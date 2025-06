Phụ nữ Công an tỉnh Bắc Giang: Học và làm theo Bác mỗi ngày

Nữ Chủ tịch trọn vẹn hai vai

Thực hiện tốt công tác chuyên môn, nhiệt tình việc hội là những điều mà đồng nghiệp, người thân chia sẻ về Trung tá Đàm Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Khối An ninh Công an tỉnh. Nhận nhiệm vụ tại Phòng An ninh đối ngoại, từ năm 2012, chị Hương cùng đồng nghiệp đã điều tra, làm rõ, bóc gỡ nhiều đường dây tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài, môi giới cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép. Điển hình là năm 2023, Vi Văn Cường (sinh năm 1995) ở thôn Chão, xã Giáp Sơn và Vi Văn Doóng (sinh năm 1979) ở thôn Vặt Ngoài, xã Tân Hoa (cùng huyện Lục Ngạn) tổ chức cho người Việt Nam ra nước ngoài lao động trái phép.

Trung tá Đàm Thị Thu Hương.

Nhờ có mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền và người dân địa phương, chị Hương được bà con cung cấp những thông tin quý giá. Hai đối tượng xây dựng vỏ bọc có kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài nên một số người trẻ tin tưởng. Làm việc với các đối tượng, chị Hương vừa mềm mỏng vận động, vừa cứng rắn đấu tranh. Cường và Doóng khai nhận môi giới đưa 6 lao động xuất cảnh hợp pháp sang Thái Lan bằng visa du lịch, sau đó đưa đến công ty ở Myanmar giáp biên giới Thái Lan. Lao động bị giữ hộ chiếu, giấy tờ tùy thân và bị bắt ép tham gia lừa đảo người Việt Nam.

Dù được bố trí ăn, ở, làm việc tập trung song họ không được ra ngoài và bị chửi bới, đánh đập khi không hoàn thành chỉ tiêu công việc. Trung tá Hương chia sẻ: “Kinh nghiệm của tôi khi đấu tranh với tội phạm là nắm tình hình, bám sát địa bàn; xây dựng mối quan hệ gắn bó, mật thiết với chính quyền, Nhân dân, hiểu rõ phong tục, tập quán của các dân tộc thiểu số để vận động, tuyên truyền”.

Là Chủ tịch Hội Phụ nữ Khối An ninh, học và làm theo Bác, chị Hương đã có nhiều giải pháp kết nối 23 hội viên là cán bộ ở đơn vị cùng thực hiện các chương trình vì cộng đồng. Từ năm 2020 đến nay, Hội nhận đỡ đầu hai em mồ côi cha mẹ hiện ở với bà ngoại là: Trần Công Đại V (sinh năm 2007) và Trần Công Minh T (sinh năm 2015) ở thành phố Bắc Giang với mức 300 nghìn đồng/tháng. Hội phối hợp với chi đoàn các đơn vị, doanh nghiệp hảo tâm vận động trao hơn 200 suất quà cho hộ dân khó khăn ở huyện Bảo Thắng (Lào Cai) và các xã huyện Sơn Động.

Vận động trao 10 tấn gạo, 2 nghìn thùng mì tôm cho các hộ gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão Yagi. Với những thành tích tiêu biểu, chị Hương được Bộ Công an tặng giải thưởng “Phụ nữ công an tiêu biểu” năm 2024; ba năm liền là chiến sĩ thi đua cơ sở. Hội Phụ nữ Khối An ninh được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Nhiều mô hình, sáng kiến

Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát cơ động có 19 hội viên. Do đặc thù là sinh hoạt tập trung, các cán bộ, chiến sĩ ăn ba bữa (sáng, trưa, tối) tại đơn vị. Mỗi bữa, bếp ăn đều phục vụ từ 100 đến 150 suất. Vì vậy, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được lãnh đạo phòng quan tâm. Có bữa ăn ngon miệng, an toàn và vệ sinh thì cán bộ, chiến sĩ mới đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

Từ năm 2020, Hội Phụ nữ Phòng đã tham mưu xây dựng mô hình “Bếp ăn phụ nữ tự quản, an toàn”. Chị em phối hợp với các đầu bếp lên thực đơn, kiểm soát nguồn thực phẩm từ đầu vào đến lúc bữa ăn hoàn thiện. Mỗi tuần, chị em phân công kiểm tra đột xuất, ghi chép, đánh giá đầy đủ để kịp thời tư vấn, điều chỉnh các bữa ăn bảo đảm đủ chất, đa dạng món.

Đầu năm 2025, Ban Chấp hành Hội cũng tham mưu với lãnh đạo đơn vị sắm thêm tủ lưu mẫu thực phẩm; bố trí bảng kê thực đơn hằng ngày để cán bộ, chiến sĩ dễ theo dõi và cùng giám sát. Khu chế biến thực phẩm tươi sống được bố trí tách biệt. Các đầu bếp và nhân viên phục vụ bếp ăn đều tuân thủ tiêu chí vàng. Nhờ đó mà nhiều năm nay, cán bộ, chiến sĩ của Phòng đều có sức khỏe tốt, sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị chưa xảy ra mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thiếu tá Trần Thị Quyên, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát cơ động thông tin thêm: “Học và làm theo Bác để quy tụ hội viên cùng tham gia các hoạt động hội, Ban Chấp hành đã tổ chức tuyên truyền, vận động chị em cùng góp sức thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”; thu gom phế liệu để gây quỹ hoạt động và bảo vệ môi trường; tổ chức các chương trình hội nghị, tọa đàm về phụ nữ hiện đại với gia đình và xã hội, vai trò của phụ nữ trong bảo vệ an ninh trật tự”.

Từ những chương trình này, mỗi chị em đơn vị đều có ý thức cùng đóng góp ý tưởng, sáng kiến nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng, phát triển hội cơ sở. Hội cũng nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Thị Thu T (sinh năm 2010) ở thị xã Việt Yên, mỗi tháng 300 nghìn đồng; phối hợp với Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát cơ động và các doanh nghiệp hảo tâm hỗ trợ đột xuất hàng chục trẻ em, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở thị xã Việt Yên và thành phố Bắc Giang với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Tháng 5/2025, Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát cơ động được Hội Phụ nữ Bộ Công an tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025.