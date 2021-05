Man Utd mang Maguire đi dự chung kết Europa League

Dân trí Man Utd đã di chuyển sang Ba Lan để dự trận chung kết Europa League (2h00, 27/5). Đội trưởng Harry Maguire có mặt trong đội hình của "Quỷ đỏ" trong chuyến đi này...

Đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer đã di chuyển đến Ba Lan vào tối qua (24/5, theo giờ địa phương), để tham dự trận chung kết Europa League gặp Villarreal (2h00, 27/5). Đội trưởng Harry Maguire có mặt trong danh sách 26 cầu thủ của "Quỷ đỏ", tuy nhiên việc cầu thủ người Anh có thể thi đấu trận chung kết hay không vẫn còn để ngỏ.

Maguire dính chấn thương ở trận đấu giữa Man Utd và Aston Villa vào ngày 9/5. Một số nguồn tin khẳng định Maguire không thể góp mặt ở trận chung kết do chấn thương mắt cá chân chưa bình phục. Điều đó đồng nghĩa, Axel Tuanzebe và Eric Bailly sẽ cạnh tranh cho vị trí thi đấu cùng với Victor Lindelof ở trung tâm hàng thủ.

Maguire (trái) đi cùng đội dự chung kết Europa League.

Huấn luyện viên Solskjaer còn điền tên vào đội hình hai cầu thủ trẻ, chưa có đóng góp gì cho đội tại sân chơi châu Âu là Anthony Elanga và Shola Shoretire, cùng với các thủ môn dự bị Lee Grant và Nathan Bishop. Như vậy Man Utd mang tới bốn thủ môn tới Ba Lan, tuy nhiên thủ thành David De Gea hay Dean Henderson sẽ được bắt trận chung kết cũng còn chưa sáng tỏ.

Vì chấn thương dài hạn nên Anthony Martial và Phil Jones không có mặt trong chuyến đi của Man Utd.

Đội hình của Man Utd đến nhà ga riêng tại sân bay Manchester vào chiều thứ Hai trên những chiếc xe riêng để rồi bay đến Gdansk. "Quỷ đỏ" sẽ có hai ngày chuẩn bị cho trận đấu với Villarreal vào tối thứ Tư.

Pogba và Fernandes tại nhà ga Manchester.

Một số cầu thủ được câu lạc bộ cấp xe hơi có tài xế riêng, trong khi những người khác đi cùng các thành viên trong gia đình đến sân bay. Man Utd thay đổi kế hoạch di chuyển trong những tuần gần đây vì lý do an ninh, họ không còn di chuyển tập trung bằng xe buýt của đội, nguyên nhân vì các cuộc biểu tình của người hâm mộ diễn ra bên ngoài Old Trafford và khách sạn của đội trước khi trận đấu gặp Liverpool ở vòng 34 Premier League bị hoãn.

HLV Solskjaer đang tìm kiếm chiếc cúp bạc đầu tiên với tư cách là huấn luyện viên của Man Utd. Từ khi tới dẫn dắt "Quỷ đỏ", vị chiến lược gia người Na Uy chưa một lần vào chung kết, trước đó đội bóng dưới sự dẫn dắt của ông có bốn lần vào tới bán kết các giải đấu.

Các cầu thủ Manchester rời máy bay sau khi tới Ba Lan.

Đội hình dự chung kết Europa League của Man Utd Thủ môn: David De Gea, Dean Henderson, Lee Grant, Nathan Bishop. Hậu vệ: Eric Bailly, Victor Lindelof, Harry Maguire, Luke Shaw, Alex Telles, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka, Brandon Williams. Tiền vệ: Amad, Bruno Fernandes, Fred, Daniel James, Juan Mata, Nemanja Matic, Scott McTominay, Paul Pogba, Donny van de Beek. Tiền đạo: Edinson Cavani, Anthony Elanga, Mason Greenwood, Marcus Rashford, Shola Shoretire.

Hạo Minh