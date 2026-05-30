Liverpool bất ngờ sa thải HLV Arne Slot

"Rõ ràng đây là một quyết định khó khăn đối với chúng tôi với tư cách là một câu lạc bộ (CLB)", trang chủ Liverpool thông báo vào tối 30/5 (giờ Việt Nam) về quyết định sa thải HLV Arne Slot.

Arne Slot bị sa thải chỉ sau một năm giúp Liverpool vô địch Premier League (Ảnh: Getty).

Thông báo của đội chủ sân Anfield gây sốc với người hâm mộ khi HLV Arne Slot bị sa thải chỉ 1 năm sau khi góp công giúp "Lữ đoàn đỏ" giành chức vô địch Premier League.

Ở mùa giải này, chiến lược gia người Hà Lan đã thua 20 trận và khiến Liverpool kết thúc ở vị trí thứ 5, khiến người hâm mộ phẫn nộ. Thậm chí một số cầu thủ trụ cột như Mohamed Salah (người hiện đã rời đội) đã lên tiếng công kích về lối chơi của Arne Slot.

"Những đóng góp mà Arne Slot đã mang lại cho Liverpool trong thời gian anh ấy gắn bó với chúng tôi là rất đáng kể, có ý nghĩa và quan trọng nhất đối với người hâm mộ và chính chúng tôi, là sự thành công.

Chúng tôi đã cùng nhau đi đến kết luận rằng sự thay đổi là cần thiết để CLB có thể tiếp tục phát triển. Một lần nữa, cần phải nhấn mạnh rằng đây không phải là một quyết định được đưa ra một cách vội vàng, hoàn toàn không phải vậy.

Chúng tôi muốn nhân cơ hội này bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Arne, người sẽ luôn giữ một vị trí đặc biệt trong lịch sử CLB bóng đá này với tư cách là HLV đã mang về chức vô địch giải đấu thứ 20 cho Liverpool.

Chúng tôi chỉ có thể chúc Arne mọi điều tốt đẹp trong giai đoạn tiếp theo của sự nghiệp huấn luyện, và kỳ vọng rằng anh ấy sẽ tiếp tục gặt hái thành công", Liverpool tuyên bố trong thông báo khá dài trên trang chủ.

Andoni Iraola, người vừa rời Bournemouth, đang là ứng cử viên hàng đầu để thay thế Arne Slot ở "ghế nóng" (Ảnh: Getty).

Theo truyền thông Anh, HLV Andoni Iraola đang là ứng cử viên hàng đầu thay thế Arne Slot ở "ghế nóng". Iraola vừa giúp Bournemouth giành suất dự Europa League lần đầu tiên trong lịch sử CLB khi xếp ngay sau Liverpool (vị trí thứ 6) nhờ xây dựng đội bóng của mình với lối chơi hấp dẫn.

Tuy nhiên chiến lược gia người Tây Ban Nha nhưng chưa từng dẫn dắt một CLB nào tầm cỡ như Liverpool sau thời gian làm việc tại Larnaca, Mirandes và Rayo Vallecano.

HLV Iraola được cho sẵn sàng dẫn dắt đội bóng, nhưng Liverpool cũng đã cân nhắc một số mục tiêu khác như HLV Sebastian Hoeness của Stuttgart và HLV Pierre Sage của Lens. Cả hai đều đã giúp đội bóng của mình thi đấu vượt trội so với kỳ vọng.