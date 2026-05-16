Aston Villa quật ngã Liverpool, giành vé dự Champions League

Aston Villa đã chính thức giành quyền tham dự Champions League mùa giải tới sau chiến thắng kịch tính 4-2 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Liverpool tại trận đấu sớm của vòng 37 Ngoại hạng Anh vào rạng sáng 16/5. Kết quả này đồng nghĩa với việc Aston Villa sẽ trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu, trong khi Liverpool đối mặt với nguy cơ bỏ lỡ giải đấu này.

Trận đấu diễn ra chỉ 5 ngày trước trận chung kết Europa League (UEL) của Aston Villa, nhưng HLV Unai Emery vẫn quyết định tung ra đội hình gần như mạnh nhất. Quyết định này suýt chút nữa đã mang lại hiệu quả tức thì khi Ollie Watkins có cơ hội mở tỷ số nhưng không thắng được thủ thành Giorgi Mamardashvili. Watkins sau đó tiếp tục có một pha bóng nguy hiểm khiến cả sân Villa Park nín thở.

Liverpool cũng có một pha đưa bóng vào lưới sau cú đá bồi của Cody Gakpo, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Dù Liverpool dần chiếm ưu thế, Aston Villa mới là đội mở tỷ số ngay trước giờ nghỉ. Phút 42, từ một tình huống phạt góc phối hợp ngắn, Morgan Rogers tung cú cứa lòng đẹp mắt đưa bóng vào góc xa khung thành, đánh bại hàng thủ Liverpool.

Morgan Rogers ăn mừng sau khi mở tỷ số trận đấu (Ảnh: Getty).

Bước sang hiệp hai, Liverpool nhanh chóng tìm được bàn gỡ hòa. Phút 52, Virgil van Dijk bật cao đánh đầu từ quả tạt khó chịu của Dominik Szoboszlai, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Tuy nhiên, niềm vui của Liverpool không kéo dài. Rio Ngumoha suýt chút nữa đã giúp đội khách lật ngược thế cờ với cú cứa lòng đưa bóng dội cột dọc. Ngay sau đó, Szoboszlai trượt chân ở giữa sân, tạo điều kiện để Rogers kiến tạo cho Watkins dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-1 cho Aston Villa ở phút 57.

Aston Villa tiếp tục thể hiện sự hiệu quả trong tấn công. Mamardashvili tiếp tục cứu thua trước Watkins, trước khi Emiliano Buendia đưa bóng dội xà ngang. Tuy nhiên, bàn thắng thứ ba đến như điều tất yếu khi Watkins dễ dàng đệm bóng cận thành để hoàn tất cú đúp sau hai pha cứu thua liên tiếp của thủ thành Liverpool.

John McGinn khép lại ngày thi đấu thăng hoa của Aston Villa bằng cú cứa lòng đẹp mắt vào góc cao khung thành, nâng tỷ số lên 4-1 ở phút 89. Bàn rút ngắn tỷ số muộn màng của Van Dijk trong thời gian bù giờ chỉ còn mang ý nghĩa danh dự.

Aston Villa chơi vượt trội trước Liverpool trong hiệp hai (Ảnh: Getty).

Với thất bại này, Liverpool đã để thua gần một nửa số trận sân khách mùa này. Họ vẫn sẽ giành vé dự Champions League nếu Man City đánh bại Bournemouth vào ngày 19/5. Trong trường hợp không như mong đợi, họ vẫn còn cơ hội tự quyết ở vòng đấu cuối cùng khi chạm trán Brentford.

Về phía Aston Villa, sau khi đánh bại Liverpool lần thứ hai trong 17 lần đối đầu gần nhất, thầy trò Unai Emery giờ đây có thể toàn tâm hướng tới chuyến hành quân tới Istanbul. Tại đây, họ đặt mục tiêu chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 30 năm, đồng thời giành danh hiệu châu Âu lớn đầu tiên trong thế kỷ này.