cũng vậy.

Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng đang hiện diện trong dự án đầy tham vọng và có lẽ là "vai diễn verdette" cuối cùng trước khi chia tay sân khấu bóng đá. Anh đang khoác áo Al Nassr, một trong những đội bóng hàng đầu Saudi Arabia.

Ở đây, anh kiếm được nhiều tiền hơn bao giờ hết. Al Nassr chấp nhận tiêu tốn 200 triệu USD mỗi năm để có sự hiện diện của Ronaldo. Đất nước giàu có với trữ lượng dầu mỏ lớn thứ hai và trữ lượng khí đốt lớn thứ tư thế giới này sẵn sàng chi trả mức lương chọc trời cho CR7 và nhiều siêu sao nổi tiếng khác để nâng cấp giải đấu và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Sau sự kiện Ronaldo ký hợp đồng với Al Nassr hồi tháng Giêng, lượng theo dõi (followers) tài khoản Instagram của Al Nassr đã tăng từ 860.000 lên 15,8 triệu. Thành quả ấy tạo động lực và sự tự tin cho những nhà điều hành Saudi Pro League.

Và mới đây, Ronaldo lại tiếp thêm sự hứng khởi cho giải đấu cao nhất của bóng đá Saudi Arabia bằng tuyên bố: "Giải vô địch quốc gia Saudi Arabia hay hơn MLS". Đáng nói, phát ngôn này được siêu sao người Bồ Đào Nha đưa ra chỉ 24 giờ sau khi kỳ phùng địch thủ người Argentina xác nhận chuyển đến Inter Miami.

Trong buổi phỏng vấn ấy, CR7 được hỏi liệu có cân nhắc chuyển đến Mỹ thi đấu hay không. Câu trả lời của anh là giải vô địch quốc gia (VĐQG) Saudi Arabia sẽ sớm vượt qua giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan chỉ trong vòng một năm, tức MLS đã ở phía sau.

6 tháng sau khi Ronaldo sang Saudi Pro League, Messi cập bến MLS. Và phát ngôn của chân sút 38 tuổi như phát súng khơi mào cho chương mới trong cuộc ganh đua cá nhân giữa anh và siêu sao người Argentina, với chương đầu khi cả hai mới tuổi đôi mươi.

Sự so sánh giữa hai tài năng lớn của bóng đá thế giới trở nên trực diện vào mùa hè 2009, khi C.Ronaldo chuyển sang La Liga khoác áo Real Madrid. Messi đã chờ sẵn ở Barcelona.

Sự kình địch giữa Real Madrid và Barcelona vốn đã vượt ra khỏi khuôn khổ thể thao, với ảnh hưởng từ chính trị, văn hóa đến bản sắc dân tộc. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Messi và C.Ronaldo, tiếp đến là hai HLV tài danh Pep Guardiola và Jose Mourinho, đã đẩy trận cầu El Clasico lên tột đỉnh vinh quang và thù hận.

Không đơn thuần là ngôi sao sáng nhất trong đội hình, cuộc ganh đua cá nhân giữa Messi và C.Ronaldo đưa Siêu kinh điển rẽ sang chiều hướng khác. Nhiều người hâm mộ bóng đá không hề là cule (cổ động viên Barca) hay madridista (cổ động viên Real) vẫn chọn một bên để cổ vũ vì Messi và C.Ronaldo, cũng như lao vào cuộc tranh luận ác liệt diễn ra bất tận mỗi ngày về chủ đề ai xuất sắc hơn hay ai là GOAT.

Messi là biểu tượng của Barca, hiện thân cho triết lý bóng đá của Johan Cruyff do Guardiola thừa hưởng: Anh là làn khói đầy ma mị.

C.Ronaldo biểu trưng cho sự bóng loáng của Real Madrid: Anh là mỏm băng rực rỡ dưới ánh dương.

Giải thưởng thường niên Ballon d'Or (Quả bóng vàng) tôn vinh cầu thủ xuất sắc nhất thế giới biến thành cuộc đua song mã giữa hai siêu sao của Barca và Real. Trong 10 năm từ 1998 đến 2007, có 10 cầu thủ khác nhau đoạt danh hiệu cao quý này. Từ năm 2008 đến 2017 chỉ có hai. Theo thứ tự: C.Ronaldo, Messi, Messi, Messi, Messi, C.Ronaldo, C.Ronaldo, Messi, C.Ronaldo, C.Ronaldo.

Và cuộc tranh luận vẫn không ngừng gào rít lên như vậy, bởi Messi lẫn C.Ronaldo vẫn chưa dừng lại.

Sự bền bỉ của cả hai xuyên qua mọi giới hạn và thách thức thời gian một cách kinh ngạc. Tuổi tác hầu như không gây ảnh hưởng. Messi vẫn là ngôi sao sáng nhất trên bất cứ sân cỏ nào anh xuất hiện. Còn Ronaldo, anh dẻo dai và cường tráng như tuổi 28 chứ không phải 38.

Bức ảnh đánh cờ trước World Cup quả thực đặc sắc bởi tính thời sự. Hai siêu sao đúng là đang tính nước tiếp theo trong sự nghiệp. Trong trường hợp của C.Ronaldo là cuộc đấu trí với Man Utd. Đối với Messi là cách ứng phó với Paris Saint Germain.

Cả hai đi cùng một nước cờ: rời châu Âu. Cuộc ganh đua giữa Messi và Ronaldo vì thế cũng hướng tới những biên giới mới.

Nghe những gì Ronaldo nói về MLS, Paul Widdop, đồng tác giả cuốn The Geopolitical Economy of Sport (Nền kinh tế địa chính trị của thể thao), nghĩ rằng "thật thú vị, nhưng cũng có điều gì đó sâu xa và lớn lao hơn".

"Bất cứ điều gì xảy ra trong thể thao hiện đại không hề là tự phát", Widdop nhận xét về phát biểu của C.Ronaldo. "Đó là một đề tài, có lẽ được định vị bởi những người làm PR (truyền thông). Tôi nghĩ có lẽ được lên kịch bản từ trước".

Ông tiếp tục: "Việc Messi đến Mỹ có vẻ như là sự khởi đầu cho tiến trình chuẩn bị cho World Cup 2026. Inter Miami vừa có thêm 4 triệu lượt theo dõi trên Twitter và anh ấy mang đến rất nhiều cơ hội tiếp thị và quảng bá. Messi gần giống như đại sứ hình ảnh cho nước Mỹ. Điều đó thật thú vị vì anh ấy từng là đại sứ hình ảnh cho Saudi Arabia".

"Tại Saudi Arabia, nhu cầu cấp thiết là xây dựng giải VĐQG đủ hấp dẫn để quảng bá tên tuổi. Khi có đủ số lượng người biết đến giải đấu, có thể bước sang bước tiếp theo trong quy tắc kinh doanh là thúc đẩy nhiều khía cạnh thương mại hơn để tạo niềm tin và tình yêu".

Ở mức độ vi mô, 10 bàn thắng sau 7 trận đấu, bao gồm nhiều tuyệt phẩm của Messi đã biến Inter Miami từ kẻ đội sổ MLS thành nhà vô địch Leagues Cup. C.Ronaldo vẫn nổ súng đều đặn trong mỗi lần ra sân trong màu áo Al Nassr (20 bàn sau 26 trận) và có rất nhiều tham vọng chinh phục danh hiệu cùng đội bóng này.

Ở tầm vĩ mô, Widdop tin rằng cuộc ganh đua giữa hai siêu sao này vẫn tiếp diễn, và ông tin rằng cả hai, đặc biệt là C.Ronaldo, biết rõ sứ mệnh nâng tầm giải đấu của chính mình.

Siêu sao người Bồ Đào Nha có thể tự hào là cầu thủ mở ra làn sóng ngôi sao bóng đá gia nhập Saudi Pro League.

"Bằng cách này, cả hai đang kéo dài sức hút cho tên tuổi cá nhân khi xuất hiện tại những giải đấu khá mới mẻ", Widdop nhận định. "Trong quá khứ, người ta thường mơ mộng về viễn cảnh Messi trở lại đội bóng thời thơ ấu Newell's Old Boys và Ronaldo quay về Sporting Lisbon (đội bóng anh bắt đầu sự nghiệp) nhưng những phương án này không còn nằm trong kế hoạch. Việc đó không giúp cho họ duy trì sức hút tên tuổi. Họ đã tìm đến những dự án đầy tham vọng tiếp theo".

"Tôi nghĩ chương tiếp theo của Ronaldo là duy trì vị thế ngôi sao số một tại Saudi Pro League, giải đấu đã và đang gây ra ít nhiều xáo trộn đến bóng đá châu Âu. Anh ấy là người tiên phong mở đường, như chính anh ấy thừa nhận.

Nhưng Ronaldo còn muốn nhiều hơn thế và có lẽ chúng ta sẽ thấy anh ấy nói nhiều hơn về chủ đề này. Ronaldo trông rất hào hứng với dự án mới này và nói nhiều hơn Messi".

"Tôi có thể thấy Ronaldo đang xây dựng hình ảnh như một chính trị gia và tin rằng anh ấy sẽ là gương mặt nổi bật nhất trong chiến dịch vận động đăng cai World Cup của Saudi Arabia. Thực sự tôi nghĩ Ronaldo có thể làm việc tại FIFA trong tương lai".

"Messi không khắc họa hình ảnh tham vọng ấy nhưng Messi thoải mái và tiếp tục thăng hoa tại MLS. Cậu ấy xuất hiện trong màu áo Inter Miami, viết tiếp những huyền thoại sân cỏ về bản thân mình. Và bóng đá là môn thể thao đang ngày càng phát triển ở Mỹ".

Kể cả việc C.Ronaldo chê bai MLS không đủ chất lượng vẫn là điều có lợi cho 29 đội đang tham dự giải đấu này, theo quan điểm của Don Garber, Chủ tịch hội đồng điều hành giải bóng đá nhà nghề Mỹ.

"Tôi đồng ý hay không đồng ý với quan điểm của cậu ấy không quan trọng", Garber cho biết. "Tôi nghĩ việc Ronaldo nói về MLS là điều tích cực, vì giải đấu của chúng tôi đang nỗ lực trở thành đề tài được đề cập toàn cầu giữa những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Tôi nghĩ điều đó thật thú vị. Tôi vui vì C.Ronaldo nói về MLS. Có lẽ chúng tôi sẽ có trận đấu giữa Al Nassr và đội bóng All-Star của MLS trong tương lai, hoặc chạm trán đối thủ này tại FIFA Club World Cup".

Kiếm tiền từ tên tuổi cá nhân có tiềm năng vô cùng to lớn. Messi và C.Ronaldo là minh chứng sống động. Các con số thật sự ấn tượng: trên Instagram, Ronaldo là người có số lượng theo dõi nhiều nhất thế giới với 597 triệu followers. Messi đứng thứ hai với 481 triệu.

Khi Messi chuyển đến PSG từ Barcelona vào tháng 8/2021, lượng followers của đội bóng này đã tăng thêm 13 triệu. Sau đó, PSG phá kỷ lục về doanh số áo đấu. Kỷ lục này bị Man Utd xô đổ chỉ 3 tuần sau, với sự trở lại của C.Ronaldo.

Chiều ngược lại, hai siêu sao này và những nhà cố vấn của họ hiểu rõ hệ lụy đối với những CLB hay giải đấu họ ra đi. Trong những năm tháng đỉnh cao của El Clasico cùng Messi và C.Ronaldo, La Liga từng tung ra thông cáo báo chí về lượng khán giả truyền hình tiềm năng lên tới 400 triệu trên 100 quốc gia. Con số này chưa từng lặp lại từ khi cả hai rời Tây Ban Nha.

Màn trình diễn trên sân là căn nguyên mọi giá trị, nhưng tầm nhìn cũng quan trọng. Ảnh hưởng toàn cầu Messi mang đến cho Barca cũng khiến đội bóng xứ Catalonia phải đánh đổi bằng những bản hợp đồng với mức lương chót vót.

Đơn cử bản hợp đồng cuối cùng của Messi và Barca có trị giá lên tới 555 triệu euro trong 4 năm. Đến bây giờ, đội chủ sân Nou Camp vẫn chưa thoát hẳn khỏi khủng hoảng vì thâm hụt tài chính ghê gớm này.

Trong cuối sách ra mắt năm 2022, có tựa đề "Messi vs Ronaldo", và phụ đề "Một trận chiến, Hai GOAT", hai cây bút Joshua Robinson và Jonathan Clegg đã miêu tả về cách ông bố của Messi, đồng thời là người đại diện của siêu sao người Argentina "bị ám ảnh bởi định giá của Messi như thế đó là giá cổ phiếu của cậu con trai".

Trong cuộc phỏng vấn gây chấn động với Piers Morgan vào tháng 11 năm ngoái, C.Ronaldo cũng đầy hãnh diện vì đứng đầu danh sách các vận động viên giàu có nhất hành tinh của Forbes.

Anh nhấn mạnh: "Đối với tôi, bóng đá đương đại là kinh doanh". Trong phần khác của cuộc phỏng vấn dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng với Man Utd này, CR7 còn khẳng định: "Tôi phải thích nghi, tôi đủ khôn ngoan… cuộc sống của tôi không chỉ có bóng đá, tôi còn là doanh nhân".

Chưa cần nói, C.Ronaldo đã làm như vậy kể từ ngày bước chân đến Real Madrid. Ban đầu anh mặc áo số 9 và phải chờ một năm để lấy chiếc áo số 7. Trong lúc đó, siêu sao người Bồ Đào Nha đã nộp đơn sáng chế để giữ bằng độc quyền hai thương hiệu CR9 và CR7.

Trên trang web cá nhân, Ronaldo tuyên bố "Tôi làm việc với những thương hiệu mà tôi tin tưởng", trước khi liệt kê 16 thương hiệu đó, trong các lĩnh vực từ tài chính đến nước uống.

Trong thái độ với tiền bạc, Messi và C.Ronaldo giống nhau. Cả hai đều có mối liên hệ lâu dài với Saudi Arabia, trong khi La Liga tổ chức giải Siêu Cúp Tây Ban Nha tại Riyadh, thủ đô của đất nước này. Tiền bạc cũng đẩy bộ đôi này phải hầu tòa vì trốn thuế. Cả hai đều tuyên bố không biết về vấn đề này và chấp nhận nộp phạt nhiều triệu euro.

Bắc Mỹ cũng là khoản thu lớn. International Champions Cup (ICC) là giải đấu giao hữu mùa hè thường niên được tổ chức từ 2013 đến 2019 với tham vọng đưa Barcelona và Real Madrid, cũng như nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu khác, đến trực tiếp với xứ sở cờ hoa. Năm 2017, một trận El Clasico được tổ chức và Messi ghi bàn mở tỷ số trước 66.000 người hâm mộ. Trận đấu này diễn ra ở Miami.

Trong thỏa thuận giữa ICC với Barca và Real Madrid, một trong những điều khoản quan trọng là đảm bảo sự xuất hiện của Messi và C.Ronaldo. Một chỉ dấu khác về giá trị thương hiệu to lớn của hai siêu sao này.

FIFA Club World Cup có thể là mục tiêu chiến lược của những người đứng sau bước đi mới trong sự nghiệp của Messi và C.Ronaldo.

Năm ngoái, Chủ tịch FIFA, đồng thời là công dân Qatar, Gianni Infantino đã nói về tham vọng tổ chức giải Champions League phiên bản toàn cầu. Giải đấu sẽ quy tụ 32 CLB và được tổ chức 4 năm một lần vào mùa hè, "giống như một kỳ World Cup". Nơi đầu tiên đăng cai World Cup phiên bản CLB sẽ là nước Mỹ.

"Hai cầu thủ này có thể trở thành biểu tượng cho FIFA Club World Cup mới, với tham vọng phá bỏ quyền lực của UEFA từ FIFA", Widdop nhận định. "Để làm được điều này, họ cần những giải đấu hùng mạnh hơn đến từ ngoài biên giới lục địa già. Họ cần một MLS mạnh mẽ hơn. Đó là tầm nhìn toàn cầu hơn là tầm nhìn về bóng đá châu Âu".

Nhìn lại cuộc ganh đua giữa Messi và C.Ronaldo chẳng khác nào ngước nhìn ngọn sóng thần kỳ vĩ đang ập đến. Tầm vóc hai siêu sao này tạo ra trong trận chiến kinh điển giữa Barcelona và Real Madrid quá đỗi đáng kinh ngạc.

Những con số nằm ngoài sức tưởng tượng. C.Ronaldo đã ghi 450 bàn sau 438 lần ra sân cho Real Madrid, trong khi Messi đóng góp 672 bàn sau 778 trận cho Barcelona. Tổng cộng 1.122 bàn. Và còn nhiều hơn thế nữa.

Cuộc ganh đua này hết sức khốc liệt. Khi C.Ronaldo lập hat-trick vào lưới Galatasaray tại Champions League vào tháng 9/2013. Chỉ một ngày sau, Messi cũng ghi 3 bàn trong trận gặp Ajax.

Mùa giải tiếp theo, Ronaldo chạm mốc 200 bàn tại La Liga bằng cú hat-trick vào lưới Celta Vigo. Vẫn một ngày sau, Messi lại ghi 3 bàn vào lưới Espanyol để đạt tới con số 400 bàn trong màu áo Los Blaugrana.

Đó là những năm tháng rực rỡ của bóng đá Tây Ban Nha, nhưng sự so sánh đã diễn ra trước khi CR7 gọi Bernabeu là nhà trong ngày ra mắt. Lần chạm mặt đầu tiên giữa hai siêu sao này là tại bán kết Champions League 2007-08. Khi ấy, Ronaldo còn khoác áo Man Utd.

Kỳ lạ thay, ngay cả thời điểm Messi và C.Ronaldo chưa xác lập sự thống trị, Man Utd lẫn Barcelona là những tên tuổi lẫy lừng, trên trang nhất các tờ báo đều đưa ra chung một chủ đề: "Liệu Cristiano Ronaldo có phải là cầu thủ giỏi hơn Lionel Messi" (Guardian).

Internet phát triển xung quanh cuộc ganh đua của hai siêu sao này. Facebook mới 5 tuổi khi C.Ronaldo gia nhập Real Madrid. Đương nhiên, lượng cổ động viên khổng lồ của Barcelona và Real Madrid chọn ủng hộ Messi hoặc C.Ronaldo như điều tất yếu. Song, kể cả những người hâm mộ không phải madridista hay cule vẫn lao vào màn tranh cãi một cách đầy gay gắt để bảo vệ thần tượng.

Màn trình diễn, cách ghi bàn, đối thủ... mọi chi tiết đều trở thành nhiên liệu đổ tràn lò đốt tranh luận xoay quanh hai siêu sao này. Việc chọn phe cũng gần như biến thành phương pháp định nghĩa tính cách cá nhân. Người chọn ủng hộ Messi thiên về vị nghệ thuật. Người chọn ủng hộ C.Ronaldo hướng đến ý chí, nỗ lực.

Messi lần đầu nổ súng tại El Clasico bằng cú hat-trick trên sân Camp Nou vào tháng 3/2007. Chỉ 4 năm sau, C.Ronaldo có bàn thắng đầu tiên bằng cú đá phạt đền thành công tại Bernabeu.

Đó là một trong 79 lần đá phạt đền thành công của CR7 trong màu áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha và khiến anh bị anti-fan châm biếm là Penaldo. Bằng cách nào đó, khả năng ghi bàn từ khoảng cách 11m trước sự chứng kiến của 80.000 CĐV trên sân và hàng trăm triệu khán giả qua truyền hình bị xem là thất bại.

Việc cả hai ít trò chuyện, sống trong những quỹ đạo khác nhau càng gây thêm nhiều tranh luận. Và bất cứ ai xem bóng đá hầu như đều phải chọn phe.

"Với Messi, tôi có cảm giác như Phil Jackson (HLV Chicago Bulls) có Michael Jordan", Guardiola nói. "Đừng bình luận về cậu ấy, đừng cố mô tả cậu ấy, hãy chiêm ngưỡng cậu ấy".

Đối với C.Ronaldo, Guardiola bông đùa rằng siêu sao người Bồ Đào Nha "sẽ ghi bàn cho đến năm 75 tuổi".

Mourinho lại cố gắng thể hiện sự trung lập khi nhận định: "Tôi nghĩ khi ai đó nhận xét người này xuất sắc hơn người kia đều không công bằng. Tôi nghĩ họ đơn giản là khác nhau". Tuy nhiên, ở một dịp khác, Người đặc biệt ngạo nghễ lại gọi Messi là "God".

Sir Alex Ferguson chia sẻ quan điểm đầu tiên của Mourinho: "Trong các lần bị hỏi, tôi cảm thấy không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng là ai giỏi hơn, vì đưa một trong hai xuống vị trí thứ nhì đều sai".

Dù vậy, vị chiến lược gia huyền thoại của Man Utd vẫn cố bảo vệ cậu học trò cưng người Bồ Đào Nha bằng cách lặp lại quan điểm của cựu thủ thành Peter Schmeichel: "Schmeichel cho rằng Ronaldo có khả năng thi đấu cho những đội bóng yếu nhất còn Messi thì không. Đó là quan điểm hợp lý".

Tất nhiên, với những gì Messi đang thể hiện tại Inter Miami, tất cả phải thừa nhận quan điểm ấy hoàn toàn sai.

Sự kình địch giữa Messi và C.Ronaldo căng thẳng tới nỗi cả hai nhân vật chính cũng bị kéo vào cuộc tranh luận. Tháng 8/2019, khi Messi 32 tuổi còn Ronaldo 34, cả hai ngồi cạnh nhau tại lễ bốc thăm chia bảng UEFA Champions League ở Monaco.

Người dẫn chương trình Reshmin Chowdhury chứng kiến Messi và C.Ronaldo "trò chuyện với nhau suốt buổi lễ giống như những người bạn và chắc chắn họ giành rất nhiều sự tôn trọng cho nhau". Đến một buổi lễ khác, ánh mắt ngưỡng vọng Cristiano Jr, cậu con cả của Ronaldo dành cho Messi thu hút sự chú ý từ công chúng.

Và trong cuộc phỏng vấn năm ngoái, Piers Morgan hỏi C.Ronaldo liệu Messi có phải là cầu thủ xuất sắc nhất anh từng chứng kiến. Sau phút chốc ngập ngừng, CR7 trả lời: "Có lẽ vậy!". Sau đó, anh chuyển chỗ ngồi và nói thêm: "Zidane nữa".

Còn về Messi với tư cách một con người? "Tuyệt vời", Ronaldo nói. "Ma thuật. Đỉnh cao. Về con người Messi? Chúng tôi đứng cùng sân khấu suốt 16 năm. Thử hình dung xem? 16 năm. Chúng tôi cùng nhau. Vì thế, tôi có mối quan hệ tốt với cậu ấy".

"Tôi không phải là bạn của cậu ấy theo cách gọi người trong nhà, hoặc có thể bốc máy trò chuyện. Không. Nhưng cậu ấy như một người đồng đội. Tôi tôn trọng cách cậu ấy nói về tôi".

Liệu cả hai sẽ ăn tối cùng nhau? "Tại sao không? ... Nghe này, tôi thích gặp gỡ mọi người và chia sẻ mọi thứ ... Tôi sẽ làm điều đó, chắc chắn ... như Maradona và Pele từng làm".

Bức ảnh đấu cờ mở ra cơ hội về cuộc gặp gỡ. Cuộc gặp gỡ của 9 chức vô địch Champions League (Ronaldo 5, Messi 4), World Cup 2022, Euro 2016, Copa America 2021, 12 danh hiệu La Liga (Messi 10, Ronaldo 2), 12 Quả bóng vàng (Messi 7, Ronaldo 5)... Họ sẽ cần rất nhiều chiếc vali đắt tiền để mang theo tất cả danh hiệu.

C.Ronaldo đã xây bảo tàng cá nhân tại quê nhà Madeira còn Barcelona cũng có kế hoạch tương tự để tôn vinh Messi. Địa điểm có thể là trong khuôn viên La Masia, nơi La Pulga trở thành thành viên của Los Blaugrana vào năm 13 tuổi.

Và những danh hiệu vẫn tiếp tục được cả hai đem về.

Địa chính trị của bóng đá đang thay đổi. Lionel Messi và Cristiano Ronaldo chưa dừng lại vì gánh vác sứ mệnh dẫn dắt cuộc biến chuyển ấy.

Bây giờ là nước đi mới của họ…

Nội dung: Ngọc Trung

Thiết kế: Thủy Tiên

31/08/2023 - 06:25