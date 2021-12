Lực sĩ khỏe nhất Australia bị xử thua vì nhầm boxing là đấu vật

Dân trí Lực sĩ giành danh hiệu người đàn ông khỏe nhất Australia, Alex Simon đã bị xử thua trọng trận đấu boxing khi anh sử dụng những miếng đánh không được phép ở môn này.

Alex Simon, lực sĩ giành danh hiệu người đàn ông khỏe nhất Australia cũng được biết đến là một võ sĩ võ tự do MMA, Kickboxing cừ khôi khi từng giành chiến thắng tới 5/6 trận đấu trong sự nghiệp. Đáng chú ý những chiến thắng của Alex Simon đều thắng bằng knock-out.

Mới đây võ sĩ người Úc dấn thân vào sự nghiệp Boxing, nhưng lại gặp thất bại không ngờ tới. Do quen với phong cách võ thuật tự do, Simon liên tiếp sử dụng những tình huống húc đầu vào đối thủ, điều này khiến trọng tài chính nhắc nhở "tôi sẽ chỉ cảnh báo cậu một lần này nữa thôi".

Võ sĩ bị xử thua vì nhầm boxing là đấu vật

Thế nhưng, Simon tiếp tục sử dụng miếng đánh không được phép khi anh ôm người, quét trụ khiến đối thủ ngã nhào ra sàn đấu và trọng tài lập tức xử thua với Simon.

Ben Damon, BLV trận đấu đã có những bình luận cho rằng Simon như một "gã hề" vì không biết luật vẫn lên sàn đấu.

Đây là trận thua đầu tiên của người khỏe nhất nước Úc tại đấu trường Boxing, Simon từng được lên lịch so tài cùng người khỏe nhất hành tinh Thor Bjornsson, nhưng do "Thần Thor" Iceland gặp chấn thương nên màn so tài bị hủy bỏ.

Sông Lam