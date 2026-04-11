Mbappe bị thúc cùi chỏ chảy máu, Real Madrid kêu oan đòi phạt đền

Trong trận đấu sớm ở vòng 31 giải La Liga diễn ra đêm qua, Real Madrid đã bất ngờ bị đội bóng yếu hơn là Girona cầm chân với tỷ số 1-1. Với kết quả này, Los Blancos ngày càng gặp khó khăn trong cuộc đua vô địch La Liga. Họ đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng với 70 điểm, kém Barcelona 6 điểm và thi đấu nhiều hơn đối thủ 1 trận.

Sau trận đấu này, Real Madrid tỏ ra bức xúc với vấn đề trọng tài. Tình huống diễn ra ở phút 88, Mbappe có tình huống đi bóng trong vòng cấm, trước khi bị Victor Reis thúc cùi chỏ vào mặt. Tiền đạo người Pháp ngã xuống, với gương mặt chảy máu. Cầu thủ này nằm sân vô cùng đau đớn và phải nhờ tới sự trợ giúp của lực lượng y tế.

Tuy nhiên, trọng tài Alberola Rojas lại không thổi phạt đền cho Real Madrid. VAR cũng không vào cuộc để xác định tình huống.

Sau trận đấu, HLV Arbeloa rất bức xúc về trọng tài và VAR. Ông cho biết: “Tôi không hiểu tại sao VAR không can thiệp. Có lẽ, VAR chỉ can thiệp khi một số người muốn. Các bạn luôn biết quan điểm của tôi và thực tế chứng minh điều đó. Đây là trường hợp rõ ràng, chúng tôi xứng đáng hưởng phạt đền. Điều đáng nói, trước đó, Mbappe còn bị thổi phạt trong tình huống phạm lỗi nhẹ hơn rất nhiều.

Có lẽ, ở trái đất hay mặt trăng, trọng tài đều phải thổi phạt đền cho Real Madrid. Đây là một sự cố nữa được đưa vào danh sách. Hết tuần này sang tuần khác, chúng tôi luôn phải đối diện với sự cố như vậy”.

Kênh truyền hình Real Madrid TV cũng chỉ trích trọng tài: “Real Madrid chơi tệ hại nhưng không thể phủ nhận rằng, cả đội phải chịu hậu quả từ quyết định đáng xấu hổ của trọng tài. Các pha quay chậm đều cho thấy đó là quả phạt đền cho Real Madrid. Thậm chí, Victor Reis không chỉ thúc cùi chỏ mà còn dùng chân ngáng đường Mbappe”.