Giám đốc công an tỉnh Bến Tre được điều động làm chủ tịch MobiFone

Ngày 9/6, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 6688 về việc điều động Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, đến nhận công tác và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Viễn thông MobiFone kể từ ngày 12/6.

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm sinh năm 1972, quê quán huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ông là kỹ sư Công nghệ thông tin Đại học Bách khoa Hà Nội, Tiến sĩ Học viện An ninh nhân dân, có trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre.

Trước đó, ông cũng có nhiều năm công tác trong lĩnh vực an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, từng giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm (Ảnh: MobiFone).

MobiFone được thành lập vào năm 1993 theo quyết định của Tổng cục Bưu điện, nay là Bộ Thông tin và Truyền thông với tên gọi ban đầu là Công ty Thông tin Di động (VMS). Với lĩnh vực kinh doanh chính là dịch vụ viễn thông di động, MobiFone là nhà mạng di động đầu tiên tại Việt Nam.

Đến tháng 6/2014, Công ty TNHH MTV Thông tin Di động tách khỏi VNPT và chuyển về Bộ Thông tin và Truyền thông - đơn vị làm đại diện chủ sở hữu Nhà nước. Sau nửa năm, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phê duyệt việc thành lập Tổng công ty Viễn thông MobiFone trên cơ sở tổ chức lại Công ty TNHH MTV Thông tin Di động. Thời điểm đó, vốn điều lệ của MobiFone cũng đã được thống nhất điều chỉnh tăng lên mức 15.000 tỷ đồng.

Đến tháng 11/2018, MobiFone được Bộ Thông tin và Truyền thông bàn giao về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu. Với tổng tài sản ở thời điểm đó là khoảng 32.538 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước là 15.000 tỷ đồng, MobiFone là một trong hai doanh nghiệp viễn thông được chuyển về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước.

Mới đây, 18 tập đoàn, tổng công ty đang giao cho Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước quản lý được đề xuất chuyển về Bộ Tài chính quản lý. Tổng công ty Viễn thông MobiFone chuyển về Bộ Công an quản lý (tổ chức đảng của tổng công ty chuyển về trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương).