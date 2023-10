Man Utd: Bài toán vượt qua khủng hoảng và cứu vãn mùa giải thất bại

Khởi đầu một cách đáng thất vọng, Man Utd vẫn còn nhiều cơ hội để cứu vãn mùa giải nếu giải quyết được 5 vấn đề sau…

Khi Rasmus Rojlund bứt tốc vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương rồi dứt điểm tinh tế đánh bại Fernando Muslera, đưa Man Utd tái lập lợi thế dẫn bàn trước Galatasaray ở lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League, bàn thắng này đem đến cảm giác hy vọng về một cú hích chuyển mình cho "Quỷ đỏ".

Nhưng ngay sau đó, Kerem Akturkoglu lại gỡ hòa cho đội khách sau tình huống tổ chức phòng ngự hết sức kém cỏi của đội chủ nhà, nỗi ám ảnh bị ngược dòng nhanh chóng quay trở lại bao phủ Old Trafford.

Cơn ác mộng tiếp diễn bởi chiếc thẻ đỏ của Casemiro, Mauro Icardi không thể ghi bàn trên chấm 11m nhưng chỉ ít phút sau, như thể điều gì đến sẽ phải đến, tiền đạo người Argentina đoái công chuộc tội bằng cú lốp bóng điệu nghệ ấn định chiến thắng 3-2 cho Galatasaray

Đó là trận thua thứ 6 trong 10 lần ra sân gần nhất của Man Utd. Đáng ra là 7 thất bại, nếu như Scot McTominay không tỏa sáng và tạo ra cú ngược dòng khó tin cho "Quỷ đỏ" trước Brentford. Một ông lớn không thể thi đấu theo cách như vậy.

Người hâm mộ của mọi câu lạc bộ (CLB) được phép lạc quan dù chỉ là một chút trước mùa giải mới, nhưng biến chuyển tại Old Trafford diễn ra quá chóng vánh. Từ cuộc thảo luận về những danh hiệu, chủ đề chính về Man Utd hiện thời là sự khủng hoảng, dù mùa giải mới chỉ bước qua tháng 10.

Sau 12 tháng đầu tiên tương đối tích cực tại Man Utd, HLV Erik ten Hag đang phải đối mặt với sự hoài nghi về khả năng hồi sinh và đưa "Quỷ đỏ" trở lại vị thế kẻ thống trị vốn có.

Hồi đầu mùa giải, siêu máy tính của Opta đánh giá Man Utd có 63,2% cơ hội kết thúc trong top 4 đội dẫn đầu Premier League. Nhưng hiện tại, sau khi chỉ giành được 12 điểm sau 8 vòng đấu, xác suất đủ điều kiện giành vé dự Champions League mùa tới của Man Utd chỉ còn 4%.

Siêu máy tính đánh giá Man Utd khả năng cao sẽ kết thúc ở vị trí thứ 9, điều không ai nghĩ tới trước khi mùa giải mới khởi tranh. Ngoài ra, nguy cơ rớt hạng của Man Utd (0,06%) đang cao hơn cơ hội đăng quang (0,01%).

Tại đấu trường Champions League, xác suất đi tiếp của Man Utd tại bảng A cũng chỉ còn 32,9% sau những trận thua Bayern Munich và Galatasaray. Trong khi đó, khả năng đăng quang giải đấu danh giá nhất châu Âu của thầy trò Ten Hag là 0,45%.

Vậy làm cách nào để Man Utd cứu vãn tình thế khi đã chệch đường ray từ quá sớm? Câu trả lời phần nào sẽ có ở phần dưới đây!

Lý do quen thuộc thường được đưa ra để bào chữa cho sự sa sút phong độ của mọi CLB là ảnh hưởng của chấn thương. Mọi đội bóng đều phải đối mặt với ảnh hưởng của chấn thương.

Chấn thương là chuyện thường trong thể thao, nhưng chấn thương đến với các cầu thủ chơi cùng một vị trí lại là vấn đề khác. Liverpool không gặp quá nhiều ca chấn thương ở mùa giải 2020-21, nhưng đội bóng này đã mất tất cả trung vệ chủ chốt vào cùng thời điểm quan trọng nhất của chiến dịch. Hệ quả là Liverpool sụp đổ và suýt chút nữa văng ra khỏi top 4.

Vấn đề của Man Utd hiện tại nằm ở vị trí hậu vệ cánh trái. HLV Ten Hag không còn hậu vệ trái nào trong tay. Luke Shaw, Tyrell Malacia và giải pháp tình thế Sergio Reguilon đều phải ngồi ngoài.

Vị chiến lược gia người Hà Lan đã phải sử dụng Sofyan Amrabat ở vị trí này, nhưng phương án giật gấu vá vai trên hoàn toàn không ổn với những gì tuyển thủ Morocco thể hiện.

Trên toàn tuyến phòng ngự cũng phát sinh nhiều khoảng trống do các hậu vệ dính chấn thương. Bộ đôi trung vệ số một Raphael Varane và Lisandro Martinez mới chỉ đá cặp với nhau vỏn vẹn 197 phút.

Hậu vệ phải Wan-Bissaka đã phải nghỉ thi đấu gần một tháng. Hai tân binh đắt giá Mason Mount và Hojlund cũng bỏ lỡ vài trận đấu vì chấn thương. Trong khi đó Antony và Jadon Sancho lại gặp vấn đề ngoài sân cỏ.

Hiếm có HLV nào luôn có đủ mọi lựa chọn cho đội hình, nhưng nếu Ten Hag có thể có được ít nhất một lựa chọn cho mỗi vị trí, vị chiến lược gia người Hà Lan mới có khả năng xây dựng đội hình nhất quán và dần tạo ra sự tự tin. Đặc biệt là ở hệ thống phòng ngự.

Man Utd đã để thua 6 trong 11 trận trên mọi đấu trường ở mùa giải này. "Quỷ đỏ" cũng phải nhận tới 19 bàn thua, thành tích tệ nhất tính từ mùa 1966-67 (20 bàn thua). Hai dữ kiện này quan hệ mật thiết với nhau.

Tuy nhiên, hãy thôi đổ lỗi cho thủ thành Andre Onana trong mọi bàn thua, mặc dù không thể phủ nhận việc liên tục nhận bàn thua ngay sau khi ghi bàn thắng là hệ lụy từ sự ra đi của David De Gea, thủ thành không giỏi chơi chân nhưng cực kỳ xuất sắc trong việc dùng tay cản phá.

Thủ thành người Tây Ban Nha đã liên tục cứu nguy cho "Quỷ đỏ" bằng khả năng bay lượn hiếm đồng nghiệp nào trong khung gỗ sánh được, đặc biệt là ở những thời điểm then chốt. Tài nghệ trấn giữ khung thành của De Gea ấn tượng tới nỗi Man Utd trở nên quá phụ thuộc vào thủ môn này. Tuy nhiên, hiệu suất cản phá của De Gea đã ngày càng giảm sút theo thời gian.

Onana đã có một vài pha cứu thua ấn tượng ở mùa giải này, nhưng tân binh đến từ Inter Milan cũng để lọt lưới rất nhiều. Onana được chiêu mộ vì chơi chân tốt hơn De Gea, tuy nhiên với thực trạng khung thành Man Utd liên tục bị bắn phá, khả năng bắt bóng là vấn đề lớn hơn nhiều so với chuyện phát triển bóng từ phần sân nhà.

Nhìn vào số liệu thống kê, Onana đã bắt chính cả 11 trận của Man Utd cho đến hiện tại và đối mặt 52 pha dứt điểm trúng đích, nhận 18 bàn thua không tính phản lưới và tổng tỷ lệ bàn thua dự kiến (xGOT) là 16,8. Diễn giải một cách dễ hiểu, thủ thành số một của Man Utd đã để lọt lưới nhiều hơn khoảng 1,2 bàn so với dự kiến.

Tuy nhiên, trong 10 trận đầu tiên của De Gea ở mùa trước, thủ thành người Tây Ban Nha cũng phải nhận tới 17 bàn thua sau 43 pha dứt điểm trúng đích, với xGOT là 14,3, tức nhận bàn thua nhiều hơn tới 2,7 bàn so với dự kiến.

Đặt trong bối cảnh mùa trước Man Utd chỉ thi đấu tại Europa League chứ không phải Champions League, màn trình diễn của Onana không hề kém cỏi so với người tiền nhiệm. Thủ thành người Cameroon chưa thể hóa thân thành người hùng, song vấn đề nằm ở việc anh thiếu sự bao bọc từ đồng đội.

Một trong những lý do để Man Utd phần nào hồi sinh ở mùa trước là sự xuất hiện của Casemiro. Cựu cầu thủ Real Madrid mang đến Old Trafford niềm kiêu hãnh chiến thắng, phẩm chất rất thiếu ở Old Trafford.

Những cú tắc bóng quyết liệt, những pha làm bàn quan trọng và việc luôn biết cách bùng nổ vào những thời khắc sống còn là giá trị của tiền vệ kỳ cựu người Brazil.

Tuy nhiên, mùa này, cảm giác Casemiro đang thui chột. Trong số các cầu thủ Man Utd ra sân ít nhất 5 trận mùa giải này, Casemiro là cầu thủ có hiệu suất tắc bóng cao thứ hai. Trung bình mỗi trận anh tung ra 2,9 cú tắc bóng, chỉ kém chuyên gia xoạc bóng Wan-Bissaka với 3,2 cú tắc mỗi trận.

Nhưng điều đáng nói, không ai bị đối phương rê qua nhiều như Casemiro. Trung bình 90 phút, máy quét cự phách người Brazil bị rê qua 2,4 lần. Tại Premier League, chỉ có Dominik Szoboszlai của Liverpool bị rê qua nhiều hơn. Dẫu vậy, cầu thủ người Hungary không phải là tiền vệ phòng ngự và không bao giờ chốt chặn ở vị trí cuối cùng trước hàng phòng ngự.

Casemiro cầm bóng cũng thiếu hiệu quả. Các cộng sự tại trung tuyến là Bruno Fernandes (76%) hay Christian Eriksen (82,9%) đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác không hẳn cao lắm, nhưng Casemiro là tiền vệ lùi sâu, với nhiệm vụ kiểm soát mọi biến cố và đặt hệ số an toàn lên cao nhất trong quá trình phát triển bóng từ sân nhà, tỷ lệ chuyền bóng chính xác chỉ 83,4% là con số rất phiêu lưu.

Biểu đồ chuyền bóng của tiền vệ người Brazil trong trận đấu với Galatasaray cho thấy anh thường xuyên thực hiện những đường chuyền nhiều rủi ro và đa số kết thúc bằng việc đội khách đoạt được bóng.

Điểm cộng của Casemiro, nhưng thật khó hiểu, là anh tỏ ra hiệu quả trong khâu săn bàn. Rất khó tin, tiền vệ người Brazil đang là chân sút số một của Man United mùa này, với 4 pha lập công, ngang bằng thành tích với hai tiền vệ khác là Bruno Fernandes và Scott McTominay.

Không chỉ vậy, Casemiro là cầu thủ có số pha dứt điểm nhiều thứ ba của Man United, với 20 lần bắn phá đối phương, chỉ kém Fernandes và Marcus Rashford.

Thẻ vàng thứ hai Casemiro phải nhận trong trận gặp Galatasasay đến sau tình huống phạm lỗi với Dries Mertens là nỗ lực tuyệt vọng để ngăn chặn đối phương ghi bàn sau đường chuyền lỗi tệ hại của Onana.

Có thể Casemiro rơi vào thế bất khả kháng trong tình huống này, nhưng chắc chắn tiền vệ kỳ cựu này quá hấp tấp và vụng về khi quyết định tắc bóng.

Nếu Casemiro tìm lại được phong độ như mùa giải trước, đó sẽ là cú hích mạnh mẽ để Man Utd hồi sinh. Nếu không, có lẽ Ten Hag phải cân nhắc khả năng sử dụng cầu thủ khác ở vị trí mỏ neo. Chẳng hạn như đưa Amrabat luôn tràn trề năng lượng trở lại vị trí sở trường.

Cầu thủ được Man Utd mượn từ Fiorentina đã xếp thứ ba tại World Cup 2022 về số lần tắc bóng, với 16 cú tắc bóng, và dẫn đầu về số lần giành lại kiểm soát bóng (57). Trong đó, 26 lần thu hồi bóng ở khu vực 1/3 sân phòng ngự cũng thuộc hàng cao nhất giải. Tại Serie A, tỷ lệ chuyền bóng chính xác không tính bóng chết của Amrabat cũng lên tới 89,3%, chỉ kém 4 cầu thủ khác.

Hoặc, có thể triển khai Amrabat đá cặp với Casemiro để đem đến khả năng đánh chặn vững vàng hơn trước mặt hàng phòng ngự đồng thời ít phụ thuộc hơn vào khả năng phòng thủ của các hậu vệ.

Nói về những cầu thủ cần tìm lại phong độ ở mùa giải 2022-23, Rashford đến nay chỉ là cái bóng của chính mình. Tiền đạo này đã ghi 30 bàn sau 56 lần ra sân mùa trước từ 167 pha dứt điểm, với tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) là 24,3.

Mùa giải 2023-24 này, Rashford ra sân 10 trận, chỉ ghi một bàn từ 31 pha dứt điểm với 2,7xG. Tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng của cầu thủ này sụt giảm đáng báo động từ 18% xuống 3,6%. Hệ quả là cầu thủ trung bình 143 phút ghi một bàn mùa giải 2022-23 lại chỉ có một bàn sau 831 phút ra sân ở mùa giải này.

Vấn đề nghiêm trọng là Rashford đang ngày càng mất tự tin vào khả năng dứt điểm vốn là điểm mạnh của anh. Đơn cử như tình huống ở phút 53 trận đấu với Galatasaray, tiền đạo của Man Utd đối mặt với thủ thành đối phương, nhưng thay vì dứt điểm, cầu thủ này lại chuyền bóng cho Bruno Fernandes và để cơ hội trôi qua.

Tổng quát hơn, sau 68 phút trận đấu với Galatasaray, Rashford không tung ra nổi một pha dứt điểm. Trước đó, ở trận thua Brighton, Rashford tham gia vào 8 tình huống lên bóng kết thúc bằng pha dứt điểm của Man Utd. Cả 8 pha tấn công, tiền đạo này đều không sút bóng. Hoặc như trận đấu với Brentford gần nhất, anh chỉ tung ra vỏn vẹn 3 pha dứt điểm và đều không thành công.

Giống như Casemiro, thật khó để tin Rashford lại trở thành phiên bản tệ hại chỉ sau một đêm. Vì thế, nếu HLV Ten Hag có thể giúp tiền đạo này lấy lại sự tự tin vốn có, không có lý gì anh không tỏa sáng như mùa trước. Đó là hình ảnh một tiền đạo lợi hại và luôn biết cách tỏa sáng vào thời khắc quan trọng.

Man Utd đang phát sinh nhiều vấn đề tiêu cực như đã đề cập, nhưng có một điểm tích cực rất cần được phát huy. Đó là màn trình diễn chói sáng của Hojlund. Cú đúp bàn thắng vào lưới Galatasaray của tiền đạo người Đan Mạch thực sự ấn tượng, đặc biệt là bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Hojlund nhận bóng từ giữa sân sau tình huống trượt chân của Davinson Sanchez. Tiền đạo này dốc bóng trong tình trạng sân trơn bóng ướt cho đến tận khung thành đối phương và sục bóng điệu nghệ đánh bại thủ môn. Một bàn thắng kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ, kỹ thuật, sự dũng mãnh và tinh tế.

Mặc dù cú đúp của Hojlund không thể giúp Man Utd giành điểm, lỗi không thuộc về tiền đạo người Đan Mạch. Tuy chưa có nhiều bàn thắng để đáp ứng kỳ vọng của một thương vụ đắt giá nhưng phẩm chất ưu việt của tài năng trẻ này đã được thể hiện.

Hojlund chưa có bàn nào tại Premier League nhưng nếu được trao nhiều cơ hội từ đồng đội, dám chắc tiền đạo này sẽ không từ chối ghi bàn. 20 tuổi và 241 ngày khi lập cú đúp vào lưới Galatasaray, Hojlund trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi 2 bàn trong trận ra mắt đấu trường Champions League.

Với hiệu suất 0,6 bàn/90 phút, tiền đạo người Đan Mạch cũng sẽ sớm nâng cao số lượng bàn thắng nếu được trao đủ cơ hội. Như thế nào là "đủ" còn phụ thuộc vào HLV Ten Hag và các đồng đội.

Nội dung: Ngọc Trung

Thiết kế: Tuấn Huy

13/10/2023 - 05:59